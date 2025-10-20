Nelonen Media

Kuppilat laitetaan kuntoon nyt Kape Aihisen johdolla!

21.10.2025 09:00:00 EEST | Nelonen Media | Tiedote

Ruudun ja Nelosen uudella Kuppilat kuntoon -kaudella ravintolat saavat tukea ja tuoreita ideoita liiketoimintaan huippukokki Kape Aihiselta.

Uudistusta kaipaavat suomalaiskuppilat saavat jälleen uutta tuulta purjeisiin, kun menestyssarja Kuppilat kuntoon palaa uudelle kaudelle keittiömestari Kari ”Kape” Aihisen johdolla. 

Ravintoloiden haku on nyt auki, ja Kuppilat kuntoon, Kape Aihinen! nähdään Ruudussa ja Nelosella myöhemmin ensi vuonna.

Kahta omaa ravintolaa johtava Aihinen tietää alan haasteet ja suhdanteet, mutta ymmärtää myös laadukkaan ruuan, ammattimaisen palvelun sekä taloudellisen ajattelun merkityksen ravintolan menestykselle. Kapella on pitkä kokemus ravintola-alalta keittiömestarina ja ravintoloitsijana.

Kapen keittiökaappaus -ohjelmassaan kotikeittiöiden ongelmia ratkonut keittiömestari tuo ammattitaitonsa nyt myös ammattikeittiöiden avuksi.

 - Viime vuodet ovat olleet ravintoloille haasteellista aikaa niin yleisen taloudellisen tilanteen kuin muuttuneiden kulutustottumusten vuoksi.  Se on haastanut yrittäjiä selviytymään, kun samanaikaisesti myös osaavan henkilökunnan saaminen on vaikeutunut, Kape sanoo.

 - Ravintola-ala ei kuitenkaan voi jäädä voivottelemaan, vaan nyt on aika tarkastella omaa tekemistä ja etsiä uusia ideoita. Siksi haluankin lähteä auttamaan ravintoloita ideansa kirkastamisessa ja ammattitaidon päivittämisessä.  Usein ulkopuolisena näkee, millaisiin asioihin olisi hyvä tehdä muutos.

Ohjelmaan haetaan ravintoloita ympäri Suomen, niin pikkukylän lounaspaikkoja kuin á la carte -ravintoloita, joissa kaivataan idean kirkastamista, kadonneen punaisen langan löytämistä tai muuten vaan apua rankassa päivittäisessä työssä.

Tiedätkö sinä ravintolan, joka kaipaisi Kapen apua?

Lähetä vinkkisi TÄÄLLÄ  tai laita sähköpostia osoitteeseen kuppilat@fremantle.com

