Jonna Alanko palkittiin Skandinavian Immunologiayhdistyksen nuoren tutkijan palkinnolla
Turun yliopiston tutkija Jonna Alanko on saanut Skandinavian Immunologiayhdistyksen nuoren tutkijan palkinnon. Palkinto myönnetään korkealaatuisesta immunologisesta tutkimuksesta ja immunologian alan edistämisestä. Alanko tutkii puolustussolujen liikkumista kudoksissa.
Jonna Alanko on akatemiatutkija ja ryhmänjohtaja Turun biotiedekeskuksessa. Alanko ja hänen Immune Cell Navigation -tutkimusryhmänsä tutkivat, miten immuunisolut, ja erityisesti dendriittisolut, liikkuvat ja navigoivat erilaisten molekulaaristen vihjeiden avulla kudoksissa.
Alanko valmistui tohtoriksi vuonna 2016 professori Johanna Ivaskan ryhmästä Turun yliopistossa, minkä jälkeen hän työskenteli tutkijatohtorina Itävallassa professori Michael Sixtin ryhmässä Institute of Science and Technology Austria -instituutissa. Palattuaan Suomeen Alanko jatkoi uraansa InFLAMES-tutkijana, kunnes sai rahoituksen oman tutkimusryhmänsä perustamiseen.
Alangon ryhmä selvittää, kuinka immuunisolut löytävät tiensä kehossa esimerkiksi infektion luo.
– Keskitymme immuunijärjestelmän nopeasti liikkuviin lähetteihin, dendriittisoluihin, ja niitä ohjaaviin kemiallisiin signaaleihin eli kemokiineihin. Nopea, suoraviivainen dendriittisolujen liikkuminen on välttämätöntä tehokkaalle immuunipuolustukselle, ja virheet dendriittisoluliikenteessä voivat johtaa muun muassa erilaisiin autoimmuunisairauksiin, Alanko kertoo.
Dendriittisolu tekee omat polkunsa
Alanko on havainnut, että dendriittisolut voivat muokata omaa kemokiini-ympäristöään luomalla itse kemiallisia ”polkuja”, joiden avulla ne ja lähellä olevat T-solut voivat suunnistaa tehokkaasti monimutkaisissakin kudosympäristöissä.
Tämä ohjausmekanismi oli aiemmin tuntematon, joten Alanko on avannut uusia tutkimussuuntia immuunivasteiden ymmärtämiseen. Tutkimusryhmän tavoitteena on selvittää yksityiskohtaisesti dendriittisolujen navigoinnin mekanismit.
–Kun ne tunnetaan, voimme mahdollisesti tulevaisuudessa ohjata nämä solut haluttuun paikkaan kuten kohti syöpäkasvaimia tai pois kohdista, joissa ne aiheuttavat autoimmuunisairauksia, Jonna Alanko toteaa.
Alangon tutkimusta Suomessa ovat rahoittaneet Instrumentarium Tiedesäätiö, Suomen Akatemia ja ImmuDocs -pilotti. Alanko vastaanotti palkinnon 16.10. Skandinavian Immunologiayhdistyksen kokouksessa Tukholmassa, jonne hänet oli myös kutsuttu puhumaan tutkimuksestaan
Jonna Alanko
