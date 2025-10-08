HONOR esittelee maistiaisen uudesta ROBOT PHONE -puhelimesta, jossa yhdistetään tekoälyä, robotiikkaa sekä kehittynyttä käsivarakuvausta
HONOR antoi maistiaisen uudesta ROBOT PHONE -puhelimestaan eilisessä Magic8 -sarjan lanseeraustilaisuudessa Pekingissä. Puhelin on merkittävä edistysaskel aiemmin tänä vuonna julkistetussa HONOR ALPHA PLAN -suunnitelmassa, joka on osa HONORin tavoitetta nousta maailman johtavaksi tekoälylaite- ja -ekosysteemiyritykseksi.
Futuristisessa ja innovatiivisessa laitteessa on täysin uudenlainen muotoilu, jossa yhdistyvät tekoälyllä toimiva multimodaalinen älykkyys, robotiikkatoiminnot sekä kehittyneet käsivarakuvausominaisuudet. Aivan uudenlaisena tekoälylaitteena HONOR ROBOT PHONE mullistaa ihmisen ja koneen välistä vuorovaikutusta ja on merkittävä askel yrityksemme AI-tuotekehityksessä.
ROBOT PHONE -puhelin on konkreettinen osoitus käynnissä olevasta älypuhelinten muutoksesta kohti tekoälypuhelimia ja robottipuhelimia. Uuden Magic8-sarjan myötä HONOR on johtavassa asemassa itseohjautuvien tekoälypuhelimien kehityksessä, jossa laitteiston suorituskyky, järjestelmän vuorovaikutus ja tekoälyyn perustuvat sovellusekosysteemit edistyvät vuosi vuodelta.
HONOR julkaisee uudesta ROBOT PHONE -puhelimesta tarkempaa tietoa vuoden 2026 MWC-messuilla Barcelonassa.
Alla linkit HONOR ROBOT PHONE -videotiedostoon sekä puhelimen globaalille sivulle.
Video: https://drive.google.com/file/d/1foFYXg32vivPLxYLDnO1UR7ygYyDGRje/view?usp=sharing
Globaali sivu: https://www.honor.com/global/events/honor-robot-phone/
Ohessa myös Kiinan lanseeraustilaisuuden tiedote, jossa esitellään muut tapahtumassa julkaistut huippu-uutuudet.
HONOR on johtava maailmanlaajuinen tekoälylaite- ja -ekosysteemiyritys. Olemme sitoutuneet mullistamaan ihmisten ja laitteiden välisen vuorovaikutuksen yhdistääksemme tekoälyekosysteemin kaikkiin kuluttajiin agenttitekoälyn aikakaudella ja tulevaisuudessa. Pyrimme ylittämään teollisuuden rajat avoimen ja saumattoman yhteistyön avulla luodaksemme arvoa jakavan ekosysteemin yhdessä alan kumppaneiden kanssa. Innovatiiviseen tuotevalikoimaan kuuluvat muun muassa tekoälypuhelimet, tietokoneet, tabletit ja puettavat älylaitteet. Tavoitteenamme on antaa jokaiselle ihmiselle mahdollisuus hyödyntää uutta älykästä maailmaa.
