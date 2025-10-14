Suomen Yrittäjät

Yrittäjät: Hallituksen työelämäuudistukset tukevat yritysten sopeutumiskykyä

16.10.2025 16:19:35 EEST | Suomen Yrittäjät | Tiedote

Mediatietojen mukaan hallitus on päässyt yhteisymmärrykseen työmarkkinauudistuksista. "Määräaikaisien työsopimuksien solmimisen helpottaminen on tärkeää. Lomautusilmoitusajan lyhentäminen on merkittävä uudistus, joka parantaa yritysten mahdollisuuksia reagoida nopeasti muuttuviin tilanteisiin", Suomen Yrittäjien johtaja Atte Rytkönen-Sandberg sanoo.

Suomen Yrittäjien johtaja Atte Rytkönen-Sandberg. Valokuvaaja: Johanna Erjonsalo
Jatkossa määräaikaisen työsopimuksen voi tehdä vuodeksi ilman erityistä perustetta, mutta ketjuttamista rajoitetaan. Ketjuttamisella tarkoitetaan useiden perättäisten määräaikaisten työsopimusten tekemistä samassa tehtävässä. 

”Määräaikaisten työsopimusten salliminen nykyistä laajemmin laskee työllistämiskynnystä. On tärkeää, ettei uudistuksen tavoitteita vesitetä turhilla määräaikaisten sopimusten käyttöön liittyvillä rajoituksilla”, Rytkönen-Sandberg sanoo. 

Hallitus myös puolittaa lomautusten ilmoitusajat viikkoon. Tämä tuo tärkeää joustoa toimintaympäristön tai tilauskannan äkillisiin muutoksiin. 

”Tältä osin lainsäädäntömuutokset helpottavat yritysten mahdollisuuksia reagoida ennakoimattomiin muutoksiin. Lisäksi on erittäin tärkeää, että yrityksille ja työntekijöille annetaan mahdollisuus sopia asiasta paikallisesti”. 

Lakiin perustuva takaisinottovelvollisuus poistumassa pienimmiltä  

Hallitus aikoo poistaa lakiin perustuvan takaisinottovelvollisuuden alle 50 hengen yrityksiltä. 

 Yritysten tulisi kuitenkin myös jatkossa noudattaa mahdollisia työehtosopimusten määräyksiä takaisinottovelvollisuudesta. 

”Takaisinottovelvollisuus on kohtuuttoman raskas velvoite pienille työnantajille, erityisesti tilanteissa, joissa työvoiman tarve muuttuu nopeasti tai tehtävät eivät enää vastaa aiempaa.”  

“Pk-yritysten toimintaympäristön tulee olla joustava ja ennakoitava, jotta ne voivat työllistää tehokkaasti. Tältä osin uudistus ei kokonaisuudessaan täytä hallitusohjelman tavoitteita ja jää valitettavasti vajaaksi.” 

Takaisinottovelvollisuus tarkoittaa työnantajan velvollisuutta tarjota taloudellisista tai tuotannollisista syistä irtisanotulle työntekijälle työtä, jos työnantaja tarvitsee työntekijöitä samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin neljän tai kuuden kuukauden kuluessa irtisanomisesta. 

Suomen Yrittäjät on jäsenmäärältään elinkeinoelämän suurin keskusjärjestö, joka ajaa yrittäjien sekä pienten ja keskisuurten yritysten asiaa. Jäseniä Yrittäjien paikallisyhdistyksissä on lähes 70 000 ja toimialajärjestöissä noin 36 000. Ne työllistävät Tilastokeskuksen (2023) mukaan yrittäjät mukaan lukien noin 590 000 henkilöä ja yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 171 miljardia euroa. Yrittäjäjärjestön toiminta rakentuu 372 paikallisyhdistyksestä, 21 aluejärjestöstä ja 60 toimialajärjestöstä. Lisätietoa: www.yrittajat.fi.

