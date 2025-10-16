Vaikuttamistoimielinten ensimmäinen toimikausi on päättymässä
Uusi nuorisovaltuusto ja uudet vanhus- ja vammaisneuvostot aloittavat pian toimintansa.
Hyvinvointialueella on kolme vaikuttamistoimielintä, joiden kautta asukkaat ja palvelujen käyttäjät voivat vaikuttaa Oma Hämeen toimintaan. Vaikuttamistoimielimillä on tärkeä rooli demokratian toteutumisessa hyvinvointialueella. Hyvinvointialueen nuorisovaltuustoon sekä vammais- ja vanhusneuvostoihin on nimetty jäsenet Kanta-Hämeen kuntien vastaavista toimielimistä. Nykyisissä kokoonpanoissa vaikuttamistoimielimet ovat toimineet keväästä 2023 lähtien.
Nyt aluevaltuusto on vaihtunut ja myös vaikuttamistoimielimet järjestäytyvät uudelleen. Aluehallitus on pyytänyt kuntia nimeämään edustajansa seuraavalle kaudelle. Uudet neuvostot aloittavat työnsä vielä tämän vuoden puolella ja ne jatkavat työtä asukkaiden osallisuuden lisäämiseksi ja hyvinvointialueen palvelujen kehittämiseksi.
Kysyimme vaikuttamistoimielinten puheenjohtajilta, miten he arvioivat ensimmäisen toimikautensa sujuneen, mitä tavoitteita on saavutettu ja mitä kehitettävää toiminnassa vielä on. Puheenjohtajat olivat yhtä mieltä siitä, että toimielimet ovat merkittävä väylä asukkaiden äänen kuulemisessa ja asukkaiden tarpeiden esille nostamisessa.
Yhteistyön ja osallisuuden rakentajat
Laki velvoittaa jokaista hyvinvointialuetta perustamaan kolme vaikuttamistoimielintä: nuorisovaltuuston, vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston. Niiden tehtävä on tuoda esiin niiden asukkaiden ääntä, jotka muuten voisivat jäädä päätöksenteossa liian vähälle huomiolle.
On selvää, että uudessa toimintaympäristössä ensimmäinen toimikausi on ollut oppimisen ja rakentamisen aikaa. Yhteistyön rakentaminen on ollut tärkeää kaikille puheenjohtajille.
– Toiminnan pohja ja yhteistyö virkahenkilöstön kanssa saatiin hyvin käyntiin. Siitä suuri kiitos kaikille mukana olleille. Yhteistyö jäsenistön kanssa on ollut erittäin hyvää, sanoo vanhusneuvoston puheenjohtaja Eero Halmesmäki.
Myös vammaisneuvoston puheenjohtaja Pia-Nina Mohr kiittää Oma Hämeen ilmapiiriä ja rakentavaa otetta:
– Alun uuden opettelun jälkeen tuntuu, että kausi loppui kesken. Meillä on kuitenkin ollut hyvä ja rakentava ilmapiiri, ja olemme yhdessä rakentaneet hyvinvointialuetta. Koen vammaisneuvoston tärkeänä linkkinä toimihenkilöiden ja päättäjien välillä.
Nuorisovaltuuston puheenjohtaja Lempi Lintukorpi on tyytyväinen luottamukseen ja nuorten osallisuuden vahvistumiseen.
– Saimme lähes vapaat kädet muokata toiminnastamme meidän näköistä ja onnistuimme siinä hyvin. Nyt kauden päättyessä käteen jää paljon oppia, kokemuksia ja uusia ystäviä ympäri Kanta-Hämettä.
Vaikuttamistoimielinten kautta eri-ikäisten ja eri elämäntilanteissa olevien asukkaiden ääni pystytään tuomaan osaksi alueen päätöksentekoa. Vaikuttamistoimielimet voivat vaikuttaa hyvinvointialueen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä lasten ja nuorten, ikääntyneen väestön tai vammaisten henkilöiden ja heidän tarvitsemiensa palveluiden kannalta.
Vaikuttamisen väyliä ja saavutuksia
Vaikuttamistoimielinten rooli ei ole ollut vain neuvoa-antava, vaan aidosti osallistava. Neuvostot ovat antaneet lukuisia lausuntoja, osallistuneet suunnitteluun ja tuoneet esiin arjen näkökulmia, jotka auttavat päätöksentekoa osuvammaksi.
Halmesmäki korostaa, että vanhusneuvosto on ollut mukana palvelujen muutosten suunnittelussa ja käytännön toteutuksen seurannassa. Mohr puolestaan nostaa esiin vammaisneuvoston iltakoulut, joissa lausuttavia asioita käytiin läpi yhdessä ennen päätöksentekoa:
– Lausunnoissamme olemme tuoneet konkreettisesti esiin esimerkiksi esteettömyyteen ja saavutettavuuteen liittyviä näkökulmia. On ollut ilahduttavaa saada palautetta, että näkemyksiämme on hyödynnetty ohjelmissa ja suunnitelmissa.
Lintukorpi mainitsee nuorisovaltuuston ehkäisevän päihdetyön kampanjan konkreettisena esimerkkinä nuorten vaikutusmahdollisuuksista:
– Teimme paljon yhteistyötä monien osaavien hyvinvointialueen ammattilaisten kanssa. Lisäksi teimme poliisin kanssa yhteistyössä somekampanjan, joka perustui nuorille suunnattuun kyselyyn. Oli hienoa huomata, että nuorten näkemykset herättivät kiinnostusta myös aluevaltuutetuissa.
Asukkaiden ääni vahvemmaksi
Ensimmäinen toimikausi ei ollut pelkkää onnistumista, vaan myös uuden opettelua. Yhteistä kaikille neuvostoille on ollut tarve löytää tehokkaampia toimintatapoja ja vahvistaa omaa rooliaan päätöksenteossa.
Uusien asioiden omaksuminen nopeassa tahdissa ja vammaiskentän moninaisten haasteiden huomioiminen ei ollut aina helppoa, mutta opimme paljon. Olemme kehittäneet tarkistuslistan helpottamaan lausuntojen valmistelua, kertoo vammaisneuvoston puheenjohtaja Mohr.
Halmesmäki nostaa esiin sen, ettei vanhusneuvoston ääni aina ole kuulunut riittävästi päätöksenteossa. Vanhusneuvoston puheenjohtaja toivookin, että myös neuvostot saisivat läsnäolo-oikeuden lautakuntien kokouksiin, kuten nuorisovaltuusto.
Tällä hetkellä hyvinvointialueen hallintosäännössä on linjattu, että nuorisovaltuusto voi nimetä edustajansa elämänkaari- ja turvallisuuslautakuntaan sekä terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakuntaan. Linjauksella on haluttu edistää erityisesti nuorten vaikuttamismahdollisuuksia. Kaikilla vaikuttamistoimielimillä on kuitenkin läsnäolo- ja puheoikeus aluevaltuuston kokouksissa.
Lintukorpi harmittelee, että nuorisovaltuuston työtä on hankaloittanut kokoustamisen vaikeus pitkien välimatkojen ja vähäisen julkisen liikenteen vuoksi. Lisäksi nuorisovaltuuston ohjaajan vaihtuminen hankaloitti tiedonkulkua Oma Hämeen suuntaan, mutta tilanne saatiin onneksi korjattua loppukautta kohden.
Kaikki puheenjohtajat katsovat tulevaisuuteen luottavaisin mielin ja toivovat, että vaikuttamistoimielinten roolia edelleen vahvistetaan Oma Hämeessä.
– Toivon, että yhteistyö vanhusneuvoston ja nuorisovaltuuston kanssa vahvistuisi jatkossa, sanoo Pia-Nina Mohr.
Ensimmäinen kausi on osoittanut, että asukkaiden osallisuus ei ole vain hallinnollinen velvoite, vaan käytännön vaikuttamista ja yhteistyötä. Vaikuttamistoimielinten työ on luonut perustan vahvemmalle demokratialle ja avoimemmalle päätöksenteolle Kanta-Hämeen hyvinvointialueella.
Lisätietoja medialle:
vammaisneuvoston puheenjohtaja Pia-Nina Mohr p. 040 9000 0155
vanhusneuvoston puheenjohtaja Eero Halmesmäki p. 045 691 4016
nuorisovaltuuston puheenjohtaja Lempi Lintukorpi lempi.lintukorpi(at)tammela.fi
