Kasvukausikysely 2025: Poikkeuksellinen kasvukausi haastoi Hämeen viljelijät - vakautta haetaan sopimuksilla

Satomäärät ja laatu

Syysviljojen sato-odotukset Hämeessä olivat lähellä koko maan tasoa. Tavanomaista satoa odotti 37 % vastaajista (n=19), ja 32 % arvioi satomäärän olevan tavanomaista suurempi. Kevätviljojen osalta näkymät olivat varovaisemmat: Hämeessä puolet tiloista (n=35) arvioi kevätviljasadon jäävän tavanomaista heikommaksi, kun koko maassa vastaava osuus oli 42 % (n=328).

Valkuais- ja öljykasvien sadoista oltiin Hämeessä erityisen huolissaan. Valkuaiskasveja viljelevistä tiloista 60 % (n=15) ja öljykasveja viljelevistä peräti 79 % (n=14) arvioi sato-odotteen tavanomaista heikommaksi. Ero eri kasvilajien välillä oli siis merkittävä.

Kotieläintiloilla nurmisadon tilanne oli kuitenkin selvästi parempi: 22 % (n=9) kertoi rehun riittävän oman tarpeen lisäksi myös myyntiin, ja muilla tiloilla rehua riittää omaan käyttöön. Rehun saatavuus ei siis muodostu kriittiseksi tekijäksi.

Vaihtelevien sääolosuhteiden vaikutus näkyi vastauksissa selvästi. Peräti 83 % vastaajista (n=23) kertoi liiallisten sateiden ja märkyyden heikentäneen sato-odotuksia. Myös toisen ääripään sääilmiöt vaikuttivat: helle ja kuivuus heikensivät satoa 61 %:lla vastaajista Hämeessä.

Sopimusviljely yleistyy

Hämeessä sopimusviljely on selvästi yleisempää kuin muualla Suomessa. Vastaajista 63 % (n=38) harjoittaa sopimusviljelyä, kun koko maan keskiarvo on 51 % (n=383). Lisäksi puolet vastaajista aikoo lisätä sopimusten määrää ensi vuonna.

Tämä kertoo siitä, että viljan matala markkinahinta ohjaa viljelijöitä ennakoimaan riskejä ja vakauttamaan tilansa taloutta sopimusviljelyn avulla, sanoo asiantuntija Saralotta Engblom MTK:sta.

Taloudellinen tilanne ja investointimahdollisuudet

Taloudellinen epävarmuus näkyy sekä Hämeessä että koko maassa. Hämeessä 15 % tiloista (n=40) arvioi taloudellisen tilanteensa olevan huomattavasti heikompi kuin tavanomaisena vuonna, ja 33 % hieman heikompi. Koko maan tasolla (n=422) vastaavat osuudet olivat 18 % ja 30 %.

Erot ovat pieniä, mikä osoittaa talouspaineiden koskevan viljelijöitä laajasti koko Suomessa, kertoo Engblom.

Hämeessä tilanpidon lopettamista seuraavan viiden vuoden aikana harkitaan harvemmin kuin muualla Suomessa. Vastaajista 13 % (n=40) harkitsee tilanpidon lopettamista, kun koko maan tasolla osuus on 28 % (n=422). Avoimissa vastauksissa kuitenkin kävi ilmi, että heikko markkinatilanne saa monen viljelijän lykkäämään investointeja tai pohtimaan muutoksia tuotantoon.

Alueelliset erityispiirteet ja viljelijöiden kommentit

Engblomin mukaan Hämeessä korostuivat erityisesti sääolosuhteiden vaihtelut.

Moni kyselyyn vastannut viljelijä koki, että nykyisillä tuottajahinnoilla ja kustannustasolla viljely ei ole kannattavaa ja tulevaisuuden näkymät ovat epävarmat. Sopimusviljelyn yleistyminen ja viljelijöiden sopeutumiskyky osoittavat kuitenkin, että Hämeessä maatalous elää ajassa.

Hämeen alueen analyysi perustuu Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakuntien tuloksiin (n=40) syyskuun kasvukausikyselyssä.

Keskustelua jatketaan Lahdessa 30.10.

Vaikka kasvukausi oli monella tapaa koetteleva, hämäläisviljelijät eivät jää tuleen makaamaan, vaan etsivät aktiivisesti ratkaisuja. Juuri siksi haluamme jatkaa keskustelua yhdessä – ei vaan numeroiden äärellä, vaan kasvokkain. Tervetuloa Lahteen jakamaan kokemuksia ja hakemaan uutta uskoa tulevaan, kannustaa MTK-Hämeen toiminnanjohtaja Päivi Rönni.





MTK:n Peltokasviseminaari ja Sänkisäpinät torstaina 30.10.2025. Päivällä asiaa sadosta, sopimuksista, tuotantokustannuksista ja tulevaisuuden suunnasta. Lisäksi MTK:n puheenjohtajaehdokkaiden paneeli, jossa linjataan tulevaisuuden edunvalvontaa. Illalla livemusiikkia ja rentoa yhdessäoloa Sänkisäpinöissä. Tapahtuma on kaikille avoin. Seminaari on maksuton. Sänkisäpinät 25 e hlö sisältäen buffet-ruokailun.



