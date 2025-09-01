Emmi Lintonen valittiin Demarinaisten Euroopan kattojärjestön varapuheenjohtajaksi

Tekoja tasa-arvoisemman hoivavastuun puolesta 28.8.2025 10:51:19 EEST | Tiedote

Keskustelu yhteiskunnan ja omaisten roolista vanhustenhoidossa on kysymys, joka tulee olemaan entistä ajankohtaisempi tulevina vuosina suurten ikäpolvien ikääntyessä. Demarinaiset muistuttavat, että hoivan ja kotitöiden kohdalla ajaudutaan yhä perinteiseen työnjakoon arjessa ja korostuen naisten vastuulle. Tällä voi olla kielteisiä vaikutuksia naisten urakehitykseen, eläkekertymään ja jaksamiseen. Omaishoitajaliiton mukaan Suomessa on jopa 350 000 omais- ja läheishoitajaa, joista 50 000 on kunnan kanssa sopimuksen tehnyttä sopimusomaishoitajaa. Näistä sopimusomaishoitajista jopa 70 prosenttia on naisia.