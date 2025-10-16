SDP:n Riitta Kaarisalo: Onko pääministeri tilanteen tasalla, kun kykyä arvioida oman hallituksensa tuloksia ei ole?

-Kansalaisten luottamus tulevaisuuteen on pakkasella, kun kilpailemme työttömyyden EU-kärkisijasta Espanjan kanssa. Tästä huolimatta pääministeri ei kykene myöntämään, että hallituksen politiikka on epäonnistunut, Riitta Kaarisalo ihmettelee.



- Olen kaksi vuotta kysellyt hallitukselta, onko sillä alkeellisintakaan kykyä arvioida kriittisesti omaa toimintaansa. Vastaukseksi Orpo ja hänen hallituksensa tarjoaa ylpeyttä ja ylenkatsetta. Nämä eivät koskaan ole olleet politiikassa hyvä ominaisuus tai lähtökohta, Kaarisalo sanoo.



- Joka kolmas suomalainen kokee työttömäksi joutumisen suurimmaksi uhaksi taloudelliselle tilanteelleen, eikä ihme. Hallitus on epäonnistunut luottamuksen luomisessa, Kaarisalo muistuttaa.



Pääministeri Orpo totesi A-studiossa (15.10.2025), että hallituksella on puolitoista vuotta aikaa päästä työllisyystavoitteeseen ja se saavutetaan. Tämä tarkoittaa, että joka ikinen päivä, viikonloput mukaan lukien, hallituksen pitäisi onnistua luomaan yli 300 työpaikkaa.

- Tämä epärealistinen kupla, jossa hallitus erinomaisuudessaan elää, maksaa suomalaisille ihmisille, yrityksille ja kansantaloudelle valtavasti. Äänestäjien osoittaman luottamuksen kate on surkea, Kaarisalo päättää.