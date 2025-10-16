Loviisan pelastusasema vihittiin käyttöön
Loviisan yhdistetty pelastus- ja poliisiasema vihittiin virallisesti käyttöön torstaina 16.10.2025 järjestetyssä kutsuvierastilaisuudessa. Tilaisuudessa juhlistettiin Loviisan pelastusaseman vihkijäisten ohella Itä-Uudenmaan päätoimisen pelastustoimen 120-vuotisjuhlavuotta ja perinnepäivää.
Loviisan uusi asema edustaa uudenlaista viranomaisyhteistyötä, jossa pelastustoimi ja poliisi toimivat saman katon alla. Pelastustoimen palvelut sekä poliisin lupapalvelut ja rikosilmoitusten vastaanotto ovat toimineet tiloissa syyskuusta 2025 lähtien. Tulevaisuudessa vastaavanlaisia yhteishankkeita nähdään eri puolilla Suomea, ja Loviisan asema toimii esikuvana tuleville hankkeille ja viranomaisyhteistyölle.
Juhlassa kuultiin tervehdykset Itä-Uudenmaan organisaatioilta: pelastuslaitokselta, hyvinvointialueelta ja poliisilta. Juhlapuheen piti sisäministeri Mari Rantanen, joka vihki aseman virallisesti käyttöön ja katkaisi paloletkun kirveellä perinteitä kunnioittaen. Koska kyseessä on yhdistetty pelastus- ja poliisiasema, leikattiin samalla myös poliisin eristysnauha.
Yhteinen rakennus on onnistunut konsepti. Pelastustoimi saa saman katon alle läheisen yhteistyökumppaninsa ja poliisin läsnäolo alueella jatkuu. Julkisia varoja käytetään tehokkaasti, kun kaksi saman ministeriön alaista viranomaista toimii yhteisissä tiloissa, Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen pelastusjohtaja Peter Johansson toteaa.
Loviisan pelastusasema oli ensimmäinen Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen käynnistämä rakennushanke. Peruskivi muurattiin kesäkuussa 2024 ja asema luovutettiin käyttöön elokuun lopussa 2025. Syyskuussa 2025 henkilöstö muutti tiloihin ja toiminta tiloissa alkoi. Hyvinvointialue vuokraa tilat Senaatti-kiinteistöille, joka edelleen vuokraa tilat Poliisihallitukselle Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen käyttöön.
Uudet tilat täyttävät toiminnan vaatimukset niin tilojen kuin sijainninkin osalta. Aseman sijainti moottoritien läheisyydessä Loviisan uudella teollisuusalueella takaa hyvät ja sujuvat yhteydet eri puolille aluetta, kertoo pelastusjohtaja Peter Johansson.
Vihkijäisten yhteydessä palkittiin ansioituneita ansiomitaleilla ja muistokolikoilla. Musiikista vastasi Helsingin palokunnan soittokunta. Kutsuvieraille järjestettiin mahdollisuus tutustua uuteen asemaan opastetuilla kierroksilla. Juhlassa muistettiin Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen tänä vuonna 120-vuotiasta perinnettä ja edelleen jatkuvaa tarinaa alueella.
120 vuotta vakinaista pelastustoimintaa Itä-Uudellamaalla
Samalla kun juhlistettiin uuden aseman vihkijäisiä, juhlistettiin pelastustoimen pitkää historiaa Itä-Uudellamaalla. Pelastustoimen perinnepäivää vietetään Itä-Uudellamaalla vuosittain 16. lokakuuta, ja tänä vuonna on erityistä aihetta juhlaan. Tasan 120 vuotta sitten 16.10.1905 aloitti Porvoossa päivystyksensä yleisen palokunnan valioryhmä, ja siitä lähtien vakinainen pelastushenkilöstö on ollut valmiina auttamaan alueen asukkaita.
Pelastustoimen tehtävät ovat 120 vuodessa muuttuneet merkittävästi. Valioryhmä perustettiin vuonna 1905 perustettiin tulipalojen sammuttamista varten. Tänä päivänä pelastustoimen tehtäväkirjo on laajentunut yhä monimutkaisempiin pelastustehtäviin. Juhlavuonna pelastuslaitos haluaa korostaa jatkuvuutta ja kehittämistä. Jatkuvuudesta kertoo Loviisaan valmistunut pelastusasema sekä viranomaisyhteistyö, joka luo uutta mallia koko Suomeen.
Yhteyshenkilöt
Peter JohanssonPelastusjohtajaItä-Uudenmaan pelastuslaitosPuh:0201111400Puh:0408404875peter.johansson@pelastustoimi.fi
viestintä / kommunikationItä-Uudenmaan hyvinvointialue / Östra Nylands välfärdsområdeviestinta@itauusimaa.fi
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue tuottaa ja järjestää julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut alueellaan, johon kuuluu seitsemän kuntaa: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo, Pukkila ja Sipoo.
