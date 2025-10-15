Robert Thorogoodin uusi suomennos tarjoaa cosy crimea jokilaivalla
Suositun Thamesjoen murhat -dekkarisarjan tuoreimmassa osassa murhamysteeri johdattaa harrastelijateatterin hämäriin kuvioihin.
Robert Thorogoodin Thamesjoen murhat -dekkarisarjan uusin on cosy crimea parhaimmillaan.
Verity Beresford on huolissaan miehestään. Oliver ei tullut kotiin viime yönä. Marlowin harrastelijateatterikerhon perustaja vuokrasi yksityisen jokilaivan juhlia varten, mutta kukaan ei muista nähneensä hänen nousseen maihin.
Pian Oliverin ruumis huuhtoutuu Thamesin rantaan. Ruumiissa on kaksi luodinreikää. Verity ottaa yhteyttä amatöörietsivä Judith Pottsiin, joka ryhtyy ystävineen setvimään tapausta. Oliver oli hankala kaveri, ja hänellä oli monia vihollisia. Judith, Suzie ja Becks uskovat ratkaisevansa jutun hetkessä. Mutta Marlowin harrastelijateatterissa asiat eivät ole sitä, miltä ne näyttävät. Judith kumppaneineen seilaa vaarallisille vesille.
Alkuteoksen Murder on the Marlow Belle (2025) on suomentanut Hilkka Pekkanen.
***
Robert Thorogood (s. 1972) on englantilainen käsikirjoittaja ja kirjailija, joka asuu Thamesjoen varrella Marlow’n kylässä. Aiemmin Thamesjoen murhat -sarjassa on julkaistu suomeksi kirjat Thamesjoen murhat, Kuolema kylässä ja Myrkkyjen kuningatar. Ensimmäisen osan pohjalta on tehty myös televisiosarja Murhaklubi ratkaisee, jonka Thorogood on käsikirjoittanut. Lisäksi hän on käsikirjoittanut mm. Suomessakin suosittua Murha paratiisissa -televisiosarjaa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Aino SirkesaloTiedotuspäällikköKustannusosakeyhtiö SiltalaPuh:0503374737tiedotus@siltalapublishing.fi
Kuvat
Linkit
Kustannusosakeyhtiö Siltala on Aleksi ja Touko Siltalan vuonna 2008 perustama riippumaton kustantamo, joka julkaisee laadukasta kauno- ja tietokirjallisuutta.
www.siltalapublishing.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kustannusosakeyhtiö Siltala
Voimakas ja poikkeuksellinen kuvaus elävästä ihmiskehosta15.10.2025 11:22:16 EEST | Tiedote
Gabriel Westonin teos yhdistää anatomian, lääketieteen historian ja henkilökohtaisen potilaskertomuksen kokonaisvaltaiseksi näkemykseksi ihmiskehosta.
Sukututkimuksen uranuurtajan uusi teos johdattaa digitaalisen sukututkimuksen pariin14.10.2025 09:35:00 EEST | Tiedote
Marja Pirttivaaran Sukupolvien jäljet on selkeä ja kattava opas kaikille sukututkimuksesta kiinnostuneille.
Ruotsin kiinnostavimman nykykirjailijan novellikokoelma tutkii ihmiselämää kulttuurisotien ja hyvesignaloinnin aikakaudella13.10.2025 10:14:18 EEST | Tiedote
August-palkitun Lena Anderssonin Tutkielma inhimillisestä käyttäytymisestä tarkkailee novelleissaan nykyihmisen elämää viiltävän tarkasti.
EMBARGO 21.10. // Esa-Pekka Salosen ura ja elämä avautuvat ensimmäisessä syväluotaavassa haastattelukirjassa6.10.2025 12:41:59 EEST | Tiedote
EMBARGO 21.10. // Suna Vuoren kirjoittama teos tarjoaa ainutlaatuisen näkymän kansainvälisesti arvostetun säveltäjä-kapellimestarin elämään ja uraan.
Hirvonen, Holmberg ja Lehtola – Kolme kiinnostavaa kotimaista romaania30.9.2025 10:19:34 EEST | Tiedote
Siltalan syyskuun loppu tarjoaa vielä kolme kiinnostavaa kotimaista romaania: Iida Sofia Hirvosen Voittajantunti, Annina Holmbergin Annabel Lee ja Jyrki Lehtolan Täällä pohjan tähden.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme