THL viikolla 43/2025

THL viikolla 42/2025 9.10.2025 15:04:21 EEST | Tiedote

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mediakalenteri ilmestyy joka torstai. Siihen kootaan aina seuraavan viikon infot, tiedotteet, keskeiset tapahtumat, julkaisut ja muita valikoituja ajankohtaisia asioita. Tiedot pohjautuvat torstain 9.10. tilanteeseen, ja niihin voi tulla muutoksia. Tarkemmat tiedot THL:n tapahtumista ja webinaareista tapahtumakalenterissa. https://www.thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri THL:n viestintä palvelee mediaa arkisin klo 9–16, puh. 029 524 6161, sähköposti: info(at)thl.fi Verkkouutiset ma 13.10. Eettisen ja yhteisölähtöisen romanitutkimuksen ohjeet. Lisätiedot: elina.suontama(at)thl.fi, puh. 029 524 7392 Blogit ma 13.10. Tietoa tarvitaan, jotta tiedetään miten vammaispalveluissa sujuu. Kirjoittajat: Päivi Nurmi-Koikkalainen, Marika Korhonen ja Päivi Hömppi, THL. ke 15.10. Kuuntele, kysy ja kohtaa - saavutettavampaa viestintää kulttuurisesti moninaiselle kohdeyleisölle. Kirjoittajat: Sinikka Kytö ja Maiju Mikkonen, THL pe 17.10. Sote-a