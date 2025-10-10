Rosebud Oy

Leo Mechelinin Kootut teokset julkistetaan kirjamessuilla – keskeinen vaikuttaja Suomen oikeusvaltion ja rauhantyön historiassa

17.10.2025

Rosebud julkaisee suomalaisen senaattori, professori Leo Mechelinin Kootut teokset 1–9. Leo Mechelin oli merkittävä liberaalin demokratian puolustaja ja kansainvälisen rauhanliikkeen pioneeri. Osat 1 "Liberaalinen herääminen – nuoruusvuodet" ja 2 "Oppi valtiosta – professorivuodet" julkistetaan Helsingin kirjamessuilla torstaina 23.10. kello 15 Suomenlinna-salissa: keskustelussa historian professori Henrik Meinander, ex-pääministeri Antti Rinne, Leo Mechelin säätiön Ilkka Taipale ja Kalevi Suomela sekä valtioneuvoston kanslian Leo Mechelin -hankkeen vetäjä, dosentti Raimo Savolainen.
Senaattori, professori Leo Mechelin (1839–1914) oli Suomen suuriruhtinaskunnan ajan keskeisimpiä politiikan, talouden ja kulttuurin vaikuttajia sekä liberaalin demokratian ja oikeusvaltion voimakas puolustaja. Suomen tasavaltainen hallitusmuoto täytti vuonna 2019 sata vuotta. Leo Mechelin-säätiön aloitteesta valtioneuvoston kanslia käynnisti vuoden 2020 alussa hankkeen Leo Mechelinin koottujen teosten toimittamisesta ja julkaisemisesta.

Hankkeen keskeisimmät arkistoaineistot ovat olleet kirjeenvaihto, lehtikirjoitukset, painetut teokset, pöytäkirjat ja muistiot valtiopäivillä, senaatissa ja Helsingin kaupunginvaltuustossa sekä puheet, runot ja yliopistoluennot. Alkuperäistekstit digitoidaan, tulkitaan, käännetään suomeksi ja ruotsiksi sekä julkaistaan leomechelin.fi-sivustolla sekä keskeisimmältä osin painettuina koottuina teoksina. Päätoimittajaksi kutsuttiin useista vastaavista hankkeista tunnettu dosentti, VTT Raimo Savolainen, joka rekrytoi hankkeeseen kokeneimmat editioammatilaiset ja kääntäjät.

Leo Mechelin on kiistatta yksi keskeisistä kansakunnan arvojohtajista monipuolisella ja pitkällä uralla. Suomen haastavina murrosvuosina vuosituhannen vaihteessa kielitaitoinen Mechelin hankki professorina, senaattorina ja valtiopäivämiehenä lehtikirjoituksillaan, teoksillaan ja lausunnoillaan Suomelle runsaasti kansainvälistä huomiota puolustaessaan maan perustuslaillista asemaa Venäjän yhteydessä.

Pitkäaikaisena Helsingin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Mechelin vaikutti aktiivisesti Suomen pääkaupungin kasvuun, kehitykseen ja nopeaan muuttumiseen. Samaan aikaan hän oli avainasemassa Nokian ja Nordean edeltäjien perustamisessa ja kehittämisessä sekä useiden kartanoiden omistajana maatalouden kehittäjänä. Johtaessaan senaattia aikansa ensimmäisenä pääministerinä neuvoteltiin Venäjän olosuhteissa maailman modernein eduskuntauudistus, joka loi perustan naisten äänioikeudelle, kansakunnan itsenäisyyden perusteille ja tulevalle hallitusmuodolle. Elämänsä loppupuolella Mechelin lähti erittäin aktiivisesti mukaan kansainväliseen rauhanliikkeeseen, jossa suhteessa Leo Mechelin oli selvästi aikaansa edellä ja yksi suomalaisen rauhanliikkeen perustajista.

Mechelin tähtäsi poliittisessa toiminnassaan Suomen itsenäisen valtiollisen aseman selventämiseen Venäjän yhteydessä, vallan keskittämiseen Suomen omille valtioelimille erityisesti valtiopäiville sekä Suomen lakien ja laitosten kehittämiseen liberaaliin, yksityistä yritteliäisyyttä suosivaan suuntaan. Hän oli keskeisenä henkilönä mukana aikansa tärkeimmissä hankkeissa, joissa hänen vaikutusvaltansa oli erittäin suuri. Hän oli kaikessa aloitteellinen, valtiopäivien parhaita puhujia, taitava ja väsymätön esitysten kirjoittaja sekä innokas kirjeenvaihdon ylläpitäjä. Mechelinin elämään ja toiminnan kautta kootuissa teoksissa aukeaa runsas maisemaikkuna suomalaisen kansakunnan rakentumiseen.

Leo Mechelin: Kootut teokset 1–9
1 osa: 1839–1872 Liberaalinen herääminen – nuoruusvuodet
2 osa: 1873–1881 Oppi valtiosta – professorivuodet
3 osa: 1882–1890 Kauppa ja politiikka – ensimmäinen senaattorikausi
4 osa: 1890–1898 Mielipidevaikuttaja – Suomen oikeudellinen asema
5 osa: 1898–1903 Vastarinta – ensimmäinen sortokausi
6 osa: 1903–1905 Kehitys vai kumous? – karkotus ja paluu
7 osa: 1905–1908 Äänioikeusuudistus – Mechelinin senaatti
8 osa: 1908–1910 Pro Finlandia – toinen sortokausi
9 osa: 1910–1914 Kansainvälinen rauhantyö

