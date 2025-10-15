Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry

Amerikkalaisen jalkapallon EM-turnaus pelataan Saksan Krefeldissä 25.–28.10.2025

16.10.2025 15:21:00 EEST | Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry | Tiedote

Amerikkalaisen jalkapallon miesten Euroopan mestaruus ratkeaa Saksan Krefeldissä IFAF Final Four -lopputurnauksessa 25.–28. lokakuuta 2025. Turnauksen saksalaiset järjestäjät ilmoittivat merkittävästä otteluohjelman muutoksesta vain yhdeksän päivää ennen avausottelua: Suomen välieräottelu Italiaa vastaan pelataan Krefeldissä lauantaina 25. lokakuuta, ei Düsseldorfissa, kuten alun perin suunniteltiin. Muutoksen myötä kaikki turnauksen pelit pelataan samalla Grotenbergin stadionilla.

Amerikkalaisen jalkapallon Final Four-turnaus 25.-28.10.2025
Amerikkalaisen jalkapallon Final Four-turnaus 25.-28.10.2025 SAJL

Lopputurnaukseen osallistuvat Euroopan neljä kärkimaata: Suomi, Italia, Itävalta ja Saksa. Välierät pelataan lauantaina 25. lokakuuta, ja pronssi- sekä loppuottelu pelataan tiistaina 28. lokakuuta.

Suomen maajoukkueen aikataulu:

  • 17.–19.10.2025: Viimeistelyleiri Liikuntakeskus Pajulahdessa
  • Ti 21.10.2025: Suomen 45 pelaajan EM-rosterin julkistus
  • La 25.10.2025: Välieräottelu Suomi–Italia, klo 14:00
  • Ti 28.10.2025: Pronssiottelu, klo 14:00
  • Ti 28.10.2025: EM-loppuottelu, klo 20:00

Suomi on EM-historian menestynein maa, ainoa, joka on osallistunut kaikkiin 16 lopputurnaukseen ja voittanut eniten mitaleja (14) ja mestaruuksia (5). Vuonna 2023 Suomi sijoittui hopealle Itävallan voittaessa mestaruuden.

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt: Joukkueenjohtaja Leena Vehkomäki, +358 503795192

amerikkalainen jalkapallojenkkifutisfinal fourem-turnaus

Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry

Vuonna 1979 perustettu Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry (SAJL) järjestää ja hallinnoi amerikkalaisen jalkapallon ja lippupallon kilpailu- ja harrastustoimintaa Suomessa. Jenkkifutisllitto on Suomen Olympiakomitean sekä amerikkalaisen jalkapallon maailmanliitto IFAF:n jäsen. Vuoden 2025 alussa amerikkalaisen jalkapallon liittoon kuuluu 36 jäsenseuraa ympäri Suomea.

