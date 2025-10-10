Keskuskauppakamari: Velkakonversiomahdollisuus vahvistaa Suomen pääomamarkkinoiden kilpailukykyä

”Tähän asti saneerausohjelmassa on voitu leikata velkoja, mutta osakkeenomistajien asemaan ei ole voitu puuttua ilman yhtiökokouksen päätöstä. Mahdollisuus velkakonversioon tuo yrityssaneerauksen maksunsaantijärjestyksen lähemmäksi konkurssin maksusaantijärjestystä, jossa osakkeenomistajat ovat viimesijaisia”, sanoo Kajala.

Kajalan mukaan velkakonversiomahdollisuus lähentää suomalaista sääntelyä suhteessa kansainvälisiin verrokkeihin. Muutoksen jälkeen yrityssaneerausmenettely vastaa myös paremmin rahoitusteorian lähtökohtia ja kansainvälisten institutionaalisten sijoittajien odotuksia.

“Tämä tukee suomalaisten pääomamarkkinoiden kansainvälistä kilpailukykyä ja on omiaan alentamaan vieraan pääoman hankinnan kustannuksia ja monipuolistamaan keskisuurille ja suurille yrityksille tarjolla olevia rahoitusmahdollisuuksia”, Kajala sanoo.

Kajalan mukaan lain valmistelussa on ollut esillä huoli siitä, voivatko velkojat ottaa haltuun myös pienen tai keskisuuren yrityksen.

”Lakiehdotukseen sisältyy osakkeenomistajia suojaavia mekanismeja. Osakkeenomistajia on ennen velkakonversion vahvistamista kuultava, ja osakkeenomistajien yhdenvertaisuusperiaate soveltuu myös velkakonversioihin. Pien- ja mikroyrityksissä velkakonversio edellyttää jatkossakin osakkeenomistajien myötävaikutusta”, Kajala sanoo.

Kajalan mukaan yritysten hallinnoinnin näkökulmasta mahdollisuus velkakonversioon korostaa sitä, että osakkeenomistajat valvovat yhtiön johdon suoriutumista ja puuttuvat heikkoon suoriutumiseen riittävän aikaisessa vaiheessa.

“Mahdollisuus velkakonversioon voi myös luoda yhtiöille kannustimen hakeutua velkasaneeraukseen aiemmassa vaiheessa, jolloin osakkeenomistajien omistuksella on vielä arvoa jäljellä”, Kajala sanoo.