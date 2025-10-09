M&A-podcast: Miksi terveydenhuollon tehokkuus ei tartu?
Miksi Suomen terveydenhuollon tehokkuus ei tartu, vaikka ongelmat tunnetaan ja ratkaisutkin ovat jo olemassa? M&A&X-erikoisjaksossa puretaan sote-systeemin rakenteita ja kysytään, miksi hyvät käytännöt jäävät maakuntien rajojen sisään – ja miksi tehokkuudesta puhuminen on meillä melkein kirosana. Taloustieteen näkökulmasta tutkitaan, miksi järjestelmä palkitsee sairastavuudesta eikä terveydestä, miten ”ylikirjaaminen” vääristää rahoitusta ja mitä tarkoittaa, kun keuhkosairauksien määrä nelinkertaistuu yhdessä maakunnassa. Lisäksi selviää, mitä tapahtuu, kun kilpailu ja valinnanvapaus oikeasti päästetään irti: brittiuudistusten ja suomalaisen Coxa-sairaalan esimerkit osoittavat, että parempi johtaminen ja terve kilpailu tuottavat enemmän terveyttä – vähemmällä rahalla. Vieraina jaksossa terveystaloustieteen huippu Mika Kortelainen (TY) sekä Coxan perustajat Matti Lehto ja Rauno Ihalainen. Jakso on toteutettu yhteistyössä Lääkäriliiton kanssa.
Kuuntele uusin M&A-jakso
M&A Applen podcasteissa
M&A Spotifyssä
Mika Malirannan ja Matti Apusen talouspoliittinen M&A-podcast ilmestyy joka kolmas perjantai. Ensimmäinen jakso julkaistiin 19. marraskuuta 2021. M&A jatkaa samojen tekijöiden suosittuja A/M ja SPAM -podcasteja.
M&A on 45 minuutin briketti ajankohtaisia aiheita ja ajattomia talouden kysymyksiä. Podcastissa lähtökohtaisesti eri nurkista lähtevät keskustelijat väittelevät, sopuilevat ja paljastavat yhteiskunnallisen keskustelun silmänkääntötemppuja.
Ohjelmassa vierailee eturivin ekonomisteja, joiden kanssa käsitellään taloustieteen löydöksiä ja huippuhetkiä. Podcast on tarkoitettu kaikille niille, jotka ovat kiinnostuneita taloustieteen vaikutuksista lähiympäristöönsä.
Tuotantokausi IV:
- Ekonomistit bisneksen huipulla
- Onko hoito pahempi kuin tauti?
- ”Lyödäänkö vetoa, että vedonlyönti lyö gallupit?”
- Uusi alku - talousjournalismi nyt ja huomenna
- Miksi terveydenhuollon tehokkuus ei tartu?
Tuotantokausi III:
- Tuokaa syylliset sisään!
- Talouspolitiikan hevoskuiskaajat
- Nimi piiloon, kyvyt esiin!
- Tuottaako etätyö tulosta vai lurjustelua
- Kilpajuoksu kurjuuteen
- Huokausten silta
- Profeetat laulavat kilpaa
- Björn Wahlroos ja ankara joulusaarna
- Hyvinvoinnin rajat, osa 1: Miten hyvinvointi mitataan?
- Hyvinvoinnin rajat, osa 2: Tuliko hyvinvoinnin katto vastaan?
- ”Ekonomistia kaivataan leikkaussaliin!”
- Tutkimus, kehitys, itsepetos
- Mutta sehän on Margaret Thatcher
- Onko vika kuskissa vai kartturissa?
- Kaikkien aika on kaikkien rahaa
- Ujot pinkit ja oikeat punikit
- Kotka ja kaakkoisen nousun eväät
- Oikeistodemari, politiikan yksisarvinen
- Toiseksi paras maailma
Tuotantokausi II:
- Bisnesjohtajan uudet vaatteet
- ”Olisko sulla vipata paria miljardia?
- Miksi Odysseus piti sitoa mastoon?
- Maasta – poistu!
- Sähköiskuja kotitalouksille
- Kymmenen lääkettä talouden kolotuksiin
- Valtiollisia valheita
- Den glider in!
- Meneekö kone lopullisesti ohi?
- "Opettaja, opettaja, täällä viitataan!
- Mihin katosi nuorison radikaalius?
- Kylmä totuus valtionvelasta
- Kuusi kieroa kysymystä
- Uusi nousu tuli salaa
- Mysteeri nimeltä Säätytalo
- Omistajan kuntotesti
- Ekonomisti ja journalisti valheenpaljastuskokeessa
Tuotantokausi I:
- Pieni palkka, iso haloo!
- Paras kokeilla
- Avoimen ajattelun pahimmat jarrut
- Turmeleeko valta ja mistä syystä?
- "Myyty hyväuskoiselle huutajalle eturivissä!”
- Sulaa hulluutta vai kylmä laskelma?
- Ilmestyskirjan numerot
- Kylläpä muuten vituttaa
- Ajattelun ansa: tuhoaako omahyväisyysharha politiikan?
- Palkankorotusten oikea ja väärä
- Usko, toivo ja IT-hankkeet
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Essi LindbergviestintäpäällikköLabore / viestintä ja tukipalvelutPuh:040 940 2835essi.lindberg@labore.fi
Mika MalirantajohtajaLaborePuh:050 369 8054mika.maliranta@labore.fi
Labore eli Työn ja talouden tutkimus LABORE (ent. Palkansaajien tutkimuslaitos) on vuonna 1971 perustettu itsenäinen tutkimuslaitos, jossa keskitytään yhteiskunnallisesti merkittävään ja tieteen kansainväliset laatukriteerit täyttävään soveltavaan taloustieteelliseen tutkimukseen. Tutkimuksen painopistealueisiin kuuluvat työn taloustiede, julkistaloustiede sekä makrotaloustiede ja toimialan taloustiede. Lisäksi teemme suhdanne-ennusteita ja toimialakatsauksia sekä julkaisemme Talous & Yhteiskunta -lehteä ja podcasteja.
Vahvuuksiamme ovat tutkijoiden korkea tieteellinen osaaminen sekä tiivis yhteistyö kotimaisten ja ulkomaisten yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa. Tutkijoillamme on tärkeä asiantuntijarooli eri yhteyksissä ja he osallistuvat aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun.
