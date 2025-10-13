Tietosuojavaltuutetun toimistolta huomautus Digi- ja väestötietovirastolle
Digi- ja väestötietovirasto (DVV) sai Tietosuojavaltuutetun toimistolta 16.10.2025 huomautuksen, joka koskee Suomi.fi-viestien toteutukseen liittyvää asiakirjaa.
Huomautus liittyy vuoteen 2022. Päätöksen mukaan DVV:n olisi tullut laatia tarkentava tietosuojadokumentti nimeltä ”transfer impact assessment” eli ”TIA”.
Asiakirjan puuttumisella ei ollut käytännön vaikutusta henkilötietojen käsittelyyn. Suomi.fi-viestejä käyttävien henkilöiden tietoja ei ole siirretty EU-/ETA-alueen ulkopuolelle. Tietoja on säilytetty tietoturvallisesti.
Vuoden 2023 jälkeen TIA-asiakirjaa ei ole enää tarvittu EU:n ja Yhdysvaltain välillä, sillä EU-tasoiset järjestelyt ovat palauttaneet tiedonsiirtoon selkeät käytännöt.
-Suhtaudumme saamaamme huomautukseen vakavasti ja olemme jo tarkentaneet dokumentaatiotamme, Digi- ja väestötietoviraston ylijohtaja Noora Kallio sanoo.
Noora Kallioylijohtaja, Prosessit-osastoDigi- ja väestötietovirasto
