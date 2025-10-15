MEDIAKUTSU 22.10.: Suomen vientiyritysten ja EU:n näkymät Ukrainan jälleenrakennukseen – huomiot Kiovasta ja Brysselistä
Aika: ke 22.10. klo 14–14.45
Toteutus: Teams
Hyvä toimittaja / toimitus
Tervetuloa kuulemaan EK:n arvioita suomalaisyritysten Ukraina-vientiaikomuksista sekä EU:n Venäjä-toimien viimeisistä käänteistä:
Pro Ukraina -hankkeemme vetäjä Lauri Veijalainen on tavannut syksyn aikana kymmeniä Ukrainan-vientiä harkitsevia suomalaisyrityksiä. Nyt on väliarvioinnin paikka: mikä on suomalaisyritysten kiinnostus ja valmiusaste Ukraina-viennin ensiaskeliin? Mitkä toimialat ovat aktiivisimmin liikkeellä? Mitä kokemuksia ensimmäisistä vientikartoituksista on saatu?
Lauri Veijalainen tuo myös tuoreet matkaterveiset toimistostamme Kiovasta: mikä on jälleenrakennusta koskevien julkisten hankintojen kysyntätilanne? Millaista kiinnostusta suomalaisyritykset Ukrainassa herättävät ja millaista kilpailua ne kohtaavat esimerkiksi muiden Pohjoismaiden yritysten suunnalta?
EK:n Ukraina-toimista ja jälleenrakennuksesta vastaava johtaja Petri Vuorio nostaa esille Euroopan sekä myös Suomen roolin Ukrainan rauhanprosessissa. Siihen liittyvät taloudelliset ratkaisut olivat tuoreeltaan keskusteluissa myös Petri Vuorion Brysselin tapaamisissa:
- EU pyrkii löytämään joulukuuhun mennessä ratkaisun Venäjän jäädytettyjen varojen käyttöönottoon Ukrainan hyväksi. Miten realistista ratkaisun löytyminen on ja mihin varoja käytettäisiin?
- Mikä on EU:n pakotteiden todellinen teho ja mikä iskisi parhaiten Venäjän sotatalouden rahoitukseen? Presidentti Trump on peräänkuuluttanut 100 prosentin tuontitulleja Venäjän öljyasiakkaille Kiinalle ja Intialle, painostaen EU:ta mukaan tullirintamaan. Onko tämä mahdollista ja eskaloisiko se globaalin kauppasodan?
- Ukrainan jälleenrakennus on mittakaavaltaan 500 miljardin euron urakka. Mitä vaihtoehtoja EK näkee EU:lla olevan sen rahoittamiseksi ja millainen strategia tarvittaisiin tässä onnistumiseen?
Ilmoittaudu infoon alla olevasta linkistä, niin saat sähköpostiin kalenterikutsun ja Teams-linkin:
https://tapahtumat.ek.fi/attend/now/0gdVE
Ystävällisin terveisin
Satu Toivonen
EK:n viestintä
puh. 040 8212 097
Satu Toivonen
Yrittäjyys, elinkeinopolitiikka
Energia, ilmasto, liikenne, ympäristö
EU-asiat, Brysselin toimisto
Kauppapolitiikka, kansainvälistyminen
Elinkeinoelämän keskusliitto EK on suomalaisten yritysten merkittävin puolestapuhuja. Välitämme elinkeinoelämän yhteisiä viestejä ja ratkaisuehdotuksia politiikan päättäjille ja yhteiskunnalliseen keskusteluun.
