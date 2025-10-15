Robert Thorogoodin uusi suomennos tarjoaa cosy crimea jokilaivalla

Robert Thorogoodin Thamesjoen murhat -dekkarisarjan uusin on cosy crimea parhaimmillaan.

Verity Beresford on huolissaan miehestään. Oliver ei tullut kotiin viime yönä. Marlowin harrastelijateatterikerhon perustaja vuokrasi yksityisen jokilaivan juhlia varten, mutta kukaan ei muista nähneensä hänen nousseen maihin.

Pian Oliverin ruumis huuhtoutuu Thamesin rantaan. Ruumiissa on kaksi luodinreikää. Verity ottaa yhteyttä amatöörietsivä Judith Pottsiin, joka ryhtyy ystävineen setvimään tapausta. Oliver oli hankala kaveri, ja hänellä oli monia vihollisia. Judith, Suzie ja Becks uskovat ratkaisevansa jutun hetkessä. Mutta Marlowin harrastelijateatterissa asiat eivät ole sitä, miltä ne näyttävät. Judith kumppaneineen seilaa vaarallisille vesille.

Alkuteoksen Murder on the Marlow Belle (2025) on suomentanut Hilkka Pekkanen.

***

Robert Thorogood (s. 1972) on englantilainen käsikirjoittaja ja kirjailija, joka asuu Thamesjoen varrella Marlow’n kylässä. Aiemmin Thamesjoen murhat -sarjassa on julkaistu suomeksi kirjat Thamesjoen murhat, Kuolema kylässä ja Myrkkyjen kuningatar. Ensimmäisen osan pohjalta on tehty myös televisiosarja Murhaklubi ratkaisee, jonka Thorogood on käsikirjoittanut. Lisäksi hän on käsikirjoittanut mm. Suomessakin suosittua Murha paratiisissa -televisiosarjaa.