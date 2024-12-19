Ambientian asiakastyytyväisyys vahvalla tasolla – NPS 74 vuoden 2025 alkupuoliskolla
Ambientialla asiakastyytyväisyys ei ole vain numero mittarissa, vaan jatkuvan keskustelun ja kehittämisen väline. Toteutamme asiakastyytyväisyyskyselyn kahdesti vuodessa, jotta voimme seurata yhteistyön sujuvuutta ja asiakkaidemme kokemuksia mahdollisimman ajantasaisesti.
2025 ensimmäisen puoliskon (H1) tulokset kertovat selkeästi yhden asian: Ambientian asiakkaat kokevat yhteistyön luottamukselliseksi, tavoitteelliseksi ja ennen kaikkea mielekkääksi.
Erinomainen suositteluaste – NPS 74
Tutkimuksen keskeinen tulos oli erinomainen NPS-luku: 74 (Net Promoter Score). Se kertoo vahvasta luottamuksesta ja asiakkaiden halusta suositella Ambientiaa eteenpäin – osoitus aidosta kumppanuudesta ja tyytyväisyydestä yhteistyöhön.
“Tämä tulos merkitsee meille paljon. Suosittelu on vahvin luottamuksen osoitus ja se kertoo, että olemme onnistuneet aidosti yhteistyössä ja tuottamaan asiakkaillemme todellista arvoa." kertoo Ambientian Head of Business Development Timo Humalamäki.
Yhteistyön laatu sai huippuarvosanat
Tulosten perusteella Ambientian suurimmat vahvuudet liittyvät yhteistyöhön ja sen laatuun. Asiakkaat antoivat erittäin korkeat arviot seuraavista osa-alueista:
- Trust and Collaboration – 4.69 / 5
- Enjoyment of Collaboration – 4.68 / 5
Nämä luvut kuvaavat Ambientian tapaa toimia: tiiviissä vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa, yhteisiä tavoitteita kohti edeten.
“Asiakkaat korostavat usein sitä, että Ambientian kanssa on helppo ja mukava tehdä töitä. Se on meille tärkeä palaute: sujuva yhteistyö on edellytys sille, että syntyy myös vaikuttavia lopputuloksia. Minulle on tärkeää, että meidät koetaan kumppaniksi, eikä työskentelyssä paista tilaaja-toimittaja -asetelma.” Timo Humalamäki lisää.
Sitoutuminen asiakkaan menestykseen näkyy tekemisessä
Yksi tutkimuksen vahvoista osa-alueista oli myös Commitment to Success – 4.41 / 5. Asiakkaat kokevat, että Ambientia ei tyydy vain toteuttamaan projektia sovitusti, vaan sitoutuu aidosti asiakkaan menestykseen.
Käytännössä se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että asiantuntijamme haastavat tarvittaessa alkuperäistä ratkaisua, tuovat uusia ideoita ja auttavat asiakkaan tiimiä kehittämään toimintaa pitkäjänteisesti.
Tämä vahva sitoutuminen näkyy myös Ambientian monissa pitkäaikaisissa asiakkuuksissa, joissa yhteistyö on jatkunut useiden projektien ja vuosien yli.
Markkinaymmärrys on kehitystyön painopiste
Tuloksissa hieman muita osa-alueita matalampi keskiarvo, Market Understanding 4.18 / 5, kertoo meille selkeän kehityssuunnan.
Vaikka tulos on edelleen hyvä, haluamme syventää markkina- ja toimialaymmärrystämme entisestään. Ymmärrämme, että asiakkaidemme liiketoimintaympäristöt muuttuvat nopeasti – ja meidän tehtävämme on pysyä askeleen edellä.
“Markkinan muuttuessa meidän pitää kyetä uudistamaan myös meidän ymmärtystämme. Tämä on toki konsulteille ikuisuushaaste, mutta olemalla uteliaita ja avoimia muuttumalla maailmalle sekä toimimalla asiakkaiden kanssa hyvin tiiviisti uskon, että myös markkinaymmärryksemme kasvaa jatkuvasti. Näin pystymme tarjoamaan entistä osuvampia näkemyksiä ja ratkaisuja myös strategisen tason päätöksentekoon.” Timo Humalamäki sanoo.
Luottamus ja jatkuva kehittäminen kulkevat käsi kädessä
Tulokset vahvistavat, että Ambientian vahvuus on ennen kaikkea yhteistyön laadussa ja kyvyssä rakentaa luottamusta. Kun yhteinen tekeminen sujuu, syntyy myös liiketoimintavaikutuksia, joita asiakkaat arvostavat.
Samalla tutkimus toimii meille peilinä, sillä se auttaa tunnistamaan, missä voimme kasvaa ja miten voimme tuottaa vielä enemmän arvoa asiakkaidemme arkeen. Asiakaspalaute on meille yksi arvokkaimpia kehitystyön lähteitä. Jokainen kommentti ja arvio auttaa meitä parantamaan – ja varmistamaan, että yhteistyö Ambientian kanssa on jatkossakin yhtä luottamuksellista, innostavaa ja tuloksellista.
Kiitos asiakkaille luottamuksesta
Haluamme kiittää kaikkia asiakkaitamme, jotka käyttivät aikaansa palautteen antamiseen. Jokainen vastaus auttaa meitä ymmärtämään paremmin, miten voimme olla entistä parempi kumppani.
Yhteistyö ei perustu pelkkiin sopimuksiin tai projekteihin. Se perustuu luottamukseen ja yhteiseen tahtoon onnistua. Juuri se näkyy myös tämän vuoden ensimmäisen asiakastyytyväisyystutkimuksen tuloksissa.
“Ambientialla on jo lähes 30-vuotinen historia toimimisesta digitalisaation asiantuntijana asiakkaidemme tukena. Voin ilokseni todeta, että pitkä kokemus ja vahva asiakaskeskeinen kulttuuri näkyvät erinomaisena asiakastyytyväisyytenä.
Olemme asiakkaillemme laadukas, luotettava ja ammattimainen kumppani.
Samaan aikaan olemme edelleen sopivan kokoinen, jotta pystymme olemaan lähellä asiakasta ja aidosti välittämään heidän liiketoiminnan kehittämisestä palveluidemme avulla.” – Olli Porola, toimitusjohtaja, Ambientia
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Olli PorolaToimitusjohtajaAmbientia Group OyPuh:+358 50 483 5003olli.porola@ambientia.fi
Kuvat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Ambientia Group Oy
Olli Porola Appointed as the New CEO of Ambientia Group Oy19.12.2024 08:01:55 EET | Press release
Johan Sandell, who has led Ambientia Group Oy since 2019, is stepping aside. Olli Porola takes over as the new CEO, effective immediately. "I want to thank the entire staff of Ambientia Group Oy for their good work. I feel that now is my time to step off the ship," says Johan Sandell. "The past few years have been a time of great change. Under Johan Sandell's leadership, we have implemented a strong transformation program, completed the demanding public business sale, and started building a new Ambientia. I warmly thank Johan Sandell for his significant contribution to Ambientia Group Oy," says Minna Kurunsaari, Chair of the Board. Olli has been working at Ambientia Group Oy since 2018, most recently as the Chief Operating Officer (COO) and a member of the Leadership Team for the past five years. "Olli's appointment as the CEO of Ambientia Group Oy was a natural choice. We believe that Olli is the right person to steer our company on the path of profitable growth. His experience and st