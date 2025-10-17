Vaasan kaupunki - Vasa stad

Aavemaista ohjelmaa lapsiperheille Vaasassa!

17.10.2025 12:00:00 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

Lokakuun lopussa järjestetään lapsiperheille aavemaista ohjelmaa esimerkiksi kirjastossa ja Taikonilla.

24.10. Halloween-workshop ”Minun Halloween-marionetti”

25.10. Mörkö-työpaja kuvittaja Satu Kettusen johdolla

  • Tikanojan taidekoti
  • klo 11: pääkieli englanti, klo 14: pääkieli suomi
  • Kuvakirjailija Satu Kettusen ohjaamassa työpajoissa lapset pääsevät itse työstämään käsityksiään möröistä ja peloista kollaasikuvituksen kautta.
  • Työpajat ovat kolmekielisiä su-ru-eng, mutta jokaisella pajalla on myös pääkieli.
  • Sisältyy museon pääsymaksuun.
  • www.vaasa.fi/tapahtumat/monster-workshop-med-illustratoren-satu-kettunen/

25.10. Aave-perhelauantai TaiKonilla klo 12–14:

27.-31.10. Lohikäärmeviikko Vähänkyrön kirjastossa

  • Kirjastossa on lohikäärmepolku, jonka kierrettyään saa diplomin ja oman pienen vauvalohikäärmeen koristeltavaksi.
  • Kuvauspisteessä voi ottaa kuvan itsestään lohikäärmeenä ja rohkeimmat voivat kokeilla lukemista lohikäärmeen pesässä.
  • Kaikille avoin Hiukan hurja satutuokio ke 29.10. klo 10.

30.10. Aaveiden ilta Vaasan pääkirjastolla klo 17–19.30:

