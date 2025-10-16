Presidentti Stubb viralliselle vierailulle Kazakstaniin

Presidentti Stubb vierailee Etelä-Pohjanmaalla 16.10.2025 15:07:33 EEST | Tiedote

Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 69/2025 16.10.2025 Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Suzanne Innes-Stubb vierailevat Etelä-Pohjanmaalla Kurikassa ja Seinäjoella torstaina 23. lokakuuta 2025. Päivän ohjelma käynnistyy Kurikasta, jossa presidenttipari tutustuu Juustoportin meijeriin. Juustoportti on suomalainen perheyritys, jonka tarina ulottuu vuoteen 1966. Vierailu jatkuu Ala-Marttilan maatilalle, jossa presidenttipari saa kierroksen lypsykarjanavettaan ja tilan biokaasulaitokselle. Ohjelmassa on myös vierailu Tuiskulan alakoulussa, jossa presidenttipari tapaa oppilaita ja koulun henkilökuntaa sekä seuraa oppilaiden esityksiä. Iltapäivällä presidenttipari siirtyy Seinäjoelle. Koulutuskuntayhtymä Sedussa presidenttipari perehtyy kone- ja tuotantotekniikan opetukseen sekä tapaa ammatillisen koulutuksen opiskelijoita. Lisäksi vierailun aikana presidentin puoliso Suzanne Innes-Stubb ja Ukrainasta Suomeen muuttaneet Sedun opiskelijat tapaavat iltapäiväkahvill