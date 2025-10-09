THL viikolla 43/2025
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mediakalenteri ilmestyy joka torstai. Siihen kootaan aina seuraavan viikon infot, tiedotteet, keskeiset tapahtumat, julkaisut ja muita valikoituja ajankohtaisia asioita. Tiedot pohjautuvat torstain 16.10. tilanteeseen, ja niihin voi tulla muutoksia.
Tarkemmat tiedot THL:n tapahtumista ja webinaareista tapahtumakalenterissa.
https://www.thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri
Tiedotteet
- ti 21.10. Hyvinvointialueiden arviointi. Lisätiedot: elina.suontama(at)thl.fi, puh. 029 524 7392
- ke 22.10. FinLapset-kyselytutkimuksen tulokset julkaistaan. Lisätietoa vauvaperheiden hyvinvoinnista, lapsitoiveista ja niihin vaikuttavista seikoista. Lisätiedot: elisa.lautala(at)thl.fi, puh. 029 524 7244
Verkkouutiset
- to 23.10. Omaishoitajat 2024 -tilastoraportti julkaistaan. Lisätiedot: elli.alarotu(at)thl.fi, puh. 029 524 7018
Blogit
- ke 22.10. Mitä oletamme toisistamme – ja miksi sillä on väliä? Kirjoittajat: Satu Aaltonen, projektitutkija, VTM, Turun yliopisto, Tytti Lääperi, palvelupäällikkö, TtM, väitöskirjatutkija, Varha, Katja Murtoniemi, LT, TYKS, Jenni Leppisaari, suunnittelija, THL
Tapahtumat ja webinaarit
- ti 21.10.2025 klo 15.00-16.00. Koulun kosteusvauriot eivät ole yhteydessä uuden astman riskiin oppilailla. Verkossa.
Lisätietoa:
