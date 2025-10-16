Presidentti Stubb viralliselle vierailulle Uzbekistaniin
Tasavallan presidentin kanslia
Tiedote 71/2025
16.10.2025
Tasavallan presidentti Alexander Stubb on virallisella vierailulla Uzbekistanissa 30.–31. lokakuuta 2025.
Perjantaina 31. lokakuuta presidentti Stubb tapaa Uzbekistanin presidentti Shavkat Mirzijojevin Taškentissa. Presidenttien välisissä keskusteluissa esillä ovat Suomen ja Uzbekistanin kahdenväliset suhteet, geopolitiikkka ja sen alueelliset vaikutukset Eurooppaan ja Keski-Aasiaan, Venäjän laiton hyökkäyssota Ukrainassa sekä yhteistyö monenkeskisen järjestelmän tukemiseksi.
Vierailunsa aikana presidentti Stubb osallistuu myös yritysseminaariin, luennoi UWED-yliopistossa (University of World Economy and Diplomacy) ja tapaa ulkopolitiikan asiantuntijoita.
Presidentti Stubbin vierailudelegaatioon kuuluu kansanedustaja ja eduskunnan Uzbekistan-ystävyysryhmän puheenjohtaja Ville Skinnari. Presidentin mukana matkustaa lisäksi elinkeinoelämän edustajia.
Tasavallan presidentti Mauno Koivisto teki virallisen vierailun Uzbekistaniin vuonna 1992.
