Teatteri muuttuu suunnistusmaastoksi
Vaasan Suunnistajat ry järjestää yhteistyössä Vaasan kaupunginteatterin kanssa sisäsuunnistustapahtuman teatterin tiloissa sunnuntaina 23. marraskuuta 2025.
Tapahtuma tarjoaa osallistujille ainutlaatuisen mahdollisuuden suunnistaa teatterin katsomoissa, käytävillä, portaikoissa ja kulissien takana – tiloissa, joihin yleisöllä ei tavallisesti ole pääsyä. Teatterisprintin kilpailunjohtajana toimii Maritta Nurmi, ratamestariryhmän johtajana Arto Puro-Aho ja tulospalveluvastaavana Jyri Kytömäki.
”Suunnistuskilpailu Vaasan kaupunginteatterissa tarjoaa poikkeuksellisen elämyksen niin kilpailijoille kuin järjestäjille. Vaasan kaupunginteatterin historiallinen rakennus luo tapahtumalle poikkeuksellisen tilan, jossa yhdistyvät taiteellisuus ja suunnistuksellinen haasteellisuus. Rakennuksen sokkeloisuus, portaikot, käytävät ja näyttämön taakse kätkeytyvät tilat toimivat täydellisenä maastona urbaanille suunnistukselle, jossa kartanlukutaito ja tilannetaju joutuvat aidosti koetukselle”, kuvailee Arto Puro-Aho.
”Erityismaininnan ansaitsee teatterin varsinainen näyttämö, joka toimii yhtenä rastipisteenä. Se mahdollistaa pienen hetken, jossa suunnistaja voi unohtaa olevansa kilpailussa ja uppoutua teatterin lumoon. Mutta kuitenkin vain pieneksi hetkeksi, sillä kello käy ja matkan on jatkuttava kohti seuraavaa rastia”, Puro-Aho lisää.
Kilpailussa noudatetaan Suomen Suunnistusliiton (SSL) lajisääntöjä sekä kilpailun järjestäjän antamia ohjeita. Ilmoittautuminen sisäsuunnistustapahtumaan on nyt käynnissä Suomen Suunnistusliiton verkkopalvelu IRMAn kautta ja päättyy viimeistään sunnuntaina 16.11. klo 23.59. Mukaan teatterisprinttiin mahtuu 200 ensimmäisenä ilmoittautunutta ja alaikäraja tapahtumalle on 11 vuotta. Ensimmäinen lähtö sunnuntaina 23.11. on klo 11.00.
Teatterisprintin lisäksi tietokirjailija Marko Kantomaa on klo 14.00 alkaen teatteriravintola Kulmassa keskustelemassa kirjastaan Myrskyn suunnistaja – Pasi Ikosen elämä ja kuolema. Keväällä 2025 ilmestynyt kirja kertoo suunnistuksen maailmanmestari Pasi Ikosen elämäntarinan.
”Hyvä draama ja kiinnostava urheilu rakentuvat tekijän näkökulmasta kovasta treenistä ja katsojan näkökulmasta vauhdikkaista käänteistä. Me teatterilaiset pidämme rohkeista kokeiluista ja innolla mahdollistamme sisäsuunnistuksen teatterissamme”, kertoo teatterinjohtaja Seppo Välinen.
Kilpailukutsu: Teatterisuunnistus kutsu
Ilmoittautuminen tapahtumaan: Teatterisprintti Vaasan kaupunginteatterissa
Lisätiedot:
Maritta Nurmi
Kilpailunjohtaja
050 325 9920
marittahelena.nurmi@gmail.com
Yhteyshenkilöt
Heidi SippolaTiedottajaPuh:040 773 7587heidi.sippola@vaasa.fi
Seppo VälinenTeatterinjohtajaPuh:040 575 5231seppo.valinen@vaasa.fi
Vaasan kaupunginteatteri on Vaasassa toimiva suomenkielinen ammattiteatteri.
