Paperisillan työmaalla läpikulku kielletty

16.10.2025 17:02:43 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

Paperisillan eli ”Putusillan” työmaalla puretaan maanantaina 20.10. väliaikainen kulkutie, joka on rakennettu työmaan käyttöön sillan viereen. Tämän jälkeen työmaan läpi kulkeminen on ehdottomasti kielletty.

Työmaa-alueen kylttejä: varoitus rakennustöistä, kielto ajaa pyörällä ja pääsy kielletty ulkopuolisilta. Taustalla syksyinen maisema.
Kuva: Veera Röyttä / Vaasan kaupunki

Silta on ollut poissa käytöstä koko urakan ajan, mutta väliaikaista pengertä on käytetty kulkemiseen luvatta. Kun penger puretaan ja uoma avataan, läpi kulkeminen on turvallisuussyistä ehdottomasti kielletty.

Paikalle tuodaan asiasta kertovat kyltit. Kulkijoiden tulee kiertää Onkilahden ympäri. 

Uuden Paperisillan rakentaminen alkoi elokuun alussa. Silta uusitaan, koska se oli huonossa kunnossa ja liian kapea. Uusi silta valmistuu käyttöön 30.11.2025 mennessä.

