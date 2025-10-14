Yrittäjät: Hallituksen työelämäuudistukset tukevat yritysten sopeutumiskykyä

Jatkossa määräaikaisen työsopimuksen voi tehdä vuodeksi ilman erityistä perustetta, mutta ketjuttamista rajoitetaan. Ketjuttamisella tarkoitetaan useiden perättäisten määräaikaisten työsopimusten tekemistä samassa tehtävässä.

”Määräaikaisten työsopimusten salliminen nykyistä laajemmin laskee työllistämiskynnystä. On tärkeää, ettei uudistuksen tavoitteita vesitetä turhilla määräaikaisten sopimusten käyttöön liittyvillä rajoituksilla”, Rytkönen-Sandberg sanoo.

Hallitus myös puolittaa lomautusten ilmoitusajat viikkoon. Tämä tuo tärkeää joustoa toimintaympäristön tai tilauskannan äkillisiin muutoksiin.

”Tältä osin lainsäädäntömuutokset helpottavat yritysten mahdollisuuksia reagoida ennakoimattomiin muutoksiin. Lisäksi on erittäin tärkeää, että yrityksille ja työntekijöille annetaan mahdollisuus sopia asiasta paikallisesti”.

Lakiin perustuva takaisinottovelvollisuus poistumassa pienimmiltä

Hallitus aikoo poistaa lakiin perustuvan takaisinottovelvollisuuden alle 50 hengen yrityksiltä.

Yritysten tulisi kuitenkin myös jatkossa noudattaa mahdollisia työehtosopimusten määräyksiä takaisinottovelvollisuudesta.

”Takaisinottovelvollisuus on kohtuuttoman raskas velvoite pienille työnantajille, erityisesti tilanteissa, joissa työvoiman tarve muuttuu nopeasti tai tehtävät eivät enää vastaa aiempaa.”

“Pk-yritysten toimintaympäristön tulee olla joustava ja ennakoitava, jotta ne voivat työllistää tehokkaasti. Tältä osin uudistus ei kokonaisuudessaan täytä hallitusohjelman tavoitteita ja jää valitettavasti vajaaksi.”

Takaisinottovelvollisuus tarkoittaa työnantajan velvollisuutta tarjota taloudellisista tai tuotannollisista syistä irtisanotulle työntekijälle työtä, jos työnantaja tarvitsee työntekijöitä samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin neljän tai kuuden kuukauden kuluessa irtisanomisesta.