Kymenlaakson hyvinvointialueen työntekijä on katsonut sosiaali- ja terveystietoja perusteetta

16.10.2025 15:31:12 EEST | Kymenlaakson hyvinvointialue | Tiedote

Kymenlaakson hyvinvointialueen työntekijä on katsonut sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden tietoja perusteetta. Tietoturvaloukkauksesta on tehty ilmoitus tietosuojavaltuutetulle ja tutkintapyyntö poliisille. Työntekijä ei enää työskentele hyvinvointialueen palveluksessa.

Työntekijä tarkasteli ilman perustetta 583 henkilön tietoja syyskuun 2023 ja syyskuun 2025 välisenä aikana. Tietojen katselu kohdistui yleisiin henkilötietoihin, sosiaalihuollon asiakastietoihin ja terveystietoihin.

Työntekijällä ei ole tietojen katseluhetkellä ollut asiakas- tai hoitosuhdetta ihmisiin, joiden tietoja hän on luvatta katsellut, eikä myöskään muuta työtehtäviin liittyvää velvollisuutta katsella kyseisten henkilöiden tietoja.

Hyvinvointialue on tehnyt tietoturvaloukkauksesta ilmoituksen tietosuojavaltuutetulle ja tutkintapyynnön poliisille.

– Suhtaudumme asiaan erittäin vakavasti. Tehostamme entisestään asiakastietojärjestelmien käytön seurantaa ja kehitämme valvontaan liittyviä prosessejamme. Olemme tapahtuneesta erittäin pahoillamme, sanoo sosiaalipalvelujohtaja Anu Salonen.

Loukkauksen kohteena olevia henkilöitä informoidaan kirjeitse lähipäivien aikana. Hyvinvointialueen tiedossa ei ole, että tietoja olisi luovutettu eteenpäin tai käytetty muilla tavoin väärin.

Järjestämme Kymenlaakson sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut. Noin 159 500 asukkaan maakuntaan kuuluvat Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti.

