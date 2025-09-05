Vaasan kaupunginteatteri

Tarpeettomia ihmisiä kuvaa yhteiskunnan unohtamia

16.10.2025 17:15:00 EEST | Vaasan kaupunginteatteri | Tiedote

Reko Lundánin Tarpeettomia ihmisiä saa ensi-iltansa Vaasan kaupunginteatterin Julia-näyttämöllä 23.10.2025. Esitykset jatkuvat 20.12.2025 asti.

Tarpeettomia ihmisiä (2025). Kuvassa vasemmalta Mari Hirvi, Seppo Merviä, Ville Härkönen ja Milla Kangas. Kuva Guillaume Roujas
Tarpeettomia ihmisiä on Reko Lundánin vahva draama vuodelta 2003. Sen tarina sijoittuu 2000-luvun alkuun ja laman jälkeiseen nousukauteen. Näytelmän alussa kojeistoasentaja Kari (Ville Härkönen) jää työttömäksi ja eksyy vähitellen oman päänsä sisälle. Samaan aikaan Karin vaimo Tuula (Milla Kangas) ylenee myymälävastaavaksi, ja Tuulan ystävä Petri (Seppo Merviä) on hukkua töihinsä opettajana. Vähitellen Karin katkeruus alkaa purkautua kodin seinien sisäpuolella.

Tarpeettomia ihmisiä näyttää, mitä perheessä tapahtuu silloin, kun yhteiskunta unohtaa ihmisen eikä omien tunteiden käsittelyyn ole työkaluja tai voimia. Teos pureutuu vahvasti ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin ongelmiin, kuten lähisuhdeväkivaltaan, työttömyyteen ja syrjäytymiseen. Lundánin koskettavan, puhuttelevan ja vaikuttavan tekstin Vaasan kaupunginteatteriin ohjaa vieraileva ohjaaja Sakari Hokkanen.

"Näytelmässä työttömyys ja kokemus tarpeettomuudesta saavat synkkiä seurauksia ja johtavat lähisuhdeväkivaltaan. Teos on valitettavasti ajankohtaisempi kuin koskaan – tuoreen tutkimuksen mukaan yli puolet Suomessa asuvista naisista on kokenut lähisuhdeväkivaltaa”, kertoo Hokkanen.

Teoksen lavastuksen ja puvustuksen suunnittelee vieraileva skenografi Salli Kari, äänimaailman Jouni Ilari Tapio ja valot Teemu Vähänen.

”Tuntuu, että 2000-luvun alku oli vasta hetki sitten, ja nyt se on jo epookkia. Lavastuksen ja puvustuksen suunnittelua on ohjannut arkitodellisuuden tutkimus”, toteaa Kari.

Näyttämöllä nähdään vahva näyttelijänelikko, Ville Härkönen, Milla Kangas, Mari Hirvi sekä vieraileva näyttelijä Seppo Merviä.

”Mikäli haluaa nähdä järjettömän hienoa näyttelijäntyötä sekä esityksen, joka todella koskettaa ja herättää ajatuksia, tämä on juuri sellainen," kertoo ohjaaja Sakari Hokkanen.

Esitys on suunnattu aikuisille, eikä sitä suositella alle 12-vuotiaille. Kesto on noin 2 tuntia 15 minuuttia, sisältäen väliajan. Teos tehdään yhteistyössä Rikosuhripäivystyksen kanssa.

Lisätiedot Tarpeettomia ihmisiä | Vaasan kaupunginteatteri

Esityskuvat Media | Vaasan kaupunginteatteri

Vaasan kaupunginteatteri on Vaasassa toimiva suomenkielinen ammattiteatteri.

