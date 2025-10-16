Loton päävoiton napannut nainen: ”Voi onnenkantamoinen näinkin tulla”

Veikkaus Oy

Kierroksella 41/2025 Loton miljoonan euron täysosuma pelattiin Kauhajoen K-Citymarketissa. Veikkaus pääsi onnittelemaan miljoona euroa napannutta naista tuoreeltaan voiton jälkeen.

Lottopalloja lottokoneessa

- Sunnuntaina puhelimesta tämän voiton huomasin ja mietin, että onko tämä nyt totta ollenkaan, voittaja kertoi voiton paljastumisesta.

Voitto osui kohdalleen täysin sattumanvaraisilla numeroilla.

- Mä otin ihan vaan jonkun rivin ja yleensäkin pelaan aina vaan sen yhden rivin. Yhdellä rivillähän se voitto tulee ja nyt se nähtiin, nainen toteaa.

Loton pelaaminen on kuulunut voittajan tapoihin jo pitkään.

- Varmaan sieltä parikymppisestä asti olen Lottoa pelannut. Sitä olen pyöritellyt nyt mielessä, että lopetanko lottoamisen, kun tämä iso voitto tuli, voittaja pohtii.

Epäuskoisuus on vielä toppuutellut voittorahojen käytön pohtimista.

- En kauhiasti ole vielä miettinyt, että mitä rahoilla teen, mutta muutama hankinta on kyllä mielessä. On tämä jotenkin käsittämätöntä uskoa, että voi onnenkantamoinen näinkin tulla. Monesti sitä ajattelee, että raha menee rahan luo, mutta käy se joskus näinkin.

Voitossa on myös toisenlaista pohdittavaa.

- Se on ajatuksissa jo ehtinyt käymään, että miten säilytän voiton salaisuutena. Olen kuullut kaikenlaisia tarinoita, että pienenkin summan voittaminen jo voi tuoda kaikenlaisia siipeilijöitä, nainen pohtii.

Kauhajoen K-Citymarketissa voiton napannut nainen oli jo seitsemästoista tänä vuonna Loton päävoiton napannut onnekas. Eniten voittajia löytyi kierroksella 20/2025, jolloin 11,5 miljoonan jaettiin kolmeen osaan. Yksi voitoista jakautui vielä kahdeksan hengen työporukan kesken.

Lottopalloja lottokoneessa
Lottopalloja lottokoneessa
