Tekoäly avuksi – uusi kokeilu lapsiperheiden tueksi

16.10.2025 13:31:39 EEST | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote

Pirkanmaan hyvinvointialueella alkoi 14. lokakuuta 2025 kokeilu, jossa testataan ja kehitetään tekoälyn mahdollisuuksia lastensuojeluilmoitusten käsittelyssä.

Pirkanmaalla lastensuojeluilmoitusten määrä on yli kaksinkertaistunut kymmenessä vuodessa. Tämä on lisännyt sosiaalihuollon työntekijöiden työkuormaa.  

Tekoälykokeilun tavoitteena on tukea sosiaalityöntekijöitä lapsen palvelutarpeen arvioinnin tekemisessä. Kokeilu kestää vajaat kaksi kuukautta ja se toteutetaan yhteistyössä tamperelaisen sosiaalityön tiimin kanssa.

Tekoälyyn perustuva sovellus tekee asiakkaan ja perheen tapaamisista tehtyjen kirjausten avulla tiiviin yhteenvedon, joka auttaa ammattilaisia hahmottamaan perheen tilannetta kokonaisvaltaisesti. Ammattilainen käy aina tekoälyn koostaman yhteenvedon läpi yksityiskohtaisesti. Tekoäly ei korvaa ammattilaista, vaan toimii ammattilaisen työn tukena. 

Tavoitteena on: 

  • nopeuttaa avun saamista lapsille ja perheille, 

  • vähentää sosiaalityöntekijöiden työkuormaa, 

  • parantaa palvelun laatua ja sujuvoittaa työprosesseja. 

Kokeilu on osa DigiFinlandin koordinoimaa SOTE-tekoälyn ekosysteemihanketta, jossa kehitetään uusia digitaalisia ratkaisuja sosiaali- ja terveydenhuoltoon. 

