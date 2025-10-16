Satamatunnelin asemakaava on valmis – tarkistettu kaavaehdotus päätöksentekoon

Rakentamisen vaikutuksia selvitetty laajasti



Vuonna 2022 aloitetun asemakaavan laatiminen on nyt sen viimeisessä vaiheessa. Helsingin kaupungin ja Helsingin sataman tavoitteena on, että tunnelin ympäristövaikutukset jäävät mahdollisimman pieniksi. Suunnittelutyössä on jo aiemmin onnistuttu vähentämään tunnelin ympäristövaikutuksia, ja nyt jatkosuunnittelussa on muun muassa saatu lyhennettyä betonitunneliosuuden pituutta. Ilmarisen rakennuksen ja Lapinlahden puiston väliin kaivettava alue sijoittuu siis aiempaa pienemmälle alueelle. Tunneli tullaan maisemoimaan rakentamisen jälkeen.

Suunnittelua on tehty tiiviissä yhteistyössä viranomaisten kanssa. Esille nousseet näkökulmat on huomioitu selvittämällä rakentamisen vaikutuksia laajasti, ja nyt päivitetyn kaavan merkintöihin ja määräyksiin on tehty myös pieniä muutoksia. Ne varmistavat osaltaan ympäristövaikutusten minimoimisen kulttuuri- ja luontoarvoiltaan merkittävälle alueelle. Asemakaavan nähtävilläolon jälkeen on esimerkiksi vielä tarkennettu Länsibaanan linjausta niin, että se kulkee mahdollisimman paljon tunnelin kansirakenteiden päällä, jolloin suurempi osa puistoa ja siellä kasvavia mukulakirvelikasvustoja säilyy.

Eteläsatama kaupunkilaisten käyttöön



Tunneli on tärkeä osa laajempaa satamatoimintojen uudistamista. Kaupungin ja sataman yhteisenä tavoitteena on vahvistaa koko Suomelle tärkeän sataman toimintaedellytyksiä ja parantaa eteläisen Helsingin liikenteen sujuvuutta.

Tavoitteena on, että 2030-luvulla kaikki Tallinnan laivat lähtevät Länsisatamasta ja Tukholman laivat Katajanokalta. Uudistus kasvattaa liikennemääriä Länsisatamassa useita kymmeniä prosentteja, mutta vähentää vastaavasti Helsingin keskustassa laivoihin liittyvää liikennettä noin 75 prosenttia. Tämä johtuu siitä, että Tallinnan laivoilla on auto- ja rahtiliikennettä huomattavasti enemmän kuin Tukholman laivoilla.

Uudistukset avaavat kaupungille mahdollisuuden kehittää Eteläsatamaa kaupunkilaisten käyttöön. Merelliselle alueelle ollaan suunnittelemassa julkisia kaupunkitiloja sekä kulttuuri- ja museorakennuksia. Paraatipaikalla oleva alue liittyy paremmin osaksi keskustan kaupunkirakennetta, ja vahvistaa sen elinvoimaisuutta. Kaupunkilaisille ja matkailijoille aukeaa rantareitti Kauppatorilta Kaivopuistoon.

Lopullisen päätöksen Satamatunnelin asemakaavasta tekee kaupunginvaltuusto. Tavoitteena on, että valtuusto päättää asiasta vuoden 2026 alkupuolella. Suunnitellun aikataulun mukaan tunneli olisi käytössä vuonna 2032.