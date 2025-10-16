Influenssarokotusten ajanvaraus on käynnissä – marraskuussa järjestetään myös rokotustapahtumia
Influenssarokotusten ajanvaraus on käynnissä Pirkanmaalla. Marraskuussa järjestämme myös rokotustapahtumia, joissa rokotuksia annetaan ilman ajanvarausta. Jos kuulut sekä influenssa- että koronarokotuksen kohderyhmiin, saat ne samalla käynnillä.
Pirkanmaalla rokotukset annetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) suositusten mukaisesti. THL:n sivuilta näet, ketkä ovat oikeutettuja maksuttomaan influenssarokotukseen ja ketkä kuuluvat koronarokotteen syksyn tehosteannoksen kohderyhmiin:
Influenssarokote
Koronarokotteet
Varaa rokotusaika digitaalisesti OmaPirha-palvelussa. OmaPirhassa on mahdollista asioida myös toisen puolesta Suomi.fi-valtuutuksen avulla.
Voit varata ajan myös soittamalla oman sosiaali- ja terveysasemasi tai lähiasemasi rokotusajanvarausnumeroon. Ajanvarausnumerot löydät Influenssarokotukset-sivulta.
Rokotustapahtumat aikuisille
Sote- ja lähiasemilla järjestetään marraskuussa tapahtumia, joissa rokotuksia annetaan ilman ajanvarausta rokotusten kohderyhmiin kuuluville pirkanmaalaisille aikuisille. Näihin tapahtumiin voit tulla yli kuntarajan.
Tapahtumissa saattaa joutua jonottamaan. Sen vuoksi suosittelemme yli 75-vuotiaita ottamaan rokotuksen ajanvarauksella.
Akaan sote-asema, Torkontie 2:
la 22.11. klo 10–16
Kangasalan sote-asema, Herttualantie 28:
la 25.10., 8.11. ja 22.11. klo 9–14
Kuhmoisten lähiasema, Orivedentie 3:
ke 29.10., ke 5.11. ja to 6.11. klo 9–15
Nokian sote-asema, Maununkatu 12:
la 8.11. ja 15.11. klo 9–15.30
Tampere:
- Hatanpään sote-asema, Hatanpäänkatu 24, odotus 3: la 8.11. ja 15.11. klo 9–15
- Linnainmaan sote-asema, Kirviälänkatu 2: la 8.11. klo 9–15
- Tammelakeskuksen sote-asema, Itsenäisyydenkatu 21 B: la 8.11. klo 9–15
- Tipotien sote-asema, Tipotie 4: la 8.11. ja 15.11. klo 9–15
Ylöjärven sote-asema, Mikkolantie 10
- ke 12.11. klo 8.30–15
- to 13.11. klo 8.30–15
- ke 26.11. klo 8.30–13
- to 27.11. klo 14–18
- to 11.12. klo 8.30–15
Raskaana olevien ja neuvolaikäisten rokotukset
Influenssarokotukset neuvoloissa käynnistyvät marraskuussa. Saat rokotuksen vastaanottokäynnin yhteydessä tai varaamalla erillisen rokotusajan. Monissa neuvoloissa järjestetään marraskuussa myös rokotuspäiviä, joissa annetaan influenssarokote ilman ajanvarausta. Nämä rokotuspäivät on tarkoitettu kyseisen neuvolan asiakkaille.
Tiedot rokotuspäivistä voit tarkistaa verkkosivuiltamme: Influenssarokotukset.
Yhteyshenkilöt
Ihalainen SariHoitotyön päällikkö, vastaanottopalvelutPuh:044 730 1581sari.ihalainen@pirha.fi
Pirkanmaan hyvinvointialue
Tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
Lisätietoja pirha.fi.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pirkanmaan hyvinvointialue
Tekoäly avuksi – uusi kokeilu lapsiperheiden tueksi16.10.2025 13:31:39 EEST | Tiedote
Pirkanmaan hyvinvointialueella alkoi 14. lokakuuta 2025 kokeilu, jossa testataan ja kehitetään tekoälyn mahdollisuuksia lastensuojeluilmoitusten käsittelyssä.
Teemalähetys: Mistä saa apua, kun mieli ei voi hyvin? Entä jos läheinen käyttää päihteitä – mistä tukea?13.10.2025 16:23:07 EEST | Tiedote
Tervetuloa etälähetykseen maanantaina 27.10. klo 17–18, jossa kerromme Pirkanmaan hyvinvointialueen mielenterveys- ja päihdepalveluista lapsille, nuorille ja aikuisille.
Aluehallitus käynnisti sairaalapalvelujen yhteistoimintaneuvottelut13.10.2025 10:26:58 EEST | Tiedote
Pirkanmaan hyvinvointialueen aluehallitus päätti maanantaina käynnistää sairaalapalveluissa tuotannollisiin ja taloudellisiin syihin perustuvat yhteistoimintaneuvottelut 20.10. Hallitus linjasi yksimielisesti, että kokonaissäästötarve tarkentuu vasta talousarvion käsittelyn jälkeen ja aluehallitus ottaa sen huomioon yhteistoimintaneuvotteluiden tuloksesta päättäessään.
Vesilahden lähiaseman asiakaspalvelupisteen aukioloajat muuttuvat13.10.2025 08:00:00 EEST | Tiedote
Vesilahden lähiaseman asiakaspalvelupiste palvelee maanantaista 20.10.2025 alkaen maanantaisin, tiistaisin ja torstaisin kello 10–12.
Hyvinvointialueen oma kalustekierrätys pyörii tehokkaasti9.10.2025 14:27:53 EEST | Tiedote
Pirkanmaan hyvinvointialueella keväällä 2025 käynnistynyt kalustekierrätys osoitti tehokkuutensa heti alkumetreillä. Kierrätysvaraston kautta on kulkenut ensimmäisen puolen vuoden aikana jo lähes 600 kalustetta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme