Etsimme uusia ikäihmisten perhehoitajia – tervetuloa infoon ja valmennukseen
Kiinnostaisiko sinua tai perhettäsi toimia perhehoitajana ikäihmiselle? Keski-Suomen hyvinvointialue etsii uusia ikäihmisten perhehoitajia. Etäyhteyksin järjestettävässä infotilaisuudessa tiistaina 28.10.2025 kello 17–18 kerrotaan ikäihmisten perhehoitajuudesta ja perhehoitajien ennakkovalmennuksesta. Seuraava perhehoitajien valmennus alkaa tammikuussa.
Ikäihmisten perhehoito on hoivan ja huolenpidon järjestämistä sekä arjen elämistä yhdessä ikäihmisen kanssa joko perhehoitajan kodissa tai ikäihmisen omassa kodissa. Perhehoito voi olla lyhytaikaista tai pitkäaikaista ja se perustuu hyvinvointialueen kanssa tehtävään asiakaskohtaiseen toimeksiantosopimukseen. Parhaimmillaan perhehoidon arki tuottaa ikäihmiselle ja perhehoitajalle kokemuksen omannäköisestä elämästä sekä elämän jatkuvuudesta. Perhehoitajia tarvitaan esimerkiksi omaishoitajien vapaapäivien mahdollistajiksi tai tukemaan ikäihmisen kotona asumista.
Kaikki perhehoitajat valmennetaan tehtäväänsä - valmennukset antavat harkinta-aikaa ja eväitä
Keski-Suomen hyvinvointialueen seuraava ikäihmisten perhehoidon ennakkovalmennus alkaa tammikuussa 2026 ja se järjestetään Äänekoskella. Perhehoitajalta edellytetään ennakkovalmennuksen käymistä ja soveltuvuutta tehtävään. Ennakkovalmennuksen tarkoitus on antaa tietoa ja mahdollisuuden perehtyä ikäihmisten perhehoitajan tehtävään.
– Haemme uusia perhehoitajia ja perhekoteja, sillä perhehoitoa ei vielä ole tasaisesti saatavilla koko hyvinvointialueella, toteaa perhehoidon koordinaattori Merja Korpela. Esimerkiksi Keuruu-Multia-Petäjävesi alueelta ei ikäihmisten perhehoitajia vielä löydy, Korpela jatkaa.
Perhehoitaja saa valmennuksen tehtäväänsä sekä tarvitsemansa tuen. Perhehoitajaksi voi ryhtyä yksinasuva tai parisuhteessa elävä aikuinen. Perhehoitoliiton mallin mukaan toteutettava valmennus koostuu kahdeksasta ryhmätapaamisesta, jotka toteutuvat iltaisin ja kestävät kolmen tuntia kerrallaan.
–Valmennukseen osallistuminen ei vielä sido osallistujaa aloittamaan perhehoitajana. Valmennuskertojen väleissä työstettävät kotitehtävät auttavat pohtimaan omaa elämänhistoriaa, nykytilannetta ja valmiuksia työn aloittamiselle. Jokainen tekee työtä oman persoonansa kautta. Yhteistyökykyä ja sosiaalisuutta tarvitaan sekä tietysti oman perheen hyväksyntää varsinkin niissä tilanteissa, joissa hoidettava muuttaa hoitajan perheeseen – silloinhan hoidettavan kautta tutustuu myös hoidettavan sukulaisiin, muistuttaa perhehoidon koordinaattori Taina Hämäläinen.
Ikäihmisten perhehoidon infotilaisuus 28.10. etäyhteyksin
Infotilaisuus ikäihmisten perhehoidosta ja ennakkovalmennuksesta järjestetään etäyhteyksin tiistaina 28.10.2025 kello 17–18.
Infotilaisuuteen voi osallistua tämän linkin kautta: Osallistu infotilaisuuteen.
Perhehoitajien valmennukseen haetaan 30.11. mennessä
Hakuaika 20.1.2026 alkavaan ennakkovalmennukseen päättyy 30.11.2025. Hakijat haastatellaan ja valmennusryhmään valitaan 12 osallistujaa. Ennakkovalmennus jatkuu huhtikuulle saakka. Hakulomakkeen voi tilata koordinaattoreilta.
Yhteyshenkilöt
Perhehoidon koordinaattori Taina Hämäläinen, p. 044 4596160 taina.t.hamalainen@hyvaks.fi, Keski-Suomen hyvinvointialue
Perhehoidon koordinaattori Merja Korpela, p. 050 4100982 merja.korpela@hyvaks.fi, Keski-Suomen hyvinvointialue
Viestinnän yhteyshenkilö Tuija Ijäs, p. 050 566 2193
Linkit
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen yhteistyössä kuntien, järjestöjen, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta on maan kärkeä. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue,YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue
#hyvaks #hyväarkikaikille
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue
Etsimme uusia ikäihmisten perhehoitajia – tervetuloa infoon ja valmennukseen16.10.2025 13:12:11 EEST | Tiedote
Kiinnostaisiko sinua tai perhettäsi toimia perhehoitajana ikäihmiselle? Keski-Suomen hyvinvointialue etsii uusia ikäihmisten perhehoitajia. Etäyhteyksin järjestettävässä infotilaisuudessa tiistaina 28.10.2025 kello 17–18 kerrotaan ikäihmisten perhehoitajuudesta ja perhehoitajien ennakkovalmennuksesta. Seuraava perhehoitajien valmennus alkaa tammikuussa.
Turvallisuuslautakunta käsittelee lokakuun kokouksessaan ensihoidon palvelutasopäätöstä16.10.2025 11:17:29 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen turvallisuuslautakunta kokoontuu 22.10. Kokouksessa käsitellään muun muassa päivityksiä ensihoidon palvelutasopäätökseen, joka määrittää ensihoitopalvelun sisällön, järjestämistavan ja tavoitetasot tuleville vuosille.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote16.10.2025 09:29:32 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 16.10.2025 Rakennuspalo keskisuuri, Laukaa Kerrostalon alimman kerroksen asunnossa syttynyt tulipalo Laukaantiellä. Yksi lievästi loukkaantunut pelastettu asunnosta. Pelastuslaitos sammutti palon ja tuuletti savuiset tilat. Tilanteessa ei leviämisen vaaraa. Hälytyksen sai 7 pelastuslaitoksen yksikköä.
Uusi tilannekeskus parantaa avunsaantia ja tukee henkilöstöä ympäri vuorokauden16.10.2025 08:26:10 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueella aloittaa 16.10.2025 toimintansa uusi yhteinen sosiaali- ja terveydenhuollon tilannekeskus. Tilannekeskuksessa työskentelevät seuraavat hyvinvointialueen ympärivuorokautisia palveluita tuottavat yksiköt eli ensihoidon kenttäjohto, sosiaali- ja kriisipäivystys, turvapuhelinkeskus ja kotisairaalassa toimiva hoidon tarpeen arvioinnin yksikkö (KoHTA -yksikkö) sekä uutena ammattiryhmänä tilannekeskuspäivystäjät. Nämä ympärivuorokautisia palveluita tarjoavat yksiköt tulevat tekemään tiivistä yhteistyötä keskenään ja organisoimaan oikeanlaisen avun tai palvelun oikeata vapaana olevaa resurssia hyödyntäen. -Tällaisia tilanteita, joissa apu voidaan saada perille nopeammin tilannekeskuksen avulla ovat esimerkiksi kotihoidossa olevan ikäihmisen voinnin heikkeneminen, saattohoitopotilaan kunnon romahtaminen tai turvapuhelinhälytykset, kertoo projektipäällikkö Joni Lehtonen.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote15.10.2025 11:26:06 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 15.10.2025 Ihmisen pelastaminen puristuksista, Jyväskylä, Kalarintie Keski-suomen pelastuslaitos sai tehtävän koodilla ihmisen pelastaminen puristuksista klo: 10:38. Henkilön raaja jäänyt työvaiheessa puristuksiin työkoneen väliin. Paikalla olleet työntekijät olivat aloittaneet onnettomuuteen joutuneen työntekijän auttamisen. Henkilö saatiin pelastettua puristuksista nopeasti pelastuslaitoksen ja työntekijöiden yhteistyöllä. Tehtävälle hälytettiin 3 pelastuslaitoksen yksikköä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme