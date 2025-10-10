Leo Mechelinin Kootut teokset julkistetaan kirjamessuilla – keskeinen vaikuttaja Suomen oikeusvaltion ja rauhantyön historiassa
Rosebud julkaisee suomalaisen senaattori, professori Leo Mechelinin Kootut teokset 1–9. Leo Mechelin oli merkittävä liberaalin demokratian puolustaja ja kansainvälisen rauhanliikkeen pioneeri. Osat 1 "Liberaalinen herääminen – nuoruusvuodet" ja 2 "Oppi valtiosta – professorivuodet" julkistetaan Helsingin kirjamessuilla torstaina 23.10. kello 15 Suomenlinna-salissa: keskustelussa historian professori Henrik Meinander, ex-pääministeri Antti Rinne, Leo Mechelin säätiön Ilkka Taipale ja Kalevi Suomela sekä valtioneuvoston kanslian Leo Mechelin -hankkeen vetäjä, dosentti Raimo Savolainen.
Rosebudin monipuolinen kirjamessuohjelma kymmenine kirjailijahaastatteluineen löytyy täältä.
Senaattori, professori Leo Mechelin (1839–1914) oli Suomen suuriruhtinaskunnan ajan keskeisimpiä politiikan, talouden ja kulttuurin vaikuttajia sekä liberaalin demokratian ja oikeusvaltion voimakas puolustaja. Suomen tasavaltainen hallitusmuoto täytti vuonna 2019 sata vuotta. Leo Mechelin-säätiön aloitteesta valtioneuvoston kanslia käynnisti vuoden 2020 alussa hankkeen Leo Mechelinin koottujen teosten toimittamisesta ja julkaisemisesta.
Hankkeen keskeisimmät arkistoaineistot ovat olleet kirjeenvaihto, lehtikirjoitukset, painetut teokset, pöytäkirjat ja muistiot valtiopäivillä, senaatissa ja Helsingin kaupunginvaltuustossa sekä puheet, runot ja yliopistoluennot. Alkuperäistekstit digitoidaan, tulkitaan, käännetään suomeksi ja ruotsiksi sekä julkaistaan leomechelin.fi-sivustolla sekä keskeisimmältä osin painettuina koottuina teoksina. Päätoimittajaksi kutsuttiin useista vastaavista hankkeista tunnettu dosentti, VTT Raimo Savolainen, joka rekrytoi hankkeeseen kokeneimmat editioammatilaiset ja kääntäjät.
Leo Mechelin on kiistatta yksi keskeisistä kansakunnan arvojohtajista monipuolisella ja pitkällä uralla. Suomen haastavina murrosvuosina vuosituhannen vaihteessa kielitaitoinen Mechelin hankki professorina, senaattorina ja valtiopäivämiehenä lehtikirjoituksillaan, teoksillaan ja lausunnoillaan Suomelle runsaasti kansainvälistä huomiota puolustaessaan maan perustuslaillista asemaa Venäjän yhteydessä.
Pitkäaikaisena Helsingin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Mechelin vaikutti aktiivisesti Suomen pääkaupungin kasvuun, kehitykseen ja nopeaan muuttumiseen. Samaan aikaan hän oli avainasemassa Nokian ja Nordean edeltäjien perustamisessa ja kehittämisessä sekä useiden kartanoiden omistajana maatalouden kehittäjänä. Johtaessaan senaattia aikansa ensimmäisenä pääministerinä neuvoteltiin Venäjän olosuhteissa maailman modernein eduskuntauudistus, joka loi perustan naisten äänioikeudelle, kansakunnan itsenäisyyden perusteille ja tulevalle hallitusmuodolle. Elämänsä loppupuolella Mechelin lähti erittäin aktiivisesti mukaan kansainväliseen rauhanliikkeeseen, jossa suhteessa Leo Mechelin oli selvästi aikaansa edellä ja yksi suomalaisen rauhanliikkeen perustajista.
Mechelin tähtäsi poliittisessa toiminnassaan Suomen itsenäisen valtiollisen aseman selventämiseen Venäjän yhteydessä, vallan keskittämiseen Suomen omille valtioelimille erityisesti valtiopäiville sekä Suomen lakien ja laitosten kehittämiseen liberaaliin, yksityistä yritteliäisyyttä suosivaan suuntaan. Hän oli keskeisenä henkilönä mukana aikansa tärkeimmissä hankkeissa, joissa hänen vaikutusvaltansa oli erittäin suuri. Hän oli kaikessa aloitteellinen, valtiopäivien parhaita puhujia, taitava ja väsymätön esitysten kirjoittaja sekä innokas kirjeenvaihdon ylläpitäjä. Mechelinin elämään ja toiminnan kautta kootuissa teoksissa aukeaa runsas maisemaikkuna suomalaisen kansakunnan rakentumiseen.
Leo Mechelin: Kootut teokset 1–9
1 osa: 1839–1872 Liberaalinen herääminen – nuoruusvuodet
2 osa: 1873–1881 Oppi valtiosta – professorivuodet
3 osa: 1882–1890 Kauppa ja politiikka – ensimmäinen senaattorikausi
4 osa: 1890–1898 Mielipidevaikuttaja – Suomen oikeudellinen asema
5 osa: 1898–1903 Vastarinta – ensimmäinen sortokausi
6 osa: 1903–1905 Kehitys vai kumous? – karkotus ja paluu
7 osa: 1905–1908 Äänioikeusuudistus – Mechelinin senaatti
8 osa: 1908–1910 Pro Finlandia – toinen sortokausi
9 osa: 1910–1914 Kansainvälinen rauhantyö
Lisätietoja:
leomechelin.fi
Raimo Savolainen, päätoimittaja, raimo.savolainen@vnk.fi
Yhteyshenkilöt
Hannu PaloviitaToimitusjohtajaPuh:040 5055334hannu.paloviita@rosebud.fi
Kuvat
Linkit
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Rosebud Oy
Rosebud julkaisee laajan valikoiman uutuusteoksia tietokirjoista runouteen ja klassikoihin10.10.2025 13:55:28 EEST | Tiedote
Rosebudin kirjaprässistä tupsahtelee nyt uutuusteoksia lähes päivittäin: tukevaa tietoa, kirjallisuusklassikkoita, runoutta ja dekkareita moneen eri makuun – Suomen uudenaikaistajista Maksim Gorkin elämäkertaan ja Leo Mechelinin koottuihin. Katso Rosebud booksin syyskatalogi täältä
Uutuuskirja avaa Vasemmistoliiton hallitustaipaleen värikkäitä vaiheita 1995–20233.10.2025 09:15:00 EEST | Tiedote
Sirpa Puhakan painotuore Vasemmistoliiton vallan vuodet -tietokirja kuvaa journalistisella otteella vasemmistoliiton hallitusvuosia. Kirja seuraa puolueen keskeisiä hetkiä neljässä eri hallituksessa vuodesta 1995 aina vuoteen 2023, yhteensä lähes 15 vuotta. Vappuna tuli kuluneeksi 35 vuotta puolueen perustamisesta. Paavo Lipposen ykköshallituksen aikaan puolue taisteli menneisyyden haamuja vastaan Claes Anderssonin johdolla 1990-luvun puolivälissä. Sanna Marinin hallituksessa vasemmistoliitto oli vahva vaikuttaja ja koossa pitävä voima.
Suomen nykyaikaistajat tarjoaa tutkittua tietoa ja kokemuksia näköalapaikoilta19.9.2025 09:15:00 EEST | Tiedote
Uusi aika ei synny itsestään. Se vaatii ihanteita, toimijoita ja materiaalisia edellytyksiä. Visa Heinosen ja Mika Pantzarin toimittama Suomen nykyaikaistajat -uutuuskirja kertoo Suomen nykyaikaistamisen historiasta. Lähes "luonnonvoimaisesti" etenevän modernisoitumisen sijasta kirjassa etsitään nykyaikaistumisen liikkeelle panevia tekijöitä. Kiinnostuksen kohteena ovat niin uutta aikaa tuottavat yksilöt, ihmisryhmät, instituutiot, teknologiat kuin ideologiset vaikuttimetkin. Teoksen kirjoittajat ovat eturivin tutkijoita ja kokemusasiantuntijoita, jotka ovat haastateltavina kirjan julkistustilaisuudessa 26.9. Rosebudissa.
Eettisen kaupan edelläkävijät – Juuttiputiikki ja maailmankauppaliike12.8.2025 12:01:11 EEST | Tiedote
Tietokirjailija Maija Sarasteen ainutlaatuinen teos kertoo vuonna 1978 Ouluun perustetun Suomen ensimmäinen maailmankaupan, Juuttiputiikin, ja maailmankauppaliikkeen historiasta. Seuraavina vuosikymmeninä eri puolille Suomea syntyi kymmeniä vastaavia yhdistyksiä ja kauppoja, jotka avasivat markkinat eettiselle kaupankäynnille kehitysmaiden tuottajille. Sittemmin maailmankauppaliikkeen vaikutuksesta Reilun kaupan merkkituotteet ovat löytäneet tiensä kaikkien kauppojen hyllyille.
Puola ja Suomi: Yhteistyön historia -julkistus Taiteiden yössä6.8.2025 09:15:00 EEST | Tiedote
Tervetuloa Puola ja Suomi: Yhteistyön historia -kirjan julkistamistilaisuuteen torstaina 14. elokuuta 2025 kello 18 Rosebud Sivulliseen, Kaisa-taloon, Kaisaniemenkatu 5. Tilaisuudessa on kirjan esittely ja tarjoilua. Tästä on hyvä aloittaa taiteiden yö!
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme