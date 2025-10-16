Presidentti Stubb vierailee Etelä-Pohjanmaalla

Presidentti Stubb viralliselle vierailulle Kazakstaniin 16.10.2025 15:10:33 EEST | Tiedote

Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 70/2025 16.10.2025 Tasavallan presidentti Alexander Stubb on virallisella vierailulla Kazakstanissa 28.–29. lokakuuta 2025. Vierailu käynnistyy tiistaina 28. lokakuuta Kazakstanin presidentti Kasym-Žomart Tokajevin tapaamisella Astanassa. Presidenttien välisissä keskusteluissa esillä ovat Suomen ja Kazakstanin kahdenväliset suhteet, geopolitiikkka ja sen alueelliset vaikutukset Eurooppaan ja Keski-Aasiaan, Venäjän laiton hyökkäyssota Ukrainassa sekä yhteistyö monenkeskisen järjestelmän tukemiseksi. Presidentin ohjelmassa ovat myös tapaamiset Kazakstanin pääministerin sekä senaatin puheenjohtajan kanssa. Vierailunsa aikana presidentti Stubb osallistuu lisäksi muun muassa yritysseminaariin, luennoi Maqsut Narikbajev -yliopistossa ja tapaa ulkopolitiikan asiantuntijoita. Presidentti Stubbin vierailudelegaatioon kuuluu kansanedustaja ja eduskunnan Kazakstan-ystävyysryhmän puheenjohtaja Ville Skinnari. Presidentin mukana matkustaa lisäksi elinkeinoeläm