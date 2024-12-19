Ambientian asiakastyytyväisyys vahvalla tasolla – NPS 74 vuoden 2025 alkupuoliskolla

Erinomainen suositteluaste – NPS 74

Tutkimuksen keskeinen tulos oli erinomainen NPS-luku: 74 (Net Promoter Score). Se kertoo vahvasta luottamuksesta ja asiakkaiden halusta suositella Ambientiaa eteenpäin – osoitus aidosta kumppanuudesta ja tyytyväisyydestä yhteistyöhön.

“Tämä tulos merkitsee meille paljon. Suosittelu on vahvin luottamuksen osoitus ja se kertoo, että olemme onnistuneet aidosti yhteistyössä ja tuottamaan asiakkaillemme todellista arvoa." kertoo Ambientian Head of Business Development Timo Humalamäki.

Yhteistyön laatu sai huippuarvosanat

Tulosten perusteella Ambientian suurimmat vahvuudet liittyvät yhteistyöhön ja sen laatuun. Asiakkaat antoivat erittäin korkeat arviot seuraavista osa-alueista:

Trust and Collaboration – 4.69 / 5

Enjoyment of Collaboration – 4.68 / 5

Nämä luvut kuvaavat Ambientian tapaa toimia: tiiviissä vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa, yhteisiä tavoitteita kohti edeten.

“Asiakkaat korostavat usein sitä, että Ambientian kanssa on helppo ja mukava tehdä töitä. Se on meille tärkeä palaute: sujuva yhteistyö on edellytys sille, että syntyy myös vaikuttavia lopputuloksia. Minulle on tärkeää, että meidät koetaan kumppaniksi, eikä työskentelyssä paista tilaaja-toimittaja -asetelma.” Timo Humalamäki lisää.

Sitoutuminen asiakkaan menestykseen näkyy tekemisessä

Yksi tutkimuksen vahvoista osa-alueista oli myös Commitment to Success – 4.41 / 5. Asiakkaat kokevat, että Ambientia ei tyydy vain toteuttamaan projektia sovitusti, vaan sitoutuu aidosti asiakkaan menestykseen.

Käytännössä se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että asiantuntijamme haastavat tarvittaessa alkuperäistä ratkaisua, tuovat uusia ideoita ja auttavat asiakkaan tiimiä kehittämään toimintaa pitkäjänteisesti.

Tämä vahva sitoutuminen näkyy myös Ambientian monissa pitkäaikaisissa asiakkuuksissa, joissa yhteistyö on jatkunut useiden projektien ja vuosien yli.

Markkinaymmärrys on kehitystyön painopiste

Tuloksissa hieman muita osa-alueita matalampi keskiarvo, Market Understanding 4.18 / 5, kertoo meille selkeän kehityssuunnan.

Vaikka tulos on edelleen hyvä, haluamme syventää markkina- ja toimialaymmärrystämme entisestään. Ymmärrämme, että asiakkaidemme liiketoimintaympäristöt muuttuvat nopeasti – ja meidän tehtävämme on pysyä askeleen edellä.

“Markkinan muuttuessa meidän pitää kyetä uudistamaan myös meidän ymmärtystämme. Tämä on toki konsulteille ikuisuushaaste, mutta olemalla uteliaita ja avoimia muuttumalla maailmalle sekä toimimalla asiakkaiden kanssa hyvin tiiviisti uskon, että myös markkinaymmärryksemme kasvaa jatkuvasti. Näin pystymme tarjoamaan entistä osuvampia näkemyksiä ja ratkaisuja myös strategisen tason päätöksentekoon.” Timo Humalamäki sanoo.

Luottamus ja jatkuva kehittäminen kulkevat käsi kädessä

Tulokset vahvistavat, että Ambientian vahvuus on ennen kaikkea yhteistyön laadussa ja kyvyssä rakentaa luottamusta. Kun yhteinen tekeminen sujuu, syntyy myös liiketoimintavaikutuksia, joita asiakkaat arvostavat.

Samalla tutkimus toimii meille peilinä, sillä se auttaa tunnistamaan, missä voimme kasvaa ja miten voimme tuottaa vielä enemmän arvoa asiakkaidemme arkeen. Asiakaspalaute on meille yksi arvokkaimpia kehitystyön lähteitä. Jokainen kommentti ja arvio auttaa meitä parantamaan – ja varmistamaan, että yhteistyö Ambientian kanssa on jatkossakin yhtä luottamuksellista, innostavaa ja tuloksellista.

Kiitos asiakkaille luottamuksesta

Haluamme kiittää kaikkia asiakkaitamme, jotka käyttivät aikaansa palautteen antamiseen. Jokainen vastaus auttaa meitä ymmärtämään paremmin, miten voimme olla entistä parempi kumppani.

Yhteistyö ei perustu pelkkiin sopimuksiin tai projekteihin. Se perustuu luottamukseen ja yhteiseen tahtoon onnistua. Juuri se näkyy myös tämän vuoden ensimmäisen asiakastyytyväisyystutkimuksen tuloksissa.

“Ambientialla on jo lähes 30-vuotinen historia toimimisesta digitalisaation asiantuntijana asiakkaidemme tukena. Voin ilokseni todeta, että pitkä kokemus ja vahva asiakaskeskeinen kulttuuri näkyvät erinomaisena asiakastyytyväisyytenä.

Olemme asiakkaillemme laadukas, luotettava ja ammattimainen kumppani.

Samaan aikaan olemme edelleen sopivan kokoinen, jotta pystymme olemaan lähellä asiakasta ja aidosti välittämään heidän liiketoiminnan kehittämisestä palveluidemme avulla.” – Olli Porola, toimitusjohtaja, Ambientia