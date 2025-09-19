SUOMEN YKKÖSMUUSIKOIDEN KURATOIMA JOULURIEHA ON TÄÄLLÄ TAAS

Jo perinteeksi muodostunut, neljättä kertaa järjestettävä Joulurieha -joulukonserttikiertue kaartaa tien päälle jälleen joulukuussa 2025. Vauhdikkuuteen, ennalta-arvaamattomuuteen ja musikaalisuuteen perustuvan musa-iloittelun tirehtööreinä toimivat monissa liemissä keitetyt ammattilaiset Osmo Ikonen, Lenni-Kalle Taipale, Marzi Nyman ja Joonas Kaikko. Konserttien sisältö on vuosittain elänyt, mutta perus-ajatus Jouluriehasta on pysynyt alusta asti samana - soittaa suomalaisille rakkaimpia joululauluja energisillä, musiikillisesti rikkailla ja rohkeilla sovituksilla ystävysten kesken.

Neljäs rundi riehaa lähtee käyntiin pian, enkä malta odottaa että pääsen taas jäbien kanssa leikkimään! Jouluriehassa parasta on just se - leikki. Se kun astuu lavalle parhaiden pelimannien kanssa ja on vain oltava herkkänä ja hetkessä kiinni. Jokainen konsertti on erilainen, mutta yhtään huonoa meillä ei ole ollut, Osmo fiilistelee tulevaa kiertuetta.

Tämän vuoden kiertueella pysähdyspaikkoina toimii kymmenen paikkakuntaa aina Huittisista Kuopioon. Jouluriehan vastustamattomuus on perustunut jo vuosia sen pilkkeeseen silmäkulmissa. Musiikkia, huumoria ja joulun rauhaa yhdistänyt kiertue on lyönyt itsensä läpi suomalaisten sydämiin ensimmäisestä vuodesta lähtien ja siitä onkin tullut yksi maamme suosituimmista joulukonserttikiertueista.

Osmo Ikonen on suomalaisille tuttu lukuisista tv-ohjelmista. Merkittävimpänä mainittakoon SuomiLove, jossa Osmo toimi vuosia ohjelman solistina ja sovittajana. Televisio-esiintymisten lisäksi Osmo on julkaissut viisi soololevyä. Lahjakas multi-instrumentalisti muistetaan myös huippusuositun Sunrise Avenue -yhtyeen jäsenenä.

Lenni-Kalle Taipale kuuluu Suomen työllistetyimpien muusikoiden kaartiin. Eleikkäästä ja tyylitajuisesta soitostaan tunnettu pianisti johtaa tv:ssä The Voice of Finland -housebändiä. Lisäksi Lenni-Kallen soittoa voi kuulla Elämäni biisi -ohjelmassa sekä lukuisissa muissa yhteyksissä.

Kitaristi Marzi Nyman on loistoesimerkki siitä monenlaisesta ja raja-aitoja kumartamattomasta muusikkoudesta, joka on tuonut suomalaiseen rytmimusiikkiin uudenlaista elinvoimaa. Vuosien varrella Nyman ei ole pelkästään vaikuttanut useissa eri eturivin yhtyeissä kitaristina, vaan hän on tehnyt paljon töitä myös televisioon ja elokuviin, säveltänyt teoksia orkestereille ja soittanut useilla eri levytyksillä.

Monen kotimaisen tähtiartistin taustayhtyeessä vaikuttanut Joonas Kaikko lukeutuu Suomen monipuolisimpien ja teknisesti taitavimpien lyömäsoittajien joukkoon. Vuosien varrella rumpali on soittanut muiden muassa Cheekin, Isac Elliotin ja Abreun taustalla sekä toiminut muusikkona useissa tv-ohjelmissa, joista viimeisimpänä Törkypojat-bändin kanssa Putouksen housebandina.

OSMO IKONEN, LENNI-KALLE TAIPALE, MARZI NYMAN FEAT. JOONAS KAIKKO:

JOULURIEHA 2025

04.12. Risto Ryti-sali, Huittinen

05.12. Maxim, Kuopio

07.12. Hyvinkääsali, Hyvinkää

11.12. Konserttitalo, Turku

12.12. Konserttitalo, Kotka

13.12. Kaupunginteatteri, Seinäjoki

14.12. Porin teatteri, Pori

18.12. Tapiolasali, Espoo

19.12. Nuijamies, Lappeenranta

20.12. Tampere-talo, Tampere