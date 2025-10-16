Paperisillan työmaalla läpikulku kielletty

Kutsumme seurat keskustelemaan yhteistyöstä sekä lasten ja nuorten liikkumisesta 13.10.2025 14:36:35 EEST | Tiedote

Vaasan kaupunki kutsuu kaikki alueen liikunta- ja urheiluseurat yhteiseen Seurafoorumi-tapaamiseen keskustelemaan muun muassa lasten ja nuorten liikkumisesta sekä kaupungin ja seurojen yhteistyöstä.