Yritysten ja kuluttajien maksukyky kohentui – maksumuistutuksia silti aiempaa enemmän
Intrumin tuoreen Insight-katsauksen mukaan yritysten ja kuluttajien maksukyky on perintäonnistumien perusteella parantunut alkuvuoteen verrattuna. Kuluttajaperinnän onnistumat kohenivat maltillisemmin kuin yritysperinnän, mutta suunta on hyvä ja antaa viitteitä kuluttajien maksukyvyn kohenemisesta, vaikka taloustilanne jatkuukin epävarmana. Intrumin laskunvälityksen tiedoista ilmenee, että maksumuistutusten määrät kääntyivät nousuun alkuvuoteen verrattuna, mutta muistutetuista laskuista aiempaa harvempi siirtyi perintään.
Yritysten maksuja siirtyi perintään aiempaa vähemmän kuluvan vuoden kolmannella neljänneksellä, mutta perintään siirtyneiden maksujen summat olivat keskimäärin suurempia edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. Yritysperinnän onnistumalla mitattuna yritysten maksukyky kääntyi nousuun heikon alkuvuoden jälkeen. Maksuviiveitä oli 17 427 yrityksellä, mikä on 5,13 prosenttia kaikista yrityksistä. Maksuviiveellisten yritysten suhteellinen osuus laski 2,43 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna.
– Tyypillisesti maksuviiveellisten yritysten suhteellinen osuus on laskenut vuoden loppua kohden. Jos suunta jatkuu aiempien vuosien mukaisena, tulee maksuviiveellisten yritysten osuus putoamaan alhaisimmalle tasolle vuoden 2022 jälkeen. Toisaalta tilastoihin vaikuttaa myös se, että suurten konkurssimäärien myötä suuri määrä maksukyvyttömiä yrityksiä on lopettanut toimintansa, Intrumin perintäpalvelujen päällikkö Reetta Lehessaari sanoo.
Kuluttajien maksukyvyssä lievää kohenemista
Kuluttajien perintätapausten määrät kasvoivat hieman ja perintään siirtyneet maksut olivat keskimäärin pienempiä edelliseen kvartaaliin verrattuna. Henkilöasiakkaiden perintäonnistuman perusteella kuluttajien maksukyky elpyi yritysten maksukykyä maltillisemmin, mutta useita vuosia jatkunut laskeva trendi näyttää taittuneen.
– Nähtäväksi jää, onko kyseessä pysyvämpi muutos. Vuodesta 2022 kasvuaan jatkanut kotitalouksien säästämisaste kertoo kuluttajien edelleen suhtautuvan epävarmasti talouteen, eikä isoja hankintoja uskalleta tehdä, mikä on varsin ymmärrettävää työttömyysasteen pysytellessä edelleen korkeana ja konkurssien määrien jatkaessa kasvua. Talouden piristyminen näkyy kuitenkin yleensä kuluttajien taloudessa varsin pitkällä viiveellä, Lehessaari arvioi.
Maksumuistutuksia tarvittiin aiempaa enemmän
Luotonhallintayhtiö Intrumin laskunvälityksen tiedoista ilmenee, että maksumuistutusten määrät kääntyivät alkuvuoden positiivisen kehityksen jälkeen uudelleen nousuun. Hyvä uutinen kuitenkin on, että muistutusten jälkeen aiempaa harvempi maksuista siirtyi perintään. Kaikista saatavista perintään siirtyneiden maksujen määrät ovat pysyneet koko vuoden samalla tasolla.
– Maksumuistutusten määrien nousu voi ennakoida perintätapausten määrien voimakkaampaa kasvua ja maksukyvyn heikkenemistä uudelleen loppuvuotta kohden. Toisaalta elinkeinoelämän luottamusindikaattoreissa nähtävä positiivinen kehitys erityisesti teollisuuden ja rakennusalan näkymissä lisää uskoa talouden elpymiseen, Lehessaari toteaa.
Tietoa Intrum Insight -katsauksesta
Intrum Insight on luotonhallintayhtiö Intrum Oy:n neljännesvuosittain julkaisema katsaus Suomen taloustilanteesta ryyditettynä luotonhallinnan ja maksamisen tilastoilla Intrumin laskunvälityksen ja perinnän datasta.
Lataa vuoden 2025 kolmannen neljänneksen Intrum Insight -katsaus
