Trillerin sykkeellä etenevässä Tattarisuon noitapiiri -tietokirjassa Aki Ollikainen kuvaa sekä yhteiskunnan että ihmismielen kieroutta
"Tattarisuon maine ei kai koskaan ole ollut kovin mairitteleva. Se ei ollut sitä kieltolain aikanakaan, mutta kun sen lähteestä 1930-luvun alussa nousi ylös irti leikattuja ruumiinosia, muuttui ohikulkijoiden kirkasvetinen juomapaikka koko nuorta kansakuntaa värisyttäneen kauhutarinan mustaksi keskipisteeksi."
Tattarisuon noitapiiri on tietokirja mustasta magiasta, salaliittoteorioista ja järkyttävistä ihmiskohtaloista. Teos on palkitun kirjailijan Aki Ollikaisen vuosien mittaisen taustatyön tulos.
Suomea kuohutti 1930-luvun alussa karmiva rituaalirikos. Tattarisuon lähteestä löytyi naisen pää, yhdeksän kättä, yhdeksän jalkaa ja 12 irti leikattua sormea. Irvokas löytö oli sensaatio, ja siitä alkoi Suomen rikoshistorian erikoisin tutkinta. Epäilyjä heitettiin niin vapaamuurareiden, teosofien kuin Neuvostoliiton tiedustelupalvelun GRU:n suuntaan. Jopa Scotlandilta pyydettiin virka-apua tapauksen tutkinnassa.
Kahden vuoden kuluttua syylliseksi paljastui "Noita-Kallioksi" nimetyn näkijän johdolla toimiva kuuden hengen lahko, joka piti majaansa Pitkänsillan pohjoispuolen työläiskortteleissa. Kallion tarkoituksena oli ollut manata esille kuuluisan 1800-luvulla eläneen pohjalaisen murhamiehen Matti Haapojan aarre, jonka hän uskoi makaavan Tattarisuon lähteen pohjalla.
Tattarisuon noitapiiri on tietokirja mustasta magiasta, salaliittoteorioista ja järkyttävistä ihmiskohtaloista. Palkitun kirjailijan Aki Ollikaisen teos etenee trillerin sykkeellä ja sukeltaa maailmaan, jota pimeyden voimat hallitsevat ja jossa oikeutta etsitään demonisin rituaalein.
Aki Ollikaisen (s. 1973) esikoisromaani Nälkävuosi (2012) sai Helsingin Sanomien kirjallisuuspalkinnon ja oli Finlandia- ja Man Booker -palkintoehdokkaana. Ollikainen on julkaissut romaanien lisäksi jännäreitä ja työskennellyt toimittajana. Tattarisuon tapaus on kiehtonut Ollikaista vuosien ajan.
Tattarisuon noitapiiri julkaistaan 16.10.2025.
Teos julkaistaan painettuna sekä e- ja äänikirjana. Äänikirjan lukee Tuukka Haapaniemi.
