Markkinaoikeus hylkäsi Fingridin valituksen tasevastaavien vakuusmallista

Fingridin valitus koski ehtoja, joilla tasevastaavien vakuusvaateet määritetään. Tasevastaavat ovat sähkömarkkinoiden toimijoita, jotka huolehtivat siitä, että sähkön tuotanto ja kulutus ovat tasapainossa sekä omassa toiminnassaan että asiakkaidensa osalta. Tämä tasapaino ei kuitenkaan koskaan toteudu täysin ilman Fingridin toimia. Tästä syystä Fingrid hankkii reaaliaikaisesti puuttuvaa säätösähköä reservimarkkinoilta, mikä altistaa yhtiön taloudellisille vastapuoliriskeille tasevastaavien suhteen. Riittävät vakuudet tasevastaavilta näiden riskien hallitsemiseksi ovat välttämättömiä, jotta Fingrid voi suojautua mahdollisilta taloudellisilta menetyksiltä ja varmistaa koko sähköjärjestelmän toimintavarmuuden.

Valituksen kohteena oleva Energiaviraston marraskuussa 2023 antama päätös sisälsi merkittäviä muutoksia aiemmin voimassa olleisiin vakuusehtoihin ja eriytti Suomen vakuusmallin verrattuna muihin Pohjoismaihin. Päätöksen seurauksena tasevastaavilta vaadittavia vakuuksia alennettiin merkittävästi.

Markkinaoikeuden päätös tarkoittaa sitä, että nyt käytössä olevat, Energiaviraston vahvistamat tasevastaavien ehdot, mukaan lukien valituksen kohteena olleet vakuuksien määräytymisperusteet jäävät voimaan. Energiaviraston vahvistamien vakuuksien määräytymisperusteiden seurauksena Fingrid altistuu aiempaa suuremmalle taloudelliselle riskille, mikä voi heikentää Fingridin edellytyksiä hoitaa sen lakisääteisiä tehtäviä ja nostaa kustannuksia kaikille markkinaosapuolille.

Fingrid on pettynyt markkinaoikeuden päätökseen. Fingrid perehtyy seuraavaksi tarkemmin päätöksen perusteluihin ja arvioi mahdolliset jatkotoimet.



Lisätietoja

Antti Keskinen, johtaja, sähkömarkkinat, puh. 040 683 1870

Asta Sihvonen-Punkka, toimitusjohtaja, puh. 050 573 9053



Aiheeseen liittyvät tiedotteet

Energiavirastolta päätös tasevastaavien vakuusmallista, 20.12.2023

Fingrid hakee markkinaoikeudesta muutosta Energiaviraston päätökseen tasevastaavien vakuusmallista, 2.1.2024