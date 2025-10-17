Pohjois-Savossa syyskuussa 12 921 työtöntä työnhakijaa
Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Pohjois-Savossa syyskuussa 11,4 %. Työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi Pohjois-Savossa koko maata voimakkaammin.
Pohjois-Savossa oli syyskuun lopussa 12 921 työtöntä työnhakijaa, mikä on 1 462 työtöntä työnhakijaa enemmän kuin vuosi sitten (12,8 %). Näistä lomautettuja oli 692, mikä on 300 lomautettua vähemmän kuin viime vuonna samaan aikaan (-30,2 %). Työttömien määrä koko maassa kasvoi 10,4 %. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Pohjois-Savossa syyskuussa 11,4 %, mikä on 1,2 prosenttiyksikköä viime vuotta korkeampi. Koko maan työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli syyskuussa myös 11,4 %.
Ylä-Savossa 83:lla (4 %), Kuopion seutukunnassa 1 116:lla (16 %), Koillis-Savossa 51:llä (19 %), Varkauden seutukunnassa 160:llä (11 %) ja Sisä-Savossa 52:lla (11 %).
Nuoria, alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli syyskuun lopussa 1 878, mikä on 432 enemmän kuin vuosi sitten (29,9 %). Pitkäaikaistyöttömiä eli yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita oli Pohjois-Savossa syyskuun lopussa 5 473, mikä on 1 439 enemmän kuin vuosi sitten (35,7 %). Pitkäaikaistyöttömistä alle 25-vuotiaita oli syyskuussa 396, mikä on 207 pitkäaikaistyötöntä nuorta enemmän kuin vuosi sitten (109,5 %).
Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin kuntien työllisyyspalveluihin syyskuun aikana 1 155, mikä on 91 työpaikkaa enemmän kuin vuosi sitten (8,6 %). Edelliseen kuukauteen verrattuna uusien avoimien työpaikkojen määrä kasvoi 223 työpaikalla.
Jaakko Honkalampi
Tutkija
Pohjois-Savon ELY-keskus
Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on valtion viranomainen, joka edistää alueellista kehittämistä hoitamalla elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä.
