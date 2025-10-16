Veikkauksen liigajoukkueiden vetodata paljastaa: pelaamalla Porin Ässien voittoa kaikkiin alkukauden otteluihin olisi voittanut Pitkävedosta

Kotimaisen jääkiekon Liiga on Veikkauksen Pitkävedon tärkeimpiä ja suosituimpia kohteita. Tutkimme alkukauden Liigan kertoimia ennen viikonlopun otteluita.



Alta löydät saldot siitä, miten olisi käynyt, jos asiakas olisi veikannut oman suosikkiseuransa puolesta 10 euroa Pitkävetoa jokaiseen alkukauden otteluun yksittäisenä vetona. Saldo on laskettu Pitkävedon kertoimista joukkueen varsinaisen peliajan suoran voiton osalta.

Veikkaamalla Mikkelin Jukureita 10 eurolla Pitkävetoon jokaiseen alkukauden otteluun olisi panos ollut 130 euroa ja voitot yhteensä 239,50 euroa, eli saldo kaikkiaan 139,50 euroa voitollinen.



Veikkaamalla Porin Ässiä 10 eurolla Pitkävetoon jokaiseen alkukauden otteluun olisi panos ollut 110 euroa ja voitot yhteensä 208,90 euroa, eli saldo kaikkiaan 108,90 euroa voitollinen.



Rauman Lukkoa pelaamalla kaikkiin alkukauden otteluihin olisi panos ollut yhteensä 130 euroa ja voitot yhteensä 116,80 euroa, eli saldo kaikkiaan 13,20 euroa miinuksella.

Vastaavasti veikkaamalla Tampereen Ilvestä 10 eurolla Pitkävetoon jokaiseen alkukauden otteluun olisi panos yhteensä ollut 130 euroa ja voitot yhteensä 58,50 euroa, eli saldo kaikkiaan miinuksella 71,50 euroa.



Joukkue / Saldo

Jukurit 139,50 €

Ässät 108,90 €

JYP 76,50 €

KooKoo 52,90 €

Tappara 36,70 €

K-Espoo 23,10 €

Sport 21,10 €

Kärpät 9,00 €

SaiPa -1,00 €

HIFK -8,30 €

HPK -10,00 €

TPS -10,50 €

Lukko -13,20 €

KalPa -16,90 €

Pelicans -64,20 €

Ilves -71,50 €



- Koska alkukaudesta Liigassa on tullut huomattavan vähän tasapelejä, on varsinaisen peliajan voittoja vastaavasti tietenkin toteutunut, seniorianalyytikko Teemu Eirtovaara nostaa.

-Eniten olisi voittanut pelaamalla Mikkelin Jukurien ja Porin Ässien kaikki varsinaisen peliajan voitot otteluissaan.



Jukurit on aloittanut kautensa vahvasti, vaikka sen mahdollisuuksiin ennen kauden alkua ei juuri uskottu. Veikkauksen kerroin Jukurien mestaruudelle ennen kauden alkua oli 500. Porin Ässienkin mestaruuskerroin ennen kauden alkua oli korkea 52.



- Ja erinomaisen pirteästä alustaan huolimatta Jukurit on Veikkauksen rankingissa yhä sarjan hännillä. Sekä Ässätkin vain keskikastissa, joten korkeahkoja kertoimia suhteessa nykyiseen sarjasijoitukseen on tarjolla myös jatkossa näille seuroille, Eirtovaara sanoo.



Jääkiekon seniorianalyytikon mukaan sarjataulukossa tullaan todennäköisesti näkemään merkittäviä muutoksia kauden edetessä.

- Sanoisin, että tämän hetken sarjasijoitukset sisältävät huomattavan paljon satunnaisuutta. Uskon, että sijoitukset muuttuvat hyvinkin radikaalisti talven aikana. Tämä tekeekin myös tulevien kierrosten vedonlyönnistä erinomaisen kiinnostavaa. Sen lisäksi, että isoja seuroja kompuroi ja pieniä pärjää, myöskään taulukko ja peliesitykset eivät ole kovin hyvin synkassa keskenään.



- Liigan asetelmat ovat ihanasti sekaisin.

Juuri nyt sarjataulukossa sijalla 15 oleva Ilves on voimasuhderankingissamme edelleen Liigan Top 3-joukkue. Tähän mennessä Veikkauksen usko Ilvekseen on tarjonnut lähinnä voittoja asiakkaillemme. Kaksi kolmesta eniten voittoja asiakkaille tuoneista yksittäisistä Liigan otteluista on ollut Ilveksen kotiotteluita.

Mikä on ollut kallein Liigan ottelu Veikkaukselle alkukauden aikana?



- Se oli yllätys, yllätys, asiakkaidemme aina suosiman HIFK:n kauden avaus. HIFK löi Jukurit 9.9. vierasottelussaan. Numeroin 3-5 päättynyt ottelu antoi HIFK:lle kertoimen 2,35 ja asiakkaamme voittivat meiltä yhdestä ottelusta lähes 100 000 euroa. Sen jälkeen HIFK on tosin ollut hieman vähemmän kuuma.



Ennen kautta Veikkaus tarjosi joukkueille seuraavat kertoimet Liigan kauden 2025-2026 mestaruudesta.



Veikkauksen mestaruuskertoimet ennen kauden alkua



Lukko 5,10

Ilves 5,10

Tappara 5,30

Kärpät 7,40

KalPa 8,10

HIFK 18,00

JYP 22,00

TPS 30,00

SaiPa 32,00

KooKoo 52,00

Ässät 52,00

HPK 52,00

K-Espoo 70,00

Sport 230,00

Pelicans 250,00

Jukurit 500,00