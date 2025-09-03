Jyri Komulaisen uutuusteos avaa näkymiä kristinuskon globaaliin muutokseen

Kristinusko sai alkunsa Rooman imperiumin syrjäseuduilta ja levisi ensimmäisinä vuosisatoinaan kaikkiin ilmansuuntiin. Kolmannella vuosituhannella sen maailmanlaaja olemus on noussut uudella tavalla esiin kristittyjen määrän painottuessa globaaliin etelään. Tämä maantieteellinen muutos haastaa teologian uudistumaan ja avaa uusia näkökulmia kirkon tehtävään.

Komulainen pohtii kirjassaan, miten teologia muuttuu kristinuskon käydessä läpi maantieteellistä muutosta. Millaisiksi uskonilmaisut muodostuvat, kun niihin punoutuvat etelän kristittyjen uskonkokemukset? Millaisia merkityksiä evankeliumista avautuu jyrkkien yhteiskunnallisten eriarvoisuuksien keskellä? Entä miten uskontodialogi sopii yhteen kirkon lähetystehtävän kanssa?

Kirja kokoaa yhteen Jyri Komulaisen kolmikymmenvuotisen tutkimusuran keskeisimmät oivallukset kristinuskon globaalista olemuksesta. Hän summaa motiivinsa tietokirjan kirjoittamiseksi näin: ”Jo opiskellessani teologiaa Intiassa väitöskirjavaiheessa huomasin, että vähemmistössä elävillä aasialaisilla kristityillä on paljon opetettavaa meille. Kun Suomen evankelis-luterilainen kirkko etsii uudenlaista roolia muuttuvassa suomalaisessa yhteiskunnassa, onkin syytä suunnata katse etelään, jossa tehdään inspiroivaa teologiaa.”

Jyri Komulainen (s. 1968) on helsinkiläinen teologian tohtori ja dosentti, joka työskentelee Kirkon tutkimus ja koulutus -yksikössä johtavana asiantuntijana. Hän on erikoistunut kristilliseen dogmatiikkaan, missiologiaan sekä uskontojen kohtaamisen teologiaan, erityisesti katolisuuden ja hindulaisuuden konteksteissa.

Olet lämpimästi tervetullut kirjan julkistamistilaisuuteen keskiviikkona 29.10.2025 klo 16 alkaen Lähetyskirkkoon (Tähtitorninkatu 18 A, Helsinki). Kommenttipuheenvuorot tilaisuudessa esittävät Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran pääsihteeri, dosentti Kati Mikkola, Ulkoministeriön neuvonantaja Olli Ruohomäki ja Åbo Akademin systemaattisen teologian professori Björn Vikström. Tilaisuuden alussa olevien tarjoilujen vuoksi pyydämme ilmoittautumaan 24.10.2025 mennessä. Ilmoittautumiseen pääset tästä.

Kristinuskon muuttuva kartasto -kirja on myynnissä Suomen Lähetysseuran Basaarissa (29 euroa) sekä hyvin varustetuissa kirjakaupoissa.

Haastattelupyynnöt: Jyri Komulainen, jyri.komulainen@helsinki.fi, p. 040 1425 189.

Lisätietoja ja arvostelukappaleet: Kustannustoiminnan koordinaattori Riikka Saarenpää, riikka.saarenpaa@suomenlahetysseura.fi, p. 040 193 1603.