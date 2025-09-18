KOM-teatteri muuttaa Hakaniemeen

Yli 40 vuotta Helsingin Punavuoressa yleisöjä hurmannut KOM-teatteri muuttaa uusiin tiloihin. Uudet näyttämötilat löytyivät Hakaniemestä kiinteistönomistaja Antiloopin historiallisesta pankkitalosta, osoitteessa Paasivuorenkatu 3. Sijainniltaan paikka on teatteritoiminnalle erinomainen, sillä se asettuu hyvien liikenneyhteyksien äärelle ja lukuisten ravintoloiden lähelle. KOM-teatterin ensimmäinen ensi-ilta upouusissa puitteissa päästään kokemaan keväällä 2026.

“Meille on tärkeää tuottaa palveluita ja tukea yhteisöllisyyttä alueilla, joilla toimimme. Hakaniemi on jo valmiiksi vetovoimainen urbaani ympäristö, joka on käynyt viime vuosina läpi isoa muutosta mahdollistaakseen entistäkin paremmin ihmisten väliset kohtaamiset. Hyvät palvelut, elämyksellinen kulttuuritarjonta ja sujuvat kulkuyhteydet houkuttelevat yhä useampia yrityksiä ja ihmisiä Hakaniemeen”, kuvailee Antiloopin toimitusjohtaja Tuomas Sahi.

“KOM-teatterin asettuminen Hakaniemeen tukee paikallista kulttuurista kokonaisuutta ja palvelutarjontaa erinomaisesti. Vuositasolla teatterissa vierailee yli 20 000 kävijää, mikä elävöittää aluetta ja tarjoaa alueen ravintoloille erinomaiset toimintaedellytykset. Odotamme innolla yhteistyötä teatterin kanssa ja sen mukanaan tuomia positiivisia vaikutuksia”, kertoo Antiloopin apulaisjohtaja Juha Mäkelä.

Paasivuorenkatu 3:ssa sijaitsevat entisen pankkikiinteistön tilat ovat toimineet aiemmin menestyksekkäästi esimerkiksi Helsinki Design Weekin päätapahtumapaikkana vuonna 2024. Tila muokataan teatteritoimintaan soveltuvaksi ja rakennuslupaprosessi on tällä hetkellä käynnissä.

”Hakaniemestä tulee teatterikeskittymä! Vaikka tila tulee olemaan meille väliaikainen, tarjoaa se aivan upeat puitteet koeponnistaa uusia suunnitelmiamme. Saavutettava tila keskeisellä sijannilla mahdollistaa kohtaamiset kaupunkilaisten ja kauempaa tulevien kanssa entistä laajemmin. Uusi tila tuleekin olemaan täynnä elämää ja taidetta. Toivomme, että uuden sijainnin myötä esityksiimme löytää vanhojen ystäviemme lisäksi myös ihan uusiakin yleisöjä”, sanoo KOM-teatterin taiteellinen johtaja Susanna Airaksinen.

KOM-teatteri avaa tilaansa myös tunnelmallisen aulabaarin, joka on avoinna kaikille kaupunkilaisille ennen teatteriesityksiä.