Väkivaltaisen radikalisoitumisen ehkäisy vaatii luottamusta, ymmärrystä ja konkreettisia ratkaisuja

Yhteiskunnallinen ilmapiiri on kiristynyt. Polarisaatio, vihapuhe ja vastakkainasettelu näkyvät arjessa myös nuorten elämässä. Syrjinnän, ulkopuolisuuden ja turvattomuuden kokemukset voivat altistaa väkivaltaisille ääriliikkeille, jotka tarjoavat näennäistä yhteisöllisyyttä ja merkityksellisyyttä.

Diakonissalaitos on kehittänyt toimintamallin, joka tukee yksilöitä irtautumaan väkivaltaisista liikkeistä ja asenteista sekä rakentamaan uudenlaista, mielekästä arkea osana yhteiskuntaa.

”Ääriliike voi olla nuorelle ensimmäinen yhteisö, jossa hän kokee saavansa arvostusta ja asemaa”, toteaa Diakonissalaitoksen Exit-toiminnan projektipäällikkö ja palveluyksikön johtaja Aino Bain.

”Irtautuminen tällaisesta yhteisöstä on mahdollista, mutta se vaatii luottamusta, sitoutumista ja uskoa muutokseen. Tehtävämme ei ole tuomita, vaan löytää ratkaisuja”, Bain jatkaa.

Konkreettisia ratkaisuja väkivaltaisen radikalisoitumisen ehkäisyyn

Diakonissalaitoksen Exit-toiminta tarjoaa tukea henkilöille, joiden kohdalla huoli väkivaltaisesta radikalisoitumisesta on herännyt, sekä heidän läheisilleen. Työ perustuu vapaaehtoisuuteen, luottamukseen ja yksilölliseen kohtaamiseen. Asiakasta tuetaan kokonaisvaltaisesti ei vain toiminnan ja käytöksen muutoksessa, vaan myös identiteetin ja ihmissuhteiden rakentamisessa.

Esimerkkejä Exit-työn muodoista:

Yksilötyö: Pitkäkestoinen, luottamuksellinen tuki irtautujille, jossa käsitellään ideologisia ajattelumalleja, identiteettiä ja arjen uudelleen rakentamista.

Läheistyö: Vertaisryhmät ja neuvonta läheisille, jotka kaipaavat tukea tilanteeseensa.

Anonyymi osallistuminen: Mahdollisuus hakea apua ilman nimeä tai taustatietoja.

Kouluyhteistyö: Ennaltaehkäisevä työ kouluissa, jossa vahvistetaan nuorten osallisuutta ja yhteisöjen resilienssiä.

Digitaalinen työ: Tuki ja kohtaaminen myös verkossa, missä radikalisoituminen usein alkaa.

Uusia työkaluja ammattilaisille

Exit-työn kehittämisestä on koottu kaksi julkaisua, jotka tarjoavat tietoa ja menetelmiä ammattilaisille, jotka työssään kohtaavat väkivaltaiseen ekstremismiin liittyviä teemoja:

Exit-toiminnan asiakastyön menetelmät -opas kokoaa yhteen käytännön työmenetelmiä ja työkaluja, joita on kehitetty vuosien varrella.

Mielen hyvinvointi osana Exit-työtä julkaistiin Maailman mielenterveyspäivänä 10.10. Julkaisu käsittelee psyykkisen tuen merkitystä irtautumisprosessissa.

”Olemme halunneet tehdä näkyväksi sen erityisosaamisen, jota olemme kehittäneet vuosien aikana. Julkaisut tarjoavat konkreettisia työkaluja ja näkökulmia kaikille, jotka voivat kohdata työssään Exit-toiminnasta hyötyviä asiakkaita”, Bain kertoo.

”Haluamme ehkäistä väkivaltaistuneita asenteita ihmisarvoa kunnioittaen ja yhdenvertaisesti kohdaten. Resilientit yhteisöt ovat keskeisessä roolissa yksilöiden tukemisessa ja haasteiden ratkaisemisessa”, Bain jatkaa.

Kehitystyötä EU:n tuella

Exit-toimintaa on kehitetty Diakonissalaitoksella viiden vuoden ajan ja vuodesta 2023 EU:n EUSA-ISF-rahoituksella. EU-rahoitteisen Exit Suomi – järjestöpohjaisen Exit-työn kehittämishankkeen tavoitteena on väkivaltaista radikalisoitumista ehkäisevän ja torjuvan työn menetelmien kehittäminen. Hankkeen aikana on syntynyt arvokasta tietoa, käytännön menetelmiä ja verkostoja, jotka tukevat väkivaltaisen radikalisoitumisen ehkäisyä ja irtautumisprosessia. Työ jatkuu hankkeen päätyttyä osana Diakonissalaitoksen yleishyödyllistä toimintaa. Exit-asiakastyö ei ole ollut osa EU-hanketta.

Tutustu materiaaleihin:

Exit-toiminnan asiakastyön menetelmät -opas (pdf)

Mielen hyvinvointi osana Exit-työtä (pdf)