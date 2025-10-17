Kuntaliitto vetoaa ministeri Ikoseen: parlamentaarinen työ kuntien tulevaisuudesta on käynnistettävä
Kuntaliitto on lähettänyt kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikoselle vetoomuksen parlamentaarisen työn käynnistämiseksi kuntien tulevaisuudesta.
Väestönmurros eli syntyvyyden lasku, ikääntyminen, keskittyvä maahanmuutto ja kaupungistuminen vaikeuttavat ennennäkemättömällä tavalla kuntien mahdollisuuksia järjestää palveluita kuntalaisille. Muutos on vääjäämätön ja merkittävä niin väestöään menettävissä kunnissa kuin vauhdikkaasti kasvavissa kaupungeissakin.
Tilanne on muuttumassa kestämättömäksi. Sen vuoksi on ryhdyttävä välittömästi keskustelemaan siitä, mitä lainsäädännössä kunnille ja kaupungeille asetetut tehtävät tai velvoitteet käytännössä voivat tarkoittaa asukkaan näkökulmasta erilaisissa kunnissa. On etsittävä ratkaisuja siihen, miten laadukkaat kuntapalvelut voidaan turvata eri puolilla Suomea. Aihe oli esillä Kuntamarkkinoilla 17.9.2025, jolloin kahdeksan suurimman puolueen puoluejohtajat osoittivat valmiutta sitoutua parlamentaariseen yhteistyöhön kunta- ja palvelurakenteen uudistamisesta.
Kuntaliitto ehdottaa nyt vetoomuksessaan, että kunta- ja alueministeri Ikosen johdolla asetetaan parlamentaarinen työryhmä, jonka tavoitteena on muodostaa näkemys siitä, mikä on kunnan palvelulupaus asukkailleen, minkälaista kunta- ja palvelurakennetta palvelulupauksen toteuttaminen edellyttää kansallisella tasolla ja millaisia taloudellisia resursseja ja rahoitusjärjestelmää tämän palvelulupauksen toteuttaminen vaatii.
Kuntaliiton vetoomus on toimitettu valtionvarainministeriöön 16.10.2025.
Lisätietoja:
Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen, p. 050 380 5907.
Hanna Kaukopuro-KlemettiViestintäpäällikköPuh:+358 50 597 4918hanna.kaukopuro-klemetti@kuntaliitto.fi
Kunnat luovat perustan asukkaiden hyvälle elämälle. Kuntaliitto tekee työtä, jotta kunnat onnistuvat tehtävässään. Suomen Kuntaliitto on kaikkien maamme kuntien ja kaupunkien kaksikielinen etujärjestö, kunnallisten palvelujen asiantuntija ja kehittäjä. Kuntaliitto.fi on kuntatiedon keskus internetissä.
