Dex Viihde Oy

SUOMEN YKKÖSMUUSIKOIDEN KURATOIMA JOULURIEHA ON TÄÄLLÄ TAAS

16.10.2025 12:08:21 EEST | Dex Viihde Oy | Tiedote

Jaa

Jouluriehan vastustamattomuus on perustunut jo vuosia sen pilkkeeseen silmäkulmissa. Musiikkia, huumoria ja joulun rauhaa yhdistänyt kiertue on lyönyt itsensä läpi suomalaisten sydämiin ensimmäisestä vuodesta lähtien ja siitä onkin tullut yksi maamme suosituimmista joulukonserttikiertueista.

Neljän muusikon ryhmä punaisissa ruseteissa hymyilee kameralle joulukoristeiden keskellä.
Jouluriehan muusikot vasemmalta Lenni-Kalle Taipale, keskellä ylhäällä Osmo Ikonen ja keskeellä alhaalla Marzi Nyman. Oikalla Joonas Kaikko. Oscar Grönroos

SUOMEN YKKÖSMUUSIKOIDEN KURATOIMA JOULURIEHA ON TÄÄLLÄ TAAS

Jo perinteeksi muodostunut, neljättä kertaa järjestettävä Joulurieha -joulukonserttikiertue kaartaa tien päälle jälleen joulukuussa 2025. Vauhdikkuuteen, ennalta-arvaamattomuuteen ja musikaalisuuteen perustuvan musa-iloittelun tirehtööreinä toimivat monissa liemissä keitetyt ammattilaiset Osmo Ikonen, Lenni-Kalle Taipale, Marzi Nyman ja Joonas Kaikko. Konserttien sisältö on vuosittain elänyt, mutta perus-ajatus Jouluriehasta on pysynyt alusta asti samana - soittaa suomalaisille rakkaimpia joululauluja energisillä, musiikillisesti rikkailla ja rohkeilla sovituksilla ystävysten kesken. 

Neljäs rundi riehaa lähtee käyntiin pian, enkä malta odottaa että pääsen taas jäbien kanssa leikkimään! Jouluriehassa parasta on just se - leikki. Se kun astuu lavalle parhaiden pelimannien kanssa ja on vain oltava herkkänä ja hetkessä kiinni. Jokainen konsertti on erilainen, mutta yhtään huonoa meillä ei ole ollut, Osmo fiilistelee tulevaa kiertuetta.

Tämän vuoden kiertueella pysähdyspaikkoina toimii kymmenen paikkakuntaa aina Huittisista Kuopioon. Jouluriehan vastustamattomuus on perustunut jo vuosia sen pilkkeeseen silmäkulmissa. Musiikkia, huumoria ja joulun rauhaa yhdistänyt kiertue on lyönyt itsensä läpi suomalaisten sydämiin ensimmäisestä vuodesta lähtien ja siitä onkin tullut yksi maamme suosituimmista joulukonserttikiertueista. 

Osmo Ikonen on suomalaisille tuttu lukuisista tv-ohjelmista. Merkittävimpänä mainittakoon SuomiLove, jossa Osmo toimi vuosia ohjelman solistina ja sovittajana. Televisio-esiintymisten lisäksi Osmo on julkaissut viisi soololevyä. Lahjakas multi-instrumentalisti muistetaan myös huippusuositun Sunrise Avenue -yhtyeen jäsenenä.

Lenni-Kalle Taipale kuuluu Suomen työllistetyimpien muusikoiden kaartiin. Eleikkäästä ja tyylitajuisesta soitostaan tunnettu pianisti johtaa tv:ssä The Voice of Finland -housebändiä. Lisäksi Lenni-Kallen soittoa voi kuulla Elämäni biisi -ohjelmassa sekä lukuisissa muissa yhteyksissä. 

Kitaristi Marzi Nyman on loistoesimerkki siitä monenlaisesta ja raja-aitoja kumartamattomasta muusikkoudesta, joka on tuonut suomalaiseen rytmimusiikkiin uudenlaista elinvoimaa. Vuosien varrella Nyman ei ole pelkästään vaikuttanut useissa eri eturivin yhtyeissä kitaristina, vaan hän on tehnyt paljon töitä myös televisioon ja elokuviin, säveltänyt teoksia orkestereille ja soittanut useilla eri levytyksillä. 

Monen kotimaisen tähtiartistin taustayhtyeessä vaikuttanut Joonas Kaikko lukeutuu Suomen monipuolisimpien ja teknisesti taitavimpien lyömäsoittajien joukkoon. Vuosien varrella rumpali on soittanut muiden muassa Cheekin, Isac Elliotin ja Abreun taustalla sekä toiminut muusikkona useissa tv-ohjelmissa, joista viimeisimpänä Törkypojat-bändin kanssa Putouksen housebandina.

OSMO IKONEN, LENNI-KALLE TAIPALE, MARZI NYMAN FEAT. JOONAS KAIKKO:
JOULURIEHA 2025

04.12. Risto Ryti-sali, Huittinen
05.12. Maxim, Kuopio
07.12. Hyvinkääsali, Hyvinkää
11.12. Konserttitalo, Turku
12.12. Konserttitalo, Kotka
13.12. Kaupunginteatteri, Seinäjoki
14.12. Porin teatteri, Pori
18.12. Tapiolasali, Espoo
19.12. Nuijamies, Lappeenranta
20.12. Tampere-talo, Tampere

Avainsanat

osmo ikonenlenni-kalle taipalemarzi nymanjoonas kaikkojouluriehahuittinenkuopioturkuespoohyvinkääseinäjokiporilappeenrantanuijamies

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Neljän muusikon ryhmä punaisissa ruseteissa hymyilee kameralle joulukoristeiden keskellä.
Jouluriehan muusikot vasemmalta Lenni-Kalle Taipale, keskellä ylhäällä Osmo Ikonen ja keskeellä alhaalla Marzi Nyman. Oikalla Joonas Kaikko.
Oscar Grönroos
Lataa
Joulurieha Turun Konserttitalossa vuonna 2024.
Joulurieha Turun Konserttitalossa vuonna 2024.
Oscar Grönroos
Lataa
Konserttiesitys Turun Konserttitalon lavalla värikkäiden valojen loisteessa.
Joulurieha viime vuonna Turun Konserttitalossa.
Oscar Grönroos
Lataa
Muusikko soittaa sähkökitaraa intohimoisesti lavalla.
Marzi Nyman soittaa sielukkaasti Jouluriehan konsertissa.
Oscar Grönroos
Lataa
Ohjelmistossa kuullaan erilaisia joululauluja eri soittimin soitettuna. Kuvassa Osmo Ikonen.
Ohjelmistossa kuullaan erilaisia joululauluja eri soittimin soitettuna. Kuvassa Osmo Ikonen.
Oscar Grönroos
Lataa
Lenni-Kalle Taipale kuuluu Suomen arvostetuimpiin säestäjiin ja pianisteihin.
Lenni-Kalle Taipale kuuluu Suomen arvostetuimpiin säestäjiin ja pianisteihin.
Oscar Grönroos
Lataa
Joonas Kaikko kuuluu uuden sukupolven työllistetyimpiin muusikoihin.
Joonas Kaikko kuuluu uuden sukupolven työllistetyimpiin muusikoihin.
Oscar Grönroos
Lataa

Linkit

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Dex Viihde Oy

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye