Uusi päihdetyömalli tukee kehitysvammaisia – selkokielinen opas ja palvelupolku parantavat hoidon saavutettavuutta
Kehitysvammaisten päihdeongelmat jäävät usein tunnistamatta, ja palvelujärjestelmä ei kykene vastaamaan heidän erityistarpeisiinsa. Diakonissalaitos on vastannut tähän haasteeseen kehittämällä uuden päihdetyömallin, joka yhdistää selkokieliset menetelmät, palvelumuotoilun ja sektorirajat ylittävän yhteistyön.
Diakonissalaitoksella on kehitetty uusi päihdetyön toimintamalli, joka vastaa kehitysvammaisten henkilöiden erityistarpeisiin.
Kehitysvammaisten päihdeongelmat jäävät usein tunnistamatta, ja palvelujärjestelmä ei kykene vastaamaan heidän tarpeisiinsa. Päihdepalveluissa pitää vahvistaa neuropsykiatrisesti oireilevien kehitysvammaisten kohtaamiseen liittyvää osaamista, eikä vammaispalveluissa aina tunnisteta päihderiippuvuuden riskejä riittävästi. Yhteistyö palveluiden välillä on hajanaista, mikä johtaa hoidon katkeamiseen jo varhaisessa vaiheessa.
”Kehitysvammaisella henkilöllä on oikeus saada päihdehoitoa, joka on ymmärrettävää ja hänelle soveltuvaa. Uusi malli auttaa ammattilaisia rakentamaan hoitopolun, joka tukee asiakasta hänen omista lähtökohdistaan käsin”, sanoo Diakonissalaitoksen projektipäällikkö Jarno Keskinen.
Malli syntyi vuosina 2023–2025 toteutetussa STEA-rahoitteisessa hankkeessa, jonka tavoitteena oli parantaa päihdepalveluiden saavutettavuutta ja vaikuttavuutta tälle usein näkymättömäksi jäävälle asiakasryhmälle. Hankkeen keskeisiä yhteistyökumppaneita olivat Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue ja Helsingin kaupunki.
Palvelupolku yhdistää ammattilaiset asiakkaan tueksi
Yhteiskehittämisen tuloksena syntyi päihdepalvelupolku, joka auttaa päihde- ja vammaispalveluiden ammattilaisia hahmottamaan roolinsa ja vastuunsa hoitoprosessissa. Polku tukee palveluiden integraatiota ja asiakaslähtöisyyttä, ja sen avulla kehitysvammaiset asiakkaat saavat tarvitsemansa tuen oikea-aikaisesti ja tarkoituksenmukaisesti.
”Päihdepalvelupolku ei ole vain työkalu vaan se on lupaus siitä, että asiakkaan rinnalla kuljetaan koko hoitoprosessin ajan”, projektipäällikkö Keskinen toteaa.
“Mikäli palvelupolku ei ole kunnossa, jäävät kehitysvammaiset asiakkaat edelleen päihdepalveluiden ulkopuolelle”, hän jatkaa.
Päihdepalvelupolun yleismallia voidaan hyödyntää valtakunnallisesti, mutta sen vaikuttavuus edellyttää jatkuvaa ylläpitoa ja kehittämistä. Todellinen muutos syntyy vasta käytännön työssä, kun malli elää asiakkaiden ja ammattilaisten tarpeiden mukana.
Selkokielinen opas ja visuaaliset työkalut tukevat ymmärrystä
Hankkeessa tuotettiin myös Opas päihdetyöhön – menetelmiä selkokielellä, joka tarjoaa konkreettisia työkaluja yksilö- ja ryhmämuotoiseen päihdetyöhön. Selkokieli ja -kuvitus tekevät materiaalista saavutettavaa ja ymmärrettävää, mikä tukee asiakkaan motivoitumista ja sitoutumista hoitoon. Menetelmäoppaan lisäksi julkaistaan selkokielelle mukautettu DUDIT (Drug Use Disorders Identification Test) -verkkotesti huumeiden käytöstä.
Selkokeskuksen arvion mukaan jopa 14 prosenttia suomalaisista hyötyy selkokielestä. Oppaan menetelmät soveltuvat kehitysvammaisten lisäksi myös muille asiakasryhmille, kuten ikääntyneille, muistisairaille, neurokirjon henkilöille ja kielenoppijoille.
Tutustu materiaaleihin
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jarno KeskinenProjektipäällikkö
Päihdetyömalli kehitysvammaisille henkilöille
Jenni SarolahtiViestintäpäällikkö
Diakonissalaitoksen yleishyödyllinen toiminta (mm. nuoret, katutyö, päihteet, paperittomat, kidutettujen kuntoutus, Itä-Euroopan liikkuva väestö, kansalaistoiminta)
Diakonissalaitos toimii rohkeasti ihmisarvon puolesta yhteiskuntaa uudistaen
Olemme jo lähes 160 vuoden ajan kehittäneet kunnianhimoisesti luovia ratkaisuja yksilön arkeen ja yhteiskunnan haasteisiin. Yhdessä yhteiskunnallisen yrityksemme Rinnekotien kanssa elämme rinnalla, luomme kohtaamisia ja yhteisöjä, joissa jokainen löytää paikkansa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Diakonissalaitos
Väkivaltaisen radikalisoitumisen ehkäisy vaatii luottamusta, ymmärrystä ja konkreettisia ratkaisuja20.10.2025 09:12:23 EEST | Tiedote
Yhä useammat ammattilaiset kohtaavat työssään väkivaltaiseen radikalisoitumiseen liittyviä ilmiöitä. Diakonissalaitos tarjoaa konkreettisia työkaluja ja menetelmiä, joilla voidaan tukea yksilöitä muutoksessa, ehkäistä väkivaltaistuneita asenteita ja vahvistaa yhteisöjen resilienssiä. Exit-työ on osa laajempaa yhteiskuntarauhan rakentamista, jossa ammattilaisten ja yhteisöjen rooli on keskeinen.
Kadulla ei kuntoudu – näillä keinoilla asunnottomuus poistetaan14.10.2025 13:34:03 EEST | Tiedote
Asunnottomien yötä vietetään perjantaina 17.10. Asunnottomien määrä kääntyi vuonna 2024 nousuun ensi kertaa sitten vuoden 2012. Samaan aikaan päihdetilanne kaduilla on pahentunut ratkaisevasti. Tilanne on haastava, mutta ratkaisujakin on, toteavat Diakonissalaitoksen ja Rinnekotien asiantuntijat.
Diakonissalaitos ja valtiovarainministeriön Avoin hallinto yhteistyöhön tulevaisuusvallan laajentamiseksi13.10.2025 14:00:17 EEST | Tiedote
Demokratia tarvitsee kaikkien ääntä. Diakonissalaitos ja valtiovarainministeriön Avoimen hallinnon toimintaohjelma aloittavat yhteisen kehittämistyön, jonka tavoitteena on saada haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten ääntä päätöksentekoon ja samalla linkittää Diakonissalaitoksen kehittämä osallistavan tulevaisuustyön malli osaksi valtionhallinnon kehittämistyötä.
Muistutus // Asunnottomien yön tutustumisretki: asunnottomuus lisääntyy ja päihdetilanne kaduilla raaistuu – mikä ratkaisuksi?9.10.2025 16:43:17 EEST | Kutsu
Asunnottomien määrä kääntyi vuonna 2024 nousuun ensi kertaa sitten vuoden 2012. Samaan aikaan päihdetilanne kaduilla on pahentunut ratkaisevasti. Tilanne on haastava, mutta ratkaisujakin on. Tervetuloa 16.10.2025 tutustumisretkelle näkemään ja kuulemaan, mitä on asunnottomien ja asunnottomuustyön arki tänä päivänä.
Diakonissalaitos avaa Vantaalle kohtaamispaikan päihteitä käyttäville nuorille – tulossa myös tutkimus1.10.2025 14:00:00 EEST | Tiedote
Diakonissalaitos avaa tänään Vantaan Myyrmäkeen kohtaamispaikan päihteitä käyttäville, alle 25-vuotiaille nuorille. Katutasossa nuori voi viettää aikaa vertaistensa kanssa sekä saada ammattilaisen apua päihdeongelmaan, tukea palveluihin pääsemiseen ja muihin mahdollisiin tarpeisiinsa. Katutason päivittäisestä toiminnasta päättävät nuoret itse. Samalla tehdään tutkimusta nuorten päihdetyön vaikuttavuudesta. Diakonissalaitos toimii nuorten päihdekuolemien vähentämiseksi ja päihteiden käyttäjien kohtaaman stigman lieventämiseksi.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme