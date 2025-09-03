Jyri Komulaisen uutuusteos avaa näkymiä kristinuskon globaaliin muutokseen
Kristinusko sykkii nykyisin voimakkaimmin Latinalaisessa Amerikassa, Afrikassa ja Aasiassa – siellä, missä enemmistö maailman kristityistä elää. Dosentti Jyri Komulaisen uusi teos Kristinuskon muuttuva kartasto – Matkoja maailmanlaajaan kirkkoon (Suomen Lähetysseura 2025) tarkastelee, miten kristinusko on muuttunut ja muotoutunut globaaliksi ilmiöksi.
Kristinusko sai alkunsa Rooman imperiumin syrjäseuduilta ja levisi ensimmäisinä vuosisatoinaan kaikkiin ilmansuuntiin. Kolmannella vuosituhannella sen maailmanlaaja olemus on noussut uudella tavalla esiin kristittyjen määrän painottuessa globaaliin etelään. Tämä maantieteellinen muutos haastaa teologian uudistumaan ja avaa uusia näkökulmia kirkon tehtävään.
Komulainen pohtii kirjassaan, miten teologia muuttuu kristinuskon käydessä läpi maantieteellistä muutosta. Millaisiksi uskonilmaisut muodostuvat, kun niihin punoutuvat etelän kristittyjen uskonkokemukset? Millaisia merkityksiä evankeliumista avautuu jyrkkien yhteiskunnallisten eriarvoisuuksien keskellä? Entä miten uskontodialogi sopii yhteen kirkon lähetystehtävän kanssa?
Kirja kokoaa yhteen Jyri Komulaisen kolmikymmenvuotisen tutkimusuran keskeisimmät oivallukset kristinuskon globaalista olemuksesta. Hän summaa motiivinsa tietokirjan kirjoittamiseksi näin: ”Jo opiskellessani teologiaa Intiassa väitöskirjavaiheessa huomasin, että vähemmistössä elävillä aasialaisilla kristityillä on paljon opetettavaa meille. Kun Suomen evankelis-luterilainen kirkko etsii uudenlaista roolia muuttuvassa suomalaisessa yhteiskunnassa, onkin syytä suunnata katse etelään, jossa tehdään inspiroivaa teologiaa.”
Jyri Komulainen (s. 1968) on helsinkiläinen teologian tohtori ja dosentti, joka työskentelee Kirkon tutkimus ja koulutus -yksikössä johtavana asiantuntijana. Hän on erikoistunut kristilliseen dogmatiikkaan, missiologiaan sekä uskontojen kohtaamisen teologiaan, erityisesti katolisuuden ja hindulaisuuden konteksteissa.
Olet lämpimästi tervetullut kirjan julkistamistilaisuuteen keskiviikkona 29.10.2025 klo 16 alkaen Lähetyskirkkoon (Tähtitorninkatu 18 A, Helsinki). Kommenttipuheenvuorot tilaisuudessa esittävät Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran pääsihteeri, dosentti Kati Mikkola, Ulkoministeriön neuvonantaja Olli Ruohomäki ja Åbo Akademin systemaattisen teologian professori Björn Vikström. Tilaisuuden alussa olevien tarjoilujen vuoksi pyydämme ilmoittautumaan 24.10.2025 mennessä. Ilmoittautumiseen pääset tästä.
Kristinuskon muuttuva kartasto -kirja on myynnissä Suomen Lähetysseuran Basaarissa (29 euroa) sekä hyvin varustetuissa kirjakaupoissa.
Haastattelupyynnöt: Jyri Komulainen, jyri.komulainen@helsinki.fi, p. 040 1425 189.
Lisätietoja ja arvostelukappaleet: Kustannustoiminnan koordinaattori Riikka Saarenpää, riikka.saarenpaa@suomenlahetysseura.fi, p. 040 193 1603.
Avainsanat
Kuvat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Lähetysseura
Hallitus jatkaa kehitysrahoituksen alamäkeä - eikä pohjaa ole välttämättä saavutettu3.9.2025 13:39:42 EEST | Tiedote
Hallituksen budjettiriihessä päätettiin jälleen leikata kehitysyhteistyöstä - tällä kertaa 20 miljoonaa. Hallituksen esitys jätti kuitenkin yksityiskohdat auki.
Vuosikokous kannusti Lähetysseuraa rohkeaan yhteistyöhön kirkossa ja kansalaisyhteiskunnassa1.9.2025 09:38:31 EEST | Tiedote
Lähetysseuran vuosikokous teki sääntömuutoksen ja valitsi uuden hallituksen lauantaina 30. elokuuta Helsingissä.
Suomi ja muut länsimaat ovat jo nyt leikanneet liikaa maailman köyhiltä27.8.2025 15:41:05 EEST | Tiedote
Kehitysyhteistyöhön on tehty ja siihen valmistellaan uusia raskaita leikkauksia. Näitä esitetään kevyin perustein huolimatta siitä, että kehitysyhteistyö on osa eurooppalaista ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa – ja että tämä rauhaa sekä vakautta edistävä työ on kriisissä.
Lähetysseuralta 20 000 euroa katastrofiapua rajakonfliktia paenneille perheille Kambodžassa22.8.2025 10:05:22 EEST | Tiedote
Lähetysseuran tuella kaikista heikoimmassa asemassa olevat lapsiperheet saavat katastrofiapua Kambodžassa, jossa aseellisiin yhteenottoihin kärjistynyt rajakiista on johtanut yli 80 000 ihmisen pakenemiseen kodeistaan.
Suomen Lähetysseura nimitti uuden viestintäpäällikön ja kansainvälisen työn ohjelmapäällikön14.8.2025 17:25:19 EEST | Tiedote
Viestintäpäällikkönä aloittaa Mervi Viuhko ja kansainvälisen työn ohjelmapäällikkönä Anna Pörsti.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme