Pohjois-Savossa syyskuussa 12 921 työtöntä työnhakijaa

Pohjois-Savossa oli syyskuun lopussa 12 921 työtöntä työnhakijaa, mikä on 1 462 työtöntä työnhakijaa enemmän kuin vuosi sitten (12,8 %). Näistä lomautettuja oli 692, mikä on 300 lomautettua vähemmän kuin viime vuonna samaan aikaan (-30,2 %). Työttömien määrä koko maassa kasvoi 10,4 %. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Pohjois-Savossa syyskuussa 11,4 %, mikä on 1,2 prosenttiyksikköä viime vuotta korkeampi. Koko maan työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli syyskuussa myös 11,4 %.

Ylä-Savossa 83:lla (4 %), Kuopion seutukunnassa 1 116:lla (16 %), Koillis-Savossa 51:llä (19 %), Varkauden seutukunnassa 160:llä (11 %) ja Sisä-Savossa 52:lla (11 %).

Nuoria, alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli syyskuun lopussa 1 878, mikä on 432 enemmän kuin vuosi sitten (29,9 %). Pitkäaikaistyöttömiä eli yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita oli Pohjois-Savossa syyskuun lopussa 5 473, mikä on 1 439 enemmän kuin vuosi sitten (35,7 %). Pitkäaikaistyöttömistä alle 25-vuotiaita oli syyskuussa 396, mikä on 207 pitkäaikaistyötöntä nuorta enemmän kuin vuosi sitten (109,5 %).

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin kuntien työllisyyspalveluihin syyskuun aikana 1 155, mikä on 91 työpaikkaa enemmän kuin vuosi sitten (8,6 %). Edelliseen kuukauteen verrattuna uusien avoimien työpaikkojen määrä kasvoi 223 työpaikalla.