Heikkinen Yhtiöt Oy ostaa kuopiolaisen Raimatto Oy:n liiketoiminnan
Suomen suurin lattiapäällysteiden ja -rakenteiden urakoitsija Heikkinen Yhtiöt ostaa pääasiassa Kuopion talousalueella toimivan Raimatto Oy:n koko liiketoiminnan.
Raimatto Oy on vakiinnuttanut asemansa erikoistuneena rakennusalan toimijana, joka tarjoaa laatoitus-, seinänpäällystys- ja lattianpäällysteurakointia. Vuonna 1997 perustetun Raimatto Oy:n liikevaihto on noin 2 miljoonaa euroa ja yritys työllistää noin 20 henkilöä. Heikkiselle siirtyy koko yrityksen työkanta ja henkilöstö. Raimatto Oy:n toimitusjohtaja, yrittäjä Harri Koponen jatkaa kaupan myötä Heikkisellä työpäällikkönä.
Yrityskauppa vahvistaa resursseja ja osaamista puolin ja toisin
Vahvasti viime vuosina liiketoimintaansa yritysostoilla kasvattaneen Heikkinen Yhtiöiden toimitusjohtaja Juha Kananen on yrityskauppaan tyytyväinen.
− Raimaton henkilöstön ja Harri Koposen osaamisen myötä pystymme palvelemaan asiakkaitamme entistä paremmin Kuopion alueella ja Savossa laajemminkin. Raimatto Oy on pitänyt asiakkaistaan hyvää huolta vuosikausia ja nyt pääsemme tarjoamaan heille entistä laajempia kokonaisuuksia yhdistettynä Heikkisen resursseihin, toteaa Juha Kananen.
Harri Koponen kommentoi kauppaa niin ikään tyytyväisenä. − Resurssimme kasvavat. Pienempänä yrityksenä emme ole pystyneet aiemmin tarjoamaan palveluja yhtä laajasti kuin jatkossa osana Heikkinen Yhtiöitä. Kilpailukykymme alan yritysten kanssa paranee ja asiakaskuntamme kasvaa. Olen myös yhtä mieltä Juha Kanasen kanssa siitä, että pystymme palvelemaan asiakkaitamme entistä monipuolisemmin Kuopion alueella ja Savossa.
Lisätietoa julkaisijasta
Heikkinen Yhtiöt -konserni on Suomen suurin lattiapäällysteiden ja -rakenteiden urakoitsija. Heikkinen Yhtiöt -konsernin liikevaihto oli päättyneellä tilikaudella noin 100 miljoonaa euroa ja konserni työllisti vuonna 2024 vajaa 400 henkilöä. Keväällä 2024 Heikkinen Yhtiöt ja Suomen suurin sisämaalausurakoitsija LTU Group liittyivät osaksi ruotsalaista InArea-konsernia. InArea Group AB on Ruotsin johtava sisustusalan urakoitsijoista koostuva yhtiö.
