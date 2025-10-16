Etsimme uusia ikäihmisten perhehoitajia – tervetuloa infoon ja valmennukseen

Ikäihmisten perhehoito on hoivan ja huolenpidon järjestämistä sekä arjen elämistä yhdessä ikäihmisen kanssa joko perhehoitajan kodissa tai ikäihmisen omassa kodissa. Perhehoito voi olla lyhytaikaista tai pitkäaikaista ja se perustuu hyvinvointialueen kanssa tehtävään asiakaskohtaiseen toimeksiantosopimukseen. Parhaimmillaan perhehoidon arki tuottaa ikäihmiselle ja perhehoitajalle kokemuksen omannäköisestä elämästä sekä elämän jatkuvuudesta. Perhehoitajia tarvitaan esimerkiksi omaishoitajien vapaapäivien mahdollistajiksi tai tukemaan ikäihmisen kotona asumista.

Kaikki perhehoitajat valmennetaan tehtäväänsä - valmennukset antavat harkinta-aikaa ja eväitä

Keski-Suomen hyvinvointialueen seuraava ikäihmisten perhehoidon ennakkovalmennus alkaa tammikuussa 2026 ja se järjestetään Äänekoskella. Perhehoitajalta edellytetään ennakkovalmennuksen käymistä ja soveltuvuutta tehtävään. Ennakkovalmennuksen tarkoitus on antaa tietoa ja mahdollisuuden perehtyä ikäihmisten perhehoitajan tehtävään.

– Haemme uusia perhehoitajia ja perhekoteja, sillä perhehoitoa ei vielä ole tasaisesti saatavilla koko hyvinvointialueella, toteaa perhehoidon koordinaattori Merja Korpela. Esimerkiksi Keuruu-Multia-Petäjävesi alueelta ei ikäihmisten perhehoitajia vielä löydy, Korpela jatkaa.

Perhehoitaja saa valmennuksen tehtäväänsä sekä tarvitsemansa tuen. Perhehoitajaksi voi ryhtyä yksinasuva tai parisuhteessa elävä aikuinen. Perhehoitoliiton mallin mukaan toteutettava valmennus koostuu kahdeksasta ryhmätapaamisesta, jotka toteutuvat iltaisin ja kestävät kolmen tuntia kerrallaan.

–Valmennukseen osallistuminen ei vielä sido osallistujaa aloittamaan perhehoitajana. Valmennuskertojen väleissä työstettävät kotitehtävät auttavat pohtimaan omaa elämänhistoriaa, nykytilannetta ja valmiuksia työn aloittamiselle. Jokainen tekee työtä oman persoonansa kautta. Yhteistyökykyä ja sosiaalisuutta tarvitaan sekä tietysti oman perheen hyväksyntää varsinkin niissä tilanteissa, joissa hoidettava muuttaa hoitajan perheeseen – silloinhan hoidettavan kautta tutustuu myös hoidettavan sukulaisiin, muistuttaa perhehoidon koordinaattori Taina Hämäläinen.

Ikäihmisten perhehoidon infotilaisuus 28.10. etäyhteyksin

Infotilaisuus ikäihmisten perhehoidosta ja ennakkovalmennuksesta järjestetään etäyhteyksin tiistaina 28.10.2025 kello 17–18.

Infotilaisuuteen voi osallistua tämän linkin kautta: Osallistu infotilaisuuteen.

Perhehoitajien valmennukseen haetaan 30.11. mennessä

Hakuaika 20.1.2026 alkavaan ennakkovalmennukseen päättyy 30.11.2025. Hakijat haastatellaan ja valmennusryhmään valitaan 12 osallistujaa. Ennakkovalmennus jatkuu huhtikuulle saakka. Hakulomakkeen voi tilata koordinaattoreilta.

Ikääntyneiden perhehoito