Yritysten ja kuluttajien maksukyky kohentui – maksumuistutuksia silti aiempaa enemmän

Tutkimus: Yritykset hyödyntävät aiempaa enemmän luottotietopalveluja 24.4.2025 08:05:00 EEST | Tiedote

Viime vuoteen verrattuna moni yritys onnistui saavuttamaan tavoitteensa usealla mittarilla ja tavoittelee sinnikkäästi kasvua epävarmuudesta huolimatta. Kauppasota voi kuitenkin kampittaa yritysten kasvuhaaveet ja haalistaa aiemmat onnistumiset kaukaiseksi muistoksi. Yrityksissä varaudutaankin nyt talouden häiriöihin kustannussäästöillä, myynnin vahvistamisella ja saatavien nopealla kotiuttamisella. Osana varautumista maksuviiveitä torjutaan aiempaa tarmokkaammin erityisesti annakkomaksujen ja luottotietopalvelujen avulla, kertoo luotonhallintayhtiö Intrumin julkaisema Eurooppalainen yritysten maksutaparaportti.