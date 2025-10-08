Ville Niinistö: “Historiallinen päätös esittää Venäjän kaasun ja öljyn tuonnin pysyvää ja tehokasta loppua EU-maihin vuoden sisällä”

Parlamentti esittää komission esitykseen nähden Venäjän kaasuntuonnin täyskiellon aikaistamista vuodella 2026 loppuun mennessä sekä laajentaa kielto kattamaan öljyntuonnin kielto 2025 loppuun mennessä. Parlamentti myös tiukentaa kiellon valvontaa, asettaa sakkouhan sitä rikkoville yrityksille ja poistaa esityksessä olleita poikkeuksia ja lykkäysmahdollisuuksia.

– Europarlamentin enemmistö on vaatinut Venäjän laajamittaisen hyökkäyssodan alusta asti keväältä 2022 Venäjän fossiilienergian tuonnin pysyvää lopettamista. Komissio antoi lopulta kesäkuussa tämän lakiesityksen kaasuntuontia koskevasta kiellosta parlamentin painostuksesta. Nyt europarlamentin laaja enemmistö esittää sen tiukentamista ja laajentamista öljyntuonnin täyskieltoon. Olen tehnyt itse vuosia vihreiden ryhmävastaavana teollisuus- ja energiavaliokunnassa töitä tämän eteen, joten olen hyvin tyytyväinen, että nyt vihdoin meillä on mahdollisuus viedä tämä lainsäädäntöön, Ville Niinistö korostaa.

Niinistö veti neuvotteluja teollisuusvaliokunnan puolesta yhdessä kansainvälisen kaupan valiokunnan pääneuvottelijan Inese Vaideren (EPP) kanssa. Parlamentin poliittisista ryhmistä valtaosa (EPP, S&D, Renew, Vihreät ja ECR, sekä osa vasemmistosta) tuki neuvottelutulosta.

– Seuraavaksi jatkamme neuvotteluja jäsenmaiden kanssa lopullisesta laista kiireellisellä aikataululla, sillä haluamme osan kielloista voimaan jo vuoden vaihteessa. Nyt on tärkeää, että eri maiden hallitukset asettuvat myös tukemaan tiukempaa kieltoa parlamentin tavoin. Odotan tässä tukea myös Suomen hallitukselta. Venäjä on osoittanut olevansa täysin epäluotettava kauppakumppani, joka käyttää näitä strategisia resurssejaan johdonmukaisesti geopoliittisen valtapolitiikan välineinä Euroopan demokratiaa ja maidemme riippumattomuutta vastaan. Euroopan unionilla on nyt oltava selkärankaa osoittaa, että emme enää ikinä palaa fossiilipolttoaineiden tuontiin Venäjältä, Ville Niinistö painottaa.