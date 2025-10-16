Paperisillan työmaalla läpikulku kielletty
Paperisillan eli ”Putusillan” työmaalla puretaan maanantaina 20.10. väliaikainen kulkutie, joka on rakennettu työmaan käyttöön sillan viereen. Tämän jälkeen työmaan läpi kulkeminen on ehdottomasti kielletty.
Silta on ollut poissa käytöstä koko urakan ajan, mutta väliaikaista pengertä on käytetty kulkemiseen luvatta. Kun penger puretaan ja uoma avataan, läpi kulkeminen on turvallisuussyistä ehdottomasti kielletty.
Paikalle tuodaan asiasta kertovat kyltit. Kulkijoiden tulee kiertää Onkilahden ympäri.
Uuden Paperisillan rakentaminen alkoi elokuun alussa. Silta uusitaan, koska se oli huonossa kunnossa ja liian kapea. Uusi silta valmistuu käyttöön 30.11.2025 mennessä.
Samuli HuuskoProjekti-insinööriPuh:0403545778samuli.huusko@vaasa.fi
