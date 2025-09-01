Emmi Lintonen valittiin Demarinaisten Euroopan kattojärjestön varapuheenjohtajaksi
Forssalainen Emmi Lintonen valittiin 16.10.2025 Demarinaisten Euroopan laajuisen kattojärjestön PES Womenin varapuheenjohtajaksi liiton kongressissa Amsterdamissa. Emmi on toiminut jäsenenä PES Womenin hallituksessa kuluneella kaudella. Lintonen on toiminut aiemmin Demarinaisten ensimmäisenä varapuheenjohtajana vuosina 2017–2024 ja Hämeen Demarinaisten puheenjohtajana. Lisäksi hän toimii tällä hetkellä muun muassa Forssan kaupunginhallituksen puheenjohtajana.
“PES Womenin varapuheenjohtajana minulla tulee olemaan vastuulla pohjoinen alue, eli pohjoismaat ja Baltian maat. Vaikka tämän alueen maita saatetaan ajatella tasa-arvon mallimaina, paljon työtä on edelleen tehtävänä esimerkiksi naisten aseman parantamisessa työelämässä tai naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi. Tarvitsemme rohkeita tekoja ja yhteisiä tavoitteita myös Euroopan tasolla”, muistuttaa juuri valittu PES Womenin varapuheenjohtaja Emmi Lintonen.
PES Womenin varapuheenjohtaja on vastuussa oman alueensa tasa-arvotyöstä Euroopassa raportoimalla PES Womenin hallitukselle ja jalkauttamalla PES Womenin kampanjoita omalle alueelleen.
“Olemme iloisia, että saimme jo kuluneelle kaudelle Demarinaisten mandaatilla Emmin edustamaan meitä Euroopan tasolle ja ajamaan meille tärkeitä tavoitteita. Emmin valinta PES Womenin varapuheenjohtajaksi on osoitus Emmin tekemästä tärkeästä työstä, ja olemme ylpeitä, että Euroopan laajuisessa järjestössämme on suomalainen nainen johdossa”, iloitsee Demarinaisten puheenjohtaja Helena Marttila.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Emmi LintonenPES Women hallituksen jäsen, Forssan kaupunginhallituksen puheenjohtajaPuh:044 035 0989emmi.lintonen@forssa.fi
Helena MarttilaDemarinaisten puheenjohtaja, SDP:n kansanedustajaPuh:050 479 0935helena.marttila@eduskunta.fi
Kuvat
Linkit
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Demarinaiset
Demarinaiset varoittavat järjestöleikkausten seurauksista1.9.2025 11:59:58 EEST | Tiedote
Demarinaiset yhtyvät järjestökentän hätähuutoon järjestötoiminnan tulevaisuudesta. Ministeri Riikka Purra ja valtiovarainministeriö esittivät 100 miljoonan euron lisäleikkausta sosiaali- ja terveysjärjestöjen valtionavustuksiin. Jo aiemmin hallitus on päättänyt 140 miljoonan euron eli 36 prosentin leikkauksista valtionavustuksiin. Demarinaisten puheenjohtajisto vaatii, että hallitus budjettiriihessään tunnistaa järjestöjen arvokkaan työn ja ei toteuta näitä Purran leikkauksia.
Tekoja tasa-arvoisemman hoivavastuun puolesta28.8.2025 10:51:19 EEST | Tiedote
Keskustelu yhteiskunnan ja omaisten roolista vanhustenhoidossa on kysymys, joka tulee olemaan entistä ajankohtaisempi tulevina vuosina suurten ikäpolvien ikääntyessä. Demarinaiset muistuttavat, että hoivan ja kotitöiden kohdalla ajaudutaan yhä perinteiseen työnjakoon arjessa ja korostuen naisten vastuulle. Tällä voi olla kielteisiä vaikutuksia naisten urakehitykseen, eläkekertymään ja jaksamiseen. Omaishoitajaliiton mukaan Suomessa on jopa 350 000 omais- ja läheishoitajaa, joista 50 000 on kunnan kanssa sopimuksen tehnyttä sopimusomaishoitajaa. Näistä sopimusomaishoitajista jopa 70 prosenttia on naisia.
Vahva julkinen talous on naisen paras tuki13.6.2025 10:51:29 EEST | Tiedote
Vahva julkinen talous on naisten oikeuksien ja tasa-arvon toteutumisen kannalta välttämätöntä. Esimerkiksi palkkatasa-arvon edistäminen ja valmius puuttua raskaus- ja perhevapaasyrjintään riippuvat paljon julkisen talouden tilasta ja siihen käytettävissä olevista varoista. Orpon hallitus ja erityisesti pääministeripuolue kokoomus, aloittivat vaalikautensa lupauksella korjata Suomen talous, mutta saldo on reilusti miinuksen puolella.
Suomi ei voi jäädä historian väärälle puolelle9.6.2025 12:33:35 EEST | Tiedote
Demarinaiset vaatii, että Suomen hallituksen on välittömästi ryhdyttävä toimiin Palestiinan valtion tunnustamiseksi. Hallitus on erimielinen ja liian hidas toimissaan tilanteessa, jossa jo yli 50 000 ihmistä on kuollut Israelin armeijan säälimättömissä iskuissa vastoin kaikkia ihmisoikeusperiaatteita ja kansainvälistä lainsäädäntöä. Palestiinan valtion on tunnustanut jo noin 150 maata ja tunnustaneiden joukko on kasvamassa.
Kuukautisköyhyys ja terveydenhuollon epätasa-arvo on saatava loppumaan28.5.2025 12:45:12 EEST | Tiedote
Lääketiede on pitkään perustunut olettamukselle, että miehillä tehtyjen tutkimuksien tulokset voidaan yleistää kaikkiin sukupuoliin. Tällä niin kutsutulla lääketieteen sukupuolivinoumalla on kielteisiä vaikutuksia naisten saamaan hoitoon ja hoitotuloksiin. Naisten terveysongelmiin, kuten gynekologisten sairauksien tutkimukseen, investoidaan merkittävästi vähemmän suhteessa niiden esiintyvyyteen ja vakavuuteen verratessa miehiä koskeviin tutkimuskohteisiin. Vaikutukset näkyvät laajemmin yhteiskunnassa ja jopa naisten toimeentulossa. ”Tällä hetkellä olemme tilanteessa, jossa naisten saamat hoidot eivät ole yhtä tehokkaita, hoidon saamisessa on ongelmia ja tautien diagnosointi viivästyy jopa vuosilla. Esimerkiksi endometrioosia sairastaa 10–15 prosenttia hedelmällisessä iässä olevista naisista. Silti tämän sairauden diagnoosiviive on jopa 6-9 vuotta siitäkin huolimatta, että vaiva aiheuttaa kipua ja työkyvyn laskua”, ihmettelee Demarinaisten puheenjohtaja ja SDP:n kansanedustaja Helena Ma
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme