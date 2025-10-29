Siltalan kevään 2026 uutuuskirjat

Kotimainen kaunokirjallisuus

Johanna Annolan historiallinen romaani Langenneiden naisten talo vie 1800-luvun lopun Helsinkiin, suojakodin elämään. Annola yhdistää historiantutkijan tietämyksensä kaunokirjalliseen taitoon tavalla, joka lumoaa lukijansa. Kirja on itsenäinen jatko-osa romaanille Valkenee kaukainen ranta (2024).

Langenneiden naisten talo ilmestyy helmikuussa.

Antti Hurskainen keskustelee Juha Seppälän kirjallisen tuotannon kanssa esseeteoksessaan Musta rauha ja muita esseitä Juha Seppälästä. Tekstit auttavat hahmottamaan Seppälän mittavan tuotannon painoarvoa kotimaisessa kirjallisuudessa.

Musta rauha ilmestyy tammikuussa.

Kun kuolema ja syntymä menevät päällekkäin ja sisäkkäin, rikkoutuu tunteita, rikkoutuu mittareita. Juuli Niemen väkevä ja lumovoimainen runokokoelma Pieniä eläimiä särkee lukijansa sydämen – ja parantaa sen.

Pieniä eläimiä ilmestyy tammikuussa.

Runominän vuosi – Kirjoituksia lyriikasta on kriitikko, kulttuuritoimittaja Vesa Rantaman ylistyslaulu runon lukemiselle. Esikoiskirjassaan Rantaman asiantuntevat esseet osoittavat, että runous on silkkaa potentiaalia, jolla voi muuttaa maailman. Ainakin omansa.

Runominän vuosi ilmestyy maaliskuussa.

Tulikristalli ja muita novelleja päättää Harry Salmenniemen kehutun novellikokoelmien sarjan. Kokoelmassa kirjailijat ja kirjallisuus ovat umpikujassa, kun taas kuralätäköt mitä viehättävintä. Aikuiset käyttäytyvät tökerösti, ja Salmenniemi on itse kaikista tökeröin.

Tulikristalli ilmestyy tammikuussa.

Käännetty kaunokirjallisuus

Philippe Collinin romaani Ritzin baarimestari on uskomaton, tositapahtumiin perustuva tarina juutalaisesta loistohotellin baarimestarista natsien miehityksen keskellä. Kansainvälisen menestyskirjan on suomentanut Saana Rusi.

Ritzin baarimestari ilmestyy helmikuussa.

Tara Menonin esikoisromaani Upoksissa on sydäntäsärkevä kertomus ystävyydestä, surusta ja kuolevista valtameristä. Kun kuusivuotias Marissa menettää äitinsä, hän muuttaa meribiologi-isänsä kanssa pienelle saarelle Thaimaan rannikolle. Parhaan ystävänsä kanssa he tutkivat saaren koralliriuttojen hauraita ihmeitä. Tapaninpäivänä 2004 tsunami iskee maihin ja tempaa tytöt mukaansa. Kahdeksan vuotta myöhemmin aikuinen Marissa kohtaa New Yorkissa nuoruutensa trauman hurrikaani Sandyn lähestyessä. Suomennos Kaisa Kattelus.

Upoksissa ilmestyy maaliskuussa.

Ranskan suosituimman kirjailijan Guillaume Musson uusin dekkarisuomennos Seinen tuntematon tarjoaa jälleen mahdottomalta vaikuttavan mysteerin. Nuori nainen nostetaan Seinestä muistinsa menettäneenä. DNA-testit ja valokuvat paljastavat naisen maailmankuuluksi pianistiksi Milena Bergmaniksi. Bergman on kuitenkin kuollut jo vuotta aiemmin lento-onnettomuudessa. Miten joku voi olla yhtä aikaa sekä kuollut että elossa? Suomennos Lotta Toivanen.

Seinen tuntematon ilmestyy helmikuussa.

Tietokirjallisuus

Patti Smithin uusi muistelmateos Enkelten leipää vie lukijan unohtumattomalle matkalle taiteilijan elämään ja näyttää, miten sairastelevaisesta lapsesta kasvoi ikoninen muusikko. Suomennos Antti Nylén.

Enkelten leipää ilmestyy huhtikuussa.

Paco Cerdán palkittu teos José Antonio Primo de Rivera – Läsnä! näyttää, millainen oli historian unohtama Espanja. Teos seuraa fasistisen falangisti-puolueen perustajan José Antonio Primo de Riveran hauta-arkun kulkuetta sisällissodan jälkeen, läpi raunioituneiden kylien. Kirjassa sodan häviäjät pääsevät ääneen.

José Antonio Primo de Rivera – Läsnä! ilmestyy maaliskuussa.

Antti Helanterän Muistiinmerkintöjä Moskovasta piirtää sukupolven mittaisen Venäjän kehityksen kaaren Gorbatšovista Putiniin. Helanterä on ulkoasiainneuvos ja ulkoministeriön strategiajohtaja, joka toimi Suomen Moskovan-suurlähettiläänä syyskuusta 2020 elokuuhun 2024. Kirja nojaa laajaan lähdeaineistoon ja Helanterän suurlähettiläskauden aikaisiin päiväkirjamerkintöihin.

Muistiinmerkintöjä Moskovasta ilmestyy helmikuussa.

Palkitun taloushistorioitsijan Markku Kuisman uusin teos Sodan yrityksiä näyttää kaksisuuntaiset kytkökset yritysten, valtioiden ja sotakoneistojen välillä ja kysyy hankalia kysymyksiä moraalisista valinnoista.

Sodan yrityksiä ilmestyy tammikuussa.

