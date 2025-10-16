SDP:n Riitta Kaarisalo: Onko pääministeri tilanteen tasalla, kun kykyä arvioida oman hallituksensa tuloksia ei ole?
Kaikki mittarit ja tulokset osoittavat, että kehitys menee väärään suuntaan suhteessa hallituksen asettamiin tavoitteisiin ja kokoomuksen vaalien alla antamiinsa lupauksiin. Lupaus 100 000 työpaikasta on nyt 170 000 työpaikan päässä, muistuttaa SDP:n kansanedustaja Riitta Kaarisalo.
-Kansalaisten luottamus tulevaisuuteen on pakkasella, kun kilpailemme työttömyyden EU-kärkisijasta Espanjan kanssa. Tästä huolimatta pääministeri ei kykene myöntämään, että hallituksen politiikka on epäonnistunut, Riitta Kaarisalo ihmettelee.
- Olen kaksi vuotta kysellyt hallitukselta, onko sillä alkeellisintakaan kykyä arvioida kriittisesti omaa toimintaansa. Vastaukseksi Orpo ja hänen hallituksensa tarjoaa ylpeyttä ja ylenkatsetta. Nämä eivät koskaan ole olleet politiikassa hyvä ominaisuus tai lähtökohta, Kaarisalo sanoo.
- Joka kolmas suomalainen kokee työttömäksi joutumisen suurimmaksi uhaksi taloudelliselle tilanteelleen, eikä ihme. Hallitus on epäonnistunut luottamuksen luomisessa, Kaarisalo muistuttaa.
Pääministeri Orpo totesi A-studiossa (15.10.2025), että hallituksella on puolitoista vuotta aikaa päästä työllisyystavoitteeseen ja se saavutetaan. Tämä tarkoittaa, että joka ikinen päivä, viikonloput mukaan lukien, hallituksen pitäisi onnistua luomaan yli 300 työpaikkaa.
- Tämä epärealistinen kupla, jossa hallitus erinomaisuudessaan elää, maksaa suomalaisille ihmisille, yrityksille ja kansantaloudelle valtavasti. Äänestäjien osoittaman luottamuksen kate on surkea, Kaarisalo päättää.
Yhteyshenkilöt
Riitta KaarisaloKansanedustajaPuh:050 430 2197
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA
SDP:n Marko Asell: Romutuspalkkiosta tehdään hyvätuloisten autonvaihtotuki16.10.2025 17:01:30 EEST | Tiedote
Liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsen, kansanedustaja Marko Asell (sd.) kertoo toivoneensa, että uusi romutuspalkkio olisi ollut ilmastotoimien osalta kunnianhimoisempi: – Uusi romutuspalkkio on tuki hyvätuloisille uuden auton ostajille vailla todellista ohjausta nolla- tai vähäpäästöisiin kulkuneuvoihin.
SDP:n Suhonen: Tulostaulu ei valehtele – oikeistohallitus on romuttanut työn ja kasvun15.10.2025 14:48:50 EEST | Tiedote
Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä esittää hallitukselle epäluottamusta suurtyöttömyydestä. SDP vaatii hallitusta ottamaan vastuun epäonnistuneesta työllisyyspolitiikastaan ja ryhtymään todellisiin tekoihin työn ja kasvun puolesta. Orpon–Purran hallitus on ajanut Suomen taloudelliseen ja inhimilliseen umpikujaan, hallituksen oma työllisyyslinja on tuottanut juuri päinvastaisen tuloksen kuin mitä se lupasi, sanoo SDP:n kansanedustaja Timo Suhonen.
SDP:n ryhmäpuhe välikysymyskeskustelussa suurtyöttömyydestä15.10.2025 14:40:11 EEST | Tiedote
SDP:n ryhmäpuhe 15.10.2025 välikysymyskeskustelussa suurtyöttömyydestä. Puhujana kansanedustaja Timo Suhonen.
Hallintovaliokunnan Heinäluoma: Kansalaisuuden edellytyksenä työllistyminen ja yhteiskuntaan kiinnittyminen15.10.2025 14:05:32 EEST | Tiedote
Hallintovaliokunnan Sd-edustajien mukaan kansalaisuuden ehtona on edellytettävä riittävän toimeentulon hankkimista.
SDP:n Saku Nikkanen: jätin kolme talousarvioaloitetta Salon ja Someron alueiden teiden kunnostamiseksi ja teillä liikkujien turvallisuuden lisäämiseksi.15.10.2025 14:01:14 EEST | Tiedote
SDP:n kansanedustaja Saku Nikkanen on jättänyt kolme talousarvioaloitetta käsiteltäväksi vuoden 2026 Valtion tulo- ja menoarvion eli budjetin yhteydessä. Maakunnassa liikennemäärät ovat suuria ja investointitarpeita on paljon. Keskeisin aloitteistani koskee Teijon telakan tieyhteyksien parantamista Salon alueella. Esitän noin 10–11 miljoonan euron määrärahaa, joka vastaisi osittain alueen puolustusteollisuuden toimijoiden ja kansallispuistossa vierailevien kasvaviin tarpeisiin, kertoo Saku Nikkanen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme