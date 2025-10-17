Aavemaista ohjelmaa lapsiperheille Vaasassa!
Lokakuun lopussa järjestetään lapsiperheille aavemaista ohjelmaa esimerkiksi kirjastossa ja Taikonilla.
24.10. Halloween-workshop ”Minun Halloween-marionetti”
- klo 12–13.30 (non-stop)
- Nukketeatteriyhdistys Pikku Aasi, Vaasan pääkirjaston Draama-sali.
- Ennakkoilmoittautuminen: pikkuaasi@pikkuaasi.org
- Tule tekemään kierrätysmateriaalista oma nukkehahmosi. Nuken rakennusaika noin 10–15 min.
- www.vaasa.fi/tapahtumat/workshop-minun-min-halloween-marionetti-4/
25.10. Mörkö-työpaja kuvittaja Satu Kettusen johdolla
- Tikanojan taidekoti
- klo 11: pääkieli englanti, klo 14: pääkieli suomi
- Kuvakirjailija Satu Kettusen ohjaamassa työpajoissa lapset pääsevät itse työstämään käsityksiään möröistä ja peloista kollaasikuvituksen kautta.
- Työpajat ovat kolmekielisiä su-ru-eng, mutta jokaisella pajalla on myös pääkieli.
- Sisältyy museon pääsymaksuun.
- www.vaasa.fi/tapahtumat/monster-workshop-med-illustratoren-satu-kettunen/
25.10. Aave-perhelauantai TaiKonilla klo 12–14:
- esityksiä ja työpajoja
- maksuton ja suunnattu lapsiperheille
- suositusikä 5–12-vuotiaat yhdessä huoltajan kanssa
- www.vaasa.fi/tapahtumat/aave-perhelauantai-taikonilla/
27.-31.10. Lohikäärmeviikko Vähänkyrön kirjastossa
- Kirjastossa on lohikäärmepolku, jonka kierrettyään saa diplomin ja oman pienen vauvalohikäärmeen koristeltavaksi.
- Kuvauspisteessä voi ottaa kuvan itsestään lohikäärmeenä ja rohkeimmat voivat kokeilla lukemista lohikäärmeen pesässä.
- Kaikille avoin Hiukan hurja satutuokio ke 29.10. klo 10.
30.10. Aaveiden ilta Vaasan pääkirjastolla klo 17–19.30:
- kirjaston kauhukäytävä
- kummitusdisko
- kurpitsankaiverrusta
- kirjastomuseo avoinna
- ja paljon muuta!
- www.vaasa.fi/tapahtumat/aaveiden-ilta-5/
