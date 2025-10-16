Pirkanmaan hyvinvointialue

Influenssarokotusten ajanvaraus on käynnissä – marraskuussa järjestetään myös rokotustapahtumia

16.10.2025 15:33:56 EEST | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote

Influenssarokotusten ajanvaraus on käynnissä Pirkanmaalla. Marraskuussa järjestämme myös rokotustapahtumia, joissa rokotuksia annetaan ilman ajanvarausta. Jos kuulut sekä influenssa- että koronarokotuksen kohderyhmiin, saat ne samalla käynnillä.

Pirkanmaalla rokotukset annetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) suositusten mukaisesti. THL:n sivuilta näet, ketkä ovat oikeutettuja maksuttomaan influenssarokotukseen ja ketkä kuuluvat koronarokotteen syksyn tehosteannoksen kohderyhmiin:

Influenssarokote
Koronarokotteet 

Varaa rokotusaika digitaalisesti OmaPirha-palvelussa. OmaPirhassa on mahdollista asioida myös toisen puolesta Suomi.fi-valtuutuksen avulla. 

Voit varata ajan myös soittamalla oman sosiaali- ja terveysasemasi tai lähiasemasi rokotusajanvarausnumeroon. Ajanvarausnumerot löydät Influenssarokotukset-sivulta. 

Rokotustapahtumat aikuisille

Sote- ja lähiasemilla järjestetään marraskuussa tapahtumia, joissa rokotuksia annetaan ilman ajanvarausta rokotusten kohderyhmiin kuuluville pirkanmaalaisille aikuisille. Näihin tapahtumiin voit tulla yli kuntarajan. 

Tapahtumissa saattaa joutua jonottamaan. Sen vuoksi suosittelemme yli 75-vuotiaita ottamaan rokotuksen ajanvarauksella. 

Akaan sote-asema, Torkontie 2:
la 22.11. klo 10–16

Kangasalan sote-asema, Herttualantie 28:
la 25.10., 8.11. ja 22.11. klo 9–14

Kuhmoisten lähiasema, Orivedentie 3:
ke 29.10., ke 5.11. ja to 6.11. klo 9–15 

Nokian sote-asema, Maununkatu 12: 
la 8.11. ja 15.11. klo 9–15.30

Tampere:

  • Hatanpään sote-asema, Hatanpäänkatu 24, odotus 3: la 8.11. ja 15.11. klo 9–15
  • Linnainmaan sote-asema, Kirviälänkatu 2: la 8.11. klo 9–15
  • Tammelakeskuksen sote-asema, Itsenäisyydenkatu 21 B: la 8.11. klo 9–15 
  • Tipotien sote-asema, Tipotie 4: la 8.11. ja 15.11. klo 9–15 

Ylöjärven sote-asema, Mikkolantie 10

  • ke 12.11. klo 8.30–15
  • to 13.11. klo 8.30–15
  • ke 26.11. klo 8.30–13
  • to 27.11. klo 14–18
  • to 11.12. klo 8.30–15

Raskaana olevien ja neuvolaikäisten rokotukset

Influenssarokotukset neuvoloissa käynnistyvät marraskuussa. Saat rokotuksen vastaanottokäynnin yhteydessä tai varaamalla erillisen rokotusajan. Monissa neuvoloissa järjestetään marraskuussa myös rokotuspäiviä, joissa annetaan influenssarokote ilman ajanvarausta. Nämä rokotuspäivät on tarkoitettu kyseisen neuvolan asiakkaille. 
Tiedot rokotuspäivistä voit tarkistaa verkkosivuiltamme: Influenssarokotukset

Yhteyshenkilöt

Pirkanmaan hyvinvointialue

Tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000,  ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.

Lisätietoja pirha.fi.

