Yrittäjägallup: Ukrainan sodan luoma epävarmuus vaikuttaa yhä vahvasti pk-yrityksiin

"Sota tuntuu laajalti pk-yritysten arjessa. Epävarmuus ja kustannusten nousu ovat vaikeuttaneet monien pk-yritysten toimintaa. Ei ole ihme, että kasvua on ollut vaikea saada aikaan", Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.

Toimialoista tilausten vähentymisestä raportoi noin puolet teollisuuden (51 %), rakentamisen (49 %) ja kaupan (48 %) yrityksistä. Eniten vaikutuksista tilauksiin raportoivat 5–9 hengen yritykset, jotka ovat usein isompien alihankkijoita.

Venäjän hyökkäyssodan vaikutuksista viimeisen vuoden aikana raaka-aineiden hinnannousu (28 %) ja energian hinnan nousu (27 %) korostuvat myös yritysten vastauksissa.

"Sodan jatkuminen näkyy tilauskannassa ja kustannuksissa, vaikka tilanne on helpottunut hieman energian ja raaka-aineiden osalta pari vuoden aikana. Tuotantoketjujen häiriöt ovat onneksi merkittävästi vähentyneet”, Pentikäinen toteaa.

"Moni yrittäjä toimii varovaisesti, koska sota jatkuu eikä ole merkkejä sen loppumisesta. Se näkyy investoinneissa ja on myös ajanut nostamaan hintoja. Jos sota saadaan loppumaan, se voi tuoda merkittävästi vauhtia talouteen”, hän lisää.

Yritykset kokevat sodan vaikutusten kasvaneen

Yrityksiltä kysyttiin, miten vaikutukset ovat muuttuneet sen alun jälkeen. Pk-yrityksistä 20 prosenttia kertoo sodan vaikutusten voimistuneen hieman, yhdeksän prosenttia vahvasti ja 38 prosenttia kokee vaikutusten säilyneen ennallaan.

Voimakasta vaikutusten kasvua raportoidaan Itä-Suomesta sekä rakentamisen alalta.

”Itä-Suomessa sota tuntuu vahvimmin, kun rajakauppa on loppunut eikä matkailijoita tule Venäjältä”, Pentikäinen sanoo.

Tutustu tuloksiin tarkemmin tästä.

Yrittäjägallupin toteutti Verian Suomen Yrittäjien toimeksiannosta. Yrittäjägallupiin vastasi 1 175 pk-yrityksen edustajaa pk-yrityksen edustajaa 1.–8.10.2025. Tulosten luottamusväli on kokonaistulosten osalta 2,9 prosenttiyksikköä suuntaansa.