Amerikkalaisen jalkapallon EM-turnaus pelataan Saksan Krefeldissä 25.–28.10.2025
Amerikkalaisen jalkapallon miesten Euroopan mestaruus ratkeaa Saksan Krefeldissä IFAF Final Four -lopputurnauksessa 25.–28. lokakuuta 2025. Turnauksen saksalaiset järjestäjät ilmoittivat merkittävästä otteluohjelman muutoksesta vain yhdeksän päivää ennen avausottelua: Suomen välieräottelu Italiaa vastaan pelataan Krefeldissä lauantaina 25. lokakuuta, ei Düsseldorfissa, kuten alun perin suunniteltiin. Muutoksen myötä kaikki turnauksen pelit pelataan samalla Grotenbergin stadionilla.
Lopputurnaukseen osallistuvat Euroopan neljä kärkimaata: Suomi, Italia, Itävalta ja Saksa. Välierät pelataan lauantaina 25. lokakuuta, ja pronssi- sekä loppuottelu pelataan tiistaina 28. lokakuuta.
Suomen maajoukkueen aikataulu:
- 17.–19.10.2025: Viimeistelyleiri Liikuntakeskus Pajulahdessa
- Ti 21.10.2025: Suomen 45 pelaajan EM-rosterin julkistus
- La 25.10.2025: Välieräottelu Suomi–Italia, klo 14:00
- Ti 28.10.2025: Pronssiottelu, klo 14:00
- Ti 28.10.2025: EM-loppuottelu, klo 20:00
Suomi on EM-historian menestynein maa, ainoa, joka on osallistunut kaikkiin 16 lopputurnaukseen ja voittanut eniten mitaleja (14) ja mestaruuksia (5). Vuonna 2023 Suomi sijoittui hopealle Itävallan voittaessa mestaruuden.
Lisätietoja ja haastattelupyynnöt: Joukkueenjohtaja Leena Vehkomäki, +358 503795192
Suomen U17-nuoret vakuuttavaan voittoon PM-avauksessa15.10.2025 22:04:11 EEST | Tiedote
Suomen U17-amerikkalaisen jalkapallon maajoukkue marssi vakuuttavasti Pohjoismaiden mestaruusturnauksen finaaliin murskaamalla isäntämaa Tanskan lukemin 51–7 (37–7) Kööpenhaminassa keskiviikkona. Nuoret leijonat hallitsivat ottelua alusta alkaen hyödyntäen laajaa pelaajarosteriaan.
Edward Vesterinen nousi NCAA:n suomalaispelaajien taklaustilaston kärkeen – tähtäimessä NFL9.10.2025 08:19:25 EEST | Artikkeli
West Virginian yliopistossa kuudetta kauttaan pelaava Edward Vesterinen on noussut amerikkalaisen yliopistojalkapallon NCAA:n korkeimman sarjatason, FBS Division I:n, suomalaispelaajien kaikkien aikojen taklaustilaston kärkeen.
Italia ja Iso-Britannia lippupallon Euroopan mestareiksi – Suomen joukkueet sijoittuivat 13. ja 14. sijalle27.9.2025 23:26:25 EEST | Tiedote
Pariisissa 27.9.2025 päättyneessä lippupallon EM-turnauksessa Iso-Britannian naiset puolustivat mestaruuttaan voittamalla Itävallan jännittävässä finaalissa jatkoajalla 34–33. Miesten sarjassa Italia nappasi Euroopan mestaruuden kaatamalla Itävallan 27–19. Suomen naiset sijoittuivat turnauksessa 13. sijalle ja miehet 14. sijalle.
Suomen lippupallomaajoukkueilla voittoisa päivä26.9.2025 15:56:14 EEST | Tiedote
Suomen miesten ja naisten lippupallomaajoukkueet voittivat ottelunsa EM-turnauksen lohkovaiheen päätöspäivänä. Suomen naiset kukistivat Turkin ja miehet Belgian sekä Puolan.
Suomen lippupallojoukkueille tappiollinen avaus EM-turnauksessa25.9.2025 20:08:34 EEST | Tiedote
Suomen lippupallomiehet sekä naiset hävisivät ottelunsa EM-turnauksen avauspäivänä Pariisissa. Naiset taipuivat Tsekeille, Ukrainalle ja Iso-Britannialle ja miehet Tanskalle, Slovenialle sekä Saksalle.
