Hyvä kognitiivinen toimintakyky voi edistää aivovammasta toipumista
HUSin neurokirurgian tutkimus osoittaa, että hyvä kognitiivinen kapasiteetti ennen aivovammaa voi parantaa toipumismahdollisuuksia. Heikompi kognitiivinen kapasiteetti saattaa puolestaan lisätä riskiä saada aivovamma.
Suomessa todetaan vuosittain 15 000–20 000 uutta aivovammatapausta. Jopa joka toiselle aivovammapotilaalle kehittyy pitkäaikaisia oireita, jotka rajoittavat toimintakykyä ja arjessa selviytymistä.
Aivovammasta toipuminen on yksilöllistä ja siihen vaikuttavat monet tekijät, kuten vamman vaikeusaste, ikä ja perinnölliset ominaisuudet. HUSissa tehty tutkimus tuo esiin, että myös aivovammaa edeltävä kognitiivinen kapasiteetti, eli kyky käsitellä tietoa, ratkaista ongelmia ja hahmottaa ympäristöä, voi vaikuttaa merkittävästi aivovamman jälkeiseen toimintakykyyn.
Aiemmissa tutkimuksissa on viitteitä siitä, että korkeampi kognitiivinen kapasiteetti ennen vammaa suojaa jälkioireilta. Rekisteritutkimuksissa on havaittu myös, että heikko kognitiivinen kapasiteetti ennen vammaa on yhteydessä suurempaan aivovammariskiin. Vammaa edeltävän kognitiivisen kapasiteetin mittaaminen on kuitenkin ollut haastavaa, sillä potilaiden kognitiivista toimintakykyä tutkitaan yleensä vasta aivovamman jälkeen.
Puolustusvoimien testitulokset ja Aivovammarekisterin tiedot avasivat uuden tutkimusmahdollisuuden
Tutkimuksessa hyödynnettiin Puolustusvoimien P1-peruskoetta, joka mittaa kognitiivista kapasiteettia kaikilta Suomessa asepalvelukseen astuvilta. Tutkijat yhdistivät vuosina 1982–2015 kerätyt testitulokset Helsingin yliopistollisen sairaalan Aivovammarekisterin tietoihin vuosilta 1997–2020.
Aineistosta löytyi 377 miespuolista potilasta, joilta oli mitattu kognitiivinen kapasiteetti ennen vammaa ja joiden toipumista arvioitiin puoli vuotta traumaattisen aivovamman jälkeen Glasgow Outcome Scale -asteikolla. Tulokset osoittivat, että korkeampi testitulos oli yhteydessä parempaan toipumiseen. Lisäksi aivovamman saaneiden testitulokset olivat keskimäärin matalampia kuin verrokkiryhmällä.
”Tuloksemme korostavat kognitiivisen kapasiteetin merkitystä sekä aivovamman ennaltaehkäisyssä että kuntoutuksessa. Hyvä kognitiivinen lähtötaso voi suojata aivovamman jälkivaikutuksilta ja edistää toipumista”, tiivistää väitöskirjatutkija Wivi Taalas, joka tekee HUSissa tutkimusta neurokirurgien, dosenttien Rahul Raj’n ja Jari Siirosen ohjauksessa.
Tutkimusartikkeli:
The Role of Preinjury Cognitive Function in Future Traumatic Brain Injury and Functional Recovery. Julkaistu 16. lokakuuta 2025 American Academy of Neurologyn lääketieteellisessä lehdessä Neurologyssa.
Yliopistollisessa sairaalassa tutkimus on osa hoitoa: arvioimme ja kehitämme jatkuvasti hoitoa tieteelliseen tutkimusnäyttöön ja potilaskokemukseen perustuen. Teemme HUSissa tiivistä tutkimusyhteistyötä Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan kanssa. Julkaisemme vuosittain noin 2400 vertaisarvioitua tutkimusta, joita nostamme esiin uutisissamme.
HUSin mediapalvelu palvelee mediaa ma–to klo 10–16, pe klo 10–15 numerossa 050 427 2875 tai sähköpostitse viestinta@hus.fi.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Wivi TaalasLääketieteen kandidaatti, Bachelor of Sciencewivi.anna.sofia.taalas@ut.ee
Rahul RajDosentti, neurokirurgian erikoislääkäri, HUSin Neurokeskusrahul.raj@hus.fi
Jari SiironenDosentti, neurokirurgian erikoislääkäriHUSin Neurokeskusjari.siironen@hus.fi
Tietoja julkaisijasta
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala on Suomen suurin erikoissairaanhoidon toimija. Osaamisemme on kansainvälisesti tunnettua ja tunnustettua. Yliopistollisena sairaalana tutkimme ja kehitämme jatkuvasti hoitomenetelmiämme sekä toimintaamme.
HUSissa saa vuosittain hoitoa lähes 700 000 potilasta. Meillä työskentelee yli 27 000 ammattilaista potilaiden parhaaksi. Vastaamme erikoissairaanhoidon järjestämisestä Uudellamaalla. Lisäksi meille on keskitetty koko Suomen ja Etelä-Suomen yhteistyöalueen monien harvinaisten ja vaikeiden sairauksien hoito.
HUS – Vaikuttavinta hoitoa
HUSin mediapalvelu palvelee mediaa ma–to klo 10–16, pe klo 10–15 numerossa 050 427 2875 tai sähköpostitse viestinta@hus.fi
hus.fi
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta HUS
Valviras beslut om tillgången till icke brådskande specialiserad sjukvård är mycket hårt9.10.2025 12:10:08 EEST | Pressmeddelande
Den budgetram som HUS-sammanslutningen har fått gör det inte möjligt att avhjälpa vårdköerna. Målet under 2024–2025 har varit att i bästa fall stoppa en ökning av vårdköerna. Tillgången till vård har ändå förbättrats betydligt.
Valviran päätös kiireettömään erikoissairaanhoitoon pääsystä erittäin ankara9.10.2025 12:10:08 EEST | Tiedote
HUS-yhtymälle annettu talousarvioraami ei mahdollista hoitojonojen purkamista. Vuosina 2024−2025 tavoitteena on ollut parhaimmillaan hoitojonojen kasvun pysäyttäminen. Hoitoonpääsyä on silti onnistuttu parantamaan merkittävästi.
Unga vuxna som genomgått en transplantation i barndomen behöver flera läkemedel mot kroniska sjukdomar9.10.2025 08:13:26 EEST | Pressmeddelande
I en nyligen färdigställd studie framgick det att personer som genomgått en transplantation som barn har högre benägenhet för långvariga sjukdomar än den övriga befolkningen och behöver flera läkemedel mot kroniska sjukdomar än andra personer i samma ålder.
Lapsuudessa elinsiirron saaneet nuoret aikuiset tarvitsevat enemmän lääkkeitä kroonisiin sairauksiin9.10.2025 08:13:26 EEST | Tiedote
Vasta valmistuneessa tutkimuksessa selvisi, että lapsena elinsiirron saaneet ovat muuta väestöä alttiimpia pitkäaikaisille sairauksille, ja tarvitsevat enemmän lääkkeitä kroonisiin sairauksiin kuin muut samanikäiset.
Den palliativa vården för barn utvecklas aktivt8.10.2025 08:39:53 EEST | Pressmeddelande
Palliativ vård för barn och unga är övergripande vård, där hela familjen beaktas. Vi HUS utvecklas den palliativa vården för barn aktivt bland annat inom det europeiska projektet PALLIAKID. Projektets syfte är att ännu bättre än tidigare identifiera patienter som har nytta av palliativ vård.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme