THL viikolla 43/2025

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mediakalenteri ilmestyy joka torstai. Siihen kootaan aina seuraavan viikon infot, tiedotteet, keskeiset tapahtumat, julkaisut ja muita valikoituja ajankohtaisia asioita. Tiedot pohjautuvat torstain 16.10. tilanteeseen, ja niihin voi tulla muutoksia.

Tarkemmat tiedot THL:n tapahtumista ja webinaareista tapahtumakalenterissa.   
https://www.thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri

THL:n viestintä palvelee mediaa arkisin klo 9–16, puh. 029 524 6161, sähköposti: info(at)thl.fi   

Tiedotteet

  • ti 21.10. Hyvinvointialueiden arviointi. Lisätiedot: elina.suontama(at)thl.fi, puh. 029 524 7392
  • ke 22.10. FinLapset-kyselytutkimuksen tulokset julkaistaan. Lisätietoa vauvaperheiden hyvinvoinnista, lapsitoiveista ja niihin vaikuttavista seikoista. Lisätiedot: elisa.lautala(at)thl.fi, puh. 029 524 7244

Verkkouutiset

  • to 23.10. Omaishoitajat 2024 -tilastoraportti julkaistaan. Lisätiedot: elli.alarotu(at)thl.fi, puh. 029 524 7018

Blogit  

  • ke 22.10. Mitä oletamme toisistamme – ja miksi sillä on väliä? Kirjoittajat: Satu Aaltonen, projektitutkija, VTM, Turun yliopisto, Tytti Lääperi, palvelupäällikkö, TtM, väitöskirjatutkija, Varha, Katja Murtoniemi, LT, TYKS, Jenni Leppisaari, suunnittelija, THL

Tapahtumat ja webinaarit

  • ti 21.10.2025 klo 15.00-16.00. Koulun kosteusvauriot eivät ole yhteydessä uuden astman riskiin oppilailla. Verkossa.

Lisätietoa:

Katso myös ajankohtaisia uutisiamme thl.fi   

Tietoa julkaisijasta

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on asiantuntija- ja tutkimuslaitos. Tuotamme tietoa, työkaluja ja ratkaisuja terveys- ja hyvinvointialan päätöksenteon ja toiminnan tueksi. Teemme kansainvälisesti ja kansallisesti arvokasta tutkimusta ja sovellamme sitä suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuden rakentamiseen.

