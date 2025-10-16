Suomen Palloliitto

Akkreditointi Huuhkajien marraskuun otteluihin

16.10.2025 15:50:00 EEST | Suomen Palloliitto | Tiedote

Suomi kohtaa Maltan MM-karsintaottelussa Helsingissä (14.11.) ja Andorran A-maaottelussa Tampereella (17.11.).

Kuva: Elna Rikkinen / SPL

Huuhkajat kohtaa Maltan Helsingin Olympiastadionilla perjantaina 14. marraskuuta kello 19.00 MM-karsintojen lohkovaiheen päätösottelussa.

Malta-ottelun jälkeen Huuhkajat tekee ensiesiintymisensä Tammelan Stadionilla Tampereella, kun Suomi isännöi Andorraa A-maaottelussa maanantaina 17. marraskuuta kello 19.00. Andorra-ottelu on Huuhkajille vuoden viimeinen.

Media-akkreditointi Huuhkajien marraskuun otteluihin on nyt avoinna. Median edustajat voivat hakea akkreditointia otteluihin viimeistään maanantaina 10. marraskuuta.

Akkreditointi MM-karsintaotteluun Suomi – Malta (14.11.)

Akkreditointi A-maaotteluun Suomi – Andorra (17.11.)

Löydät Huuhkajien MM-karsintalohkon tilanteen täältä: https://www.uefa.com/european-qualifiers/standings/

Lisätiedot:

MIESTEN A-MAAJOUKKUE
Timo Walden, tiedotuspäällikkö
050 544 6402
timowald@netti.fi

SUOMEN PALLOLIITTO
Roope Kuisma, tiedottaja
040 729 8473
roope.kuisma@palloliitto.fi

