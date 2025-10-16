Satamatunnelin asemakaava on valmis – tarkistettu kaavaehdotus päätöksentekoon
Länsisatamasta Länsiväylälle kulkevan Satamatunnelin asemakaavoitus on edennyt loppusuoralle. Tunneli parantaa Jätkäsaaren ja eteläisen Helsingin liikenteen sujuvuutta sekä vapauttaa Eteläsataman alueita kaupunkilaisten käyttöön. Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee tarkistettua kaavaehdotusta 21. lokakuuta.
Rakentamisen vaikutuksia selvitetty laajasti
Vuonna 2022 aloitetun asemakaavan laatiminen on nyt sen viimeisessä vaiheessa. Helsingin kaupungin ja Helsingin sataman tavoitteena on, että tunnelin ympäristövaikutukset jäävät mahdollisimman pieniksi. Suunnittelutyössä on jo aiemmin onnistuttu vähentämään tunnelin ympäristövaikutuksia, ja nyt jatkosuunnittelussa on muun muassa saatu lyhennettyä betonitunneliosuuden pituutta. Ilmarisen rakennuksen ja Lapinlahden puiston väliin kaivettava alue sijoittuu siis aiempaa pienemmälle alueelle. Tunneli tullaan maisemoimaan rakentamisen jälkeen.
Suunnittelua on tehty tiiviissä yhteistyössä viranomaisten kanssa. Esille nousseet näkökulmat on huomioitu selvittämällä rakentamisen vaikutuksia laajasti, ja nyt päivitetyn kaavan merkintöihin ja määräyksiin on tehty myös pieniä muutoksia. Ne varmistavat osaltaan ympäristövaikutusten minimoimisen kulttuuri- ja luontoarvoiltaan merkittävälle alueelle. Asemakaavan nähtävilläolon jälkeen on esimerkiksi vielä tarkennettu Länsibaanan linjausta niin, että se kulkee mahdollisimman paljon tunnelin kansirakenteiden päällä, jolloin suurempi osa puistoa ja siellä kasvavia mukulakirvelikasvustoja säilyy.
Eteläsatama kaupunkilaisten käyttöön
Tunneli on tärkeä osa laajempaa satamatoimintojen uudistamista. Kaupungin ja sataman yhteisenä tavoitteena on vahvistaa koko Suomelle tärkeän sataman toimintaedellytyksiä ja parantaa eteläisen Helsingin liikenteen sujuvuutta.
Tavoitteena on, että 2030-luvulla kaikki Tallinnan laivat lähtevät Länsisatamasta ja Tukholman laivat Katajanokalta. Uudistus kasvattaa liikennemääriä Länsisatamassa useita kymmeniä prosentteja, mutta vähentää vastaavasti Helsingin keskustassa laivoihin liittyvää liikennettä noin 75 prosenttia. Tämä johtuu siitä, että Tallinnan laivoilla on auto- ja rahtiliikennettä huomattavasti enemmän kuin Tukholman laivoilla.
Uudistukset avaavat kaupungille mahdollisuuden kehittää Eteläsatamaa kaupunkilaisten käyttöön. Merelliselle alueelle ollaan suunnittelemassa julkisia kaupunkitiloja sekä kulttuuri- ja museorakennuksia. Paraatipaikalla oleva alue liittyy paremmin osaksi keskustan kaupunkirakennetta, ja vahvistaa sen elinvoimaisuutta. Kaupunkilaisille ja matkailijoille aukeaa rantareitti Kauppatorilta Kaivopuistoon.
Lopullisen päätöksen Satamatunnelin asemakaavasta tekee kaupunginvaltuusto. Tavoitteena on, että valtuusto päättää asiasta vuoden 2026 alkupuolella. Suunnitellun aikataulun mukaan tunneli olisi käytössä vuonna 2032.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Otso Huhtala
Arkkitehti
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
09 31037296, otso.huhtala@hel.fi
Mihail Tchitcherin
Hankeviestintäpäällikkö
Helsingin Satama
040 515 1137, mihail.tchitcherin@portofhelsinki.fi
Linkit
- Kaupunkiympäristölautakunta 21.10.2025
- Hel.fi: Satamatunneli
- Helsingin Satama: Tulevaisuuden satama
- Hel.fi: Liito-oravien ydinalueen puut säästyvät Lapinlahden puistossa – Satamatunnelin linjausta tarkennettu (21.10.2024)
- Helsingin Sataman lyhyt video satamatunnelista ja satamien uudelleen järjestelyistä
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
PL 58200, 00099 Helsingin kaupunki
09 310 2611
http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto
Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii Helsingin kaupunkiympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, rakennusvalvonnasta sekä ympäristöön liittyvistä palveluista.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
Kottby idrottspark blir en plats även för evenemang16.10.2025 11:13:33 EEST | Pressmeddelande
Helsingfors stad vill utveckla Kottby idrottspark till en ännu mångsidigare idrotts- och evenemangspark med både bättre idrottstjänster och möjlighet att ordna storevenemang. Just nu utarbetas en allmän plan för idrottsparken. Stadsborna kan dela med sig av sina tankar och idéer om utvecklingen av parken genom en webbenkät och en workshop.
Käpylän liikuntapuistoon koti myös tapahtumille16.10.2025 11:13:33 EEST | Tiedote
Käpylän liikuntapuistosta halutaan kehittää entistä monipuolisempi liikunta- ja tapahtumapuisto, jossa on parempien liikuntapalvelujen lisäksi mahdollista järjestää suurtapahtumia. Liikuntapuistolle tehdään parhaillaan yleissuunnitelmaa. Kaupunkilaiset voivat kertoa ajatuksiaan ja ideoitaan puiston kehittämisestä verkkokyselyssä ja työpajassa.
Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston päätökset 9.10.20259.10.2025 18:37:33 EEST | Tiedote
Kokouksen päätöstiedote (yhteenveto tehdyistä päätöksistä) on julkaistu kaupungin verkkosivuilla: Päätöstiedote 9.10.2025 » Päätöstiedote näkyy verkkosivuilla siihen asti kun kokouksen pöytäkirja julkaistaan. Pöytäkirja korvaa valmistuttuaan päätöstiedotteen. Jaosto kokoontuu seuraavan kerran torstaina 23.10.2025.
Helsingfors har som mål att spara en energimängd som motsvarar den årliga förbrukningen i 36 000 enrummare9.10.2025 13:02:19 EEST | Pressmeddelande
Helsingfors stad fortsätter målmedvetet sitt energieffektivitetsarbete genom att ansluta sig till energieffektivitetsavtalet för den offentliga sektorn 2026–2035. Flera av stadens ägda bolag ansluter sig till energieffektivitetsavtal inom sin egen sektor.
Helsingin tavoitteena säästää 36 000 yksiön vuosikulutuksen verran energiaa9.10.2025 13:02:19 EEST | Tiedote
Helsingin kaupunki jatkaa määrätietoista energiatehokkuustyötään liittymällä julkisen alan energiatehokkuussopimukseen vuosille 2026–2035. Myös useat kaupungin omistamat yhtiöt liittyvät oman alansa energiatehokkuussopimuksiin.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme