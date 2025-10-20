Neurologipäivät Helsingin Kalastajatorpalla 29.-31.10.2025— Suomi tarvitsee aivoterveysstrategian

Aivosairaudet aiheuttavat terveiden elinvuosien menetyksiä enemmän kuin mitkään muut taudit. Joka kolmas kuolema Suomessa johtuu aivosairauksista, joista yleisimpiä ovat muistisairaudet, masennus ja aivoverenkiertohäiriöt.

Yhteiskunnallemme koituu aivosairauksista vuosittain yli 10 miljardin euron lasku hoitokuluina ja menetettyinä työvuosina. Lisäksi tulevat mittaamattomat inhimilliset kärsimykset, jotka koskettavat sairastuneiden ohella heidän läheisiään.

Eliniänodotteen pidentyminen ja mielenterveyshäiriöiden lisääntyminen enteilevät aivosairauksien merkittävää yleistymistä lähivuosikymmeninä. Huolestuttava kehitys kuormittaa terveydenhuoltoa ja heikentää talouskasvun edellytyksiä.

Ongelman ratkaisuksi ei riitä kansalaisten valistaminen. Aivoterveys on huomioitava paremmin kaikessa yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoitus on nostettava asianmukaiselle tasolle.

”Aivoterveyden turvaaminen on niin valtavan mittakaavan haaste, ettei mikään yksittäinen toimija pysty siihen vastaamaan. Työhön tarvitaan vahva tuki myös valtiolliselta taholta”, neurologian dosentti, Kansallisen Neurokeskuksen johtaja Eero Rissanen katsoo.

Suomen Aivot ry ja Kansallinen Neurokeskus jäsenorganisaatioineen ovat päättäneet muodostaa Suomen aivoterveysverkoston, jonka päätavoitteena on laatia suomalainen aivoterveysstrategia. Aivoterveysverkoston toimijat toivovat, että Suomen aivoterveysstrategian luominen kirjataan seuraavan hallituksen ohjelmaan.

Yksilötasolla tavoitteena on saada mahdollisimman terveet ja hyvinvoivat aivot koko elämän ajaksi.

”Aivoja pitää suojella syntymästä vanhuuteen saakka. Ihminen ei koskaan ole niin vanha, ettei aivojen hyväksi kannattaisi tehdä jotain, eikä ikinä ole liian aikaista aloittaa”, vakuuttaa neurologian professori, Suomen Neurologisen Yhdistyksen ja Suomen Aivot ry:n puheenjohtaja Mika Martikainen.

Uusia lääkkeitä ja hoitomuotoja

Aivosairauksien hoitoon paneudutaan useista eri näkökulmista Helsingissä 29.-31. lokakuuta järjestettävillä Neurologipäivillä. Yhtenä aiheena ovat uudet biologiset lääkkeet Alzheimerin tautiin. Syyskuussa Suomen lääkeviranomainen, Fimea, hyväksyi lekanemabin käytön Suomessa ja EU:n komissio myönsi myyntiluvan donanemabille.

”Nämä uudet biologiset lääkkeet voivat olla hoidollisesti hyvin merkittäviä, sillä ne vaikuttavat itse sairausprosessiin aivoissa ja voivat siten hidastaa taudin etenemistä”, arvioi neurologi, professori Juha Rinne Turun yliopistollisesta keskussairaalasta.

Tyksin Neurokeskuksessa on vuodesta 2022 lähtien hoidettu essentiaalista vapinaa ja Parkinsonin taudin lepovapinaa Neuro-HIFU-laitteistolla. Hoitoa on saanut jo yli sata suomalaispotilasta.

”Pääsääntöisesti hoitovaste vapinaan on erinomainen ja haitat lieviä. Neuro-HIFU:a ja muita neurokirurgisia hoitomuotoja käytetään silloin, kun lääkkeillä ei saada riittävää vastetta tai ne eivät sovellu potilaalle”, kertoo neurologian professori Juho Joutsa.

Muita tämänvuotisten Neurologipäivien aiheita ovat muun muassa migreenin uudet hoitosuositukset, ajoterveyden arviointi ja nuorten aivoinfarktipotilaiden toipuminen. Päivien yhteydessä julkistetaan myös Vuoden Neurologi -tunnustuksen saaja.

Neurologipäivät ovat alan tärkein koulutustilaisuus, johon osallistuu satoja neurologeja eri puolilta maata.

Tiedotusvälineiden edustajat ovat lämpimästi tervetulleita seuraamaan Neurologipäivien esityksiä. Kolmipäiväinen tapahtuma järjestetään Hilton Helsinki Kalastajatorpalla 29.-31.10. 2025.

Päivien ohjelma: Suomen Neurologinen yhdistys ry

